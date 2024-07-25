"Шахед" РФ в Румынии, Орбан и Фицо защищают Lukoil, слежка за евродепутатом: новости дня

У Румунії знову виявили рештки російського "Шахеда", у НАТО стурбовані.

Нідерланди і Данія готують танки для ЗСУ, а Іспанія – систему протиповітряної оборони HAWK.

Спроби Угорщини і Словаччини вплинути на Україну через ЄС зазнають невдачі.

Про все важливе і цікаве за четвер, 25 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Шахед" у Румунії

Вночі 25 липня росіяни атакували південь Одеської області та центральні регіони ударними БпЛА типу "Shahed", протиповітряна оборона збила 25 з 38 безпілотників.

У Повітряних силах України кажуть, що три російських "Шахеди" залетіли у Румунію.

На румунській території виявили уламки російських дронів.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

"Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території", – зазначила міністерка.

Одобеску додала, що Румунія поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.

За даними Digi24, уламки знайшли біля румунського села Плауру навпроти Ізмаїла.

У Румунії другу ніч поспіль оголошували тривогу через атаку РФ на українські порти.

НАТО стурбувався падінням "Шахеда" в Румунії, але "навмисного нападу" не бачить, а у США запропонували допомогу у розслідуванні падіння безпілотників.

Танки, ППО і інша допомога

Пресслужба Міністерства оборони Нідерландів анонсувала поставку Україні партії танків Leopard 2A4, які країна придбала спільно з Данією.

Як зазначили у відомстві, партія з 14 танків вирушить до України вже цього літа.

А Іспанія анонсувала передачу Україні системи ППО Hawk.

Тим часом, Росія хоче залучити на засідання Радбезу ООН щодо постачання зброї Україні колишню очільницю Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

В МЗС Австрії висловили здивування цим фактом.

Кнайсль відома своїми проросійськими поглядами та тісними відносинами з кремлівським правителем Владіміром Путіним, з яким вона танцювала на власному весіллі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що в ході розв’язаної РФ війни Україна страждає від нестачі озброєнь, втоми від війни і зменшення кількості військовослужбовців.

"Ми, як європейські країни, також повинні допомогти. У країнах ЄС є сотні тисяч потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою батьківщину, і Польща знаходиться в авангарді допомоги Україні у підготовці цих людей до військової служби", – сказав він.

Очільник польського МЗС додав, що у контексті повернення чоловіків в Україну "є можливість запровадити такі умови перебування українців в ЄС, які заохочуватимуть їх до виконання обов'язку захищати свою Батьківщину".

Фінляндія виділила 2 млн євро на підтримку літніх українців у прифронтових районах, а в ЄС очікують до жовтня рамкову угоду щодо $50 млрд із росактивів для України.

ЄС не підтримав Угорщину і Словаччину

Financial Times пише, що спроба Угорщини та Словаччини заручитися підтримкою ЄС в останній суперечці з Україною стосовно перебоїв із транзитом нафти російської компанії "Лукойл" зазнала невдачі.

Один із дипломатів сказав FT, що Угода про асоціацію з Україною містить пункт про безпеку, який теоретично дозволяє перервати поставки російської нафти.

Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Німецький депутат, відомий критикою Угорщини, викрив спробу стеження за собою.

При цьому Даніель Фройнд підкреслює, що "не каже, що це була Угорщина, але з усіх можливих варіантів, це те, що здається найбільш вірогідним".

Слід додати, що Угорщина непублічно позичила в китайських банків рекордний 1 млрд євро.

Вибори у США

У зверненні до нації у середу ввечері президент Сполучених Штатів Джо Байден пояснив причини свого рішення не претендувати на другий термін.

"Останніми тижнями я зрозумів, що маю об’єднати свою партію… Думаю, мій президентський досвід, лідерська роль у світі, моє бачення майбутнього Америки – усе це вартувало другого терміну. Але ніщо не має стояти на шляху, коли йдеться про порятунок нашої демократії. І особисті амбіції також. Тож я вирішив, що найкраще рішення – передати смолоскип новому поколінню. Це найкращий шлях, щоб об’єднати країну", – заявив Джо Байден.

Байден також висловив підтримку кандидатурі віцепрезидентки Камали Гарріс.

"Вона досвідчена. Вона наполеглива. Вона спроможна. Вона була для мене чудовим партнером і чудовим лідером нашої країни… Вибір за вами, американським народом", – сказав президент.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що Джо Байден оголосив про рішення не балотуватись на другий термін через "переворот" у його рідній Демократичній партії.

Тим часом, керівництво Демпартії США змінило правила, щоб номінувати Камалу Гарріс у президенти.

Протистояння з РФ

США і Канада вперше перехопили біля Аляски бойові літаки РФ і Китаю.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіуса дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України.

За словами Шольца, розміщення американських ракет на німецькій території слугуватиме фактором стримування, адже таке озброєння гарантуватиме, що Німеччина не зазнає нападу.

Він також відкинув побоювання, що заплановане розгортання американських ракетних озброєнь може призвести до ескалації у відносинах з РФ.

Як відомо, під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

У Німеччині зростає інтерес до служби в армії серед юнаків, яким ще немає 18 років.

Німецькі "Ліві" заявили про "неприпустимість мілітаризації неповнолітніх".

Боротьба з тероризмом

У Німеччині арештували двох росіян, підозрюваних у фінансуванні ІДІЛ, а у Туреччині затримали 72 підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою".

У Франції арештували 18-річного підозрюваного, який міг готувати теракти, а у Бельгії затримали сімох підозрюваних у підготовці теракту.

У Польщі перевіряють причетність РФ та Білорусі до спроби диверсії на залізниці, а Чехія виявила низку гібридних атак з боку Росії за перше півріччя.

Литва отримає фінансування ЄС для охорони кордонів з Росією.

Тим часом, польська сторона фіксує зменшення спроб нелегальних мігрантів перетнути кордон з боку Білорусі.

"Наскільки мені відомо, Пекін передав свої занепокоєння Білорусі", – прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

До речі, у Польщі на честь загиблого від нападу мігрантів прикордонника назвуть підрозділ.

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