Трамп хочет "Железный купол", Орбан проигнорирует санкции, уход премьера Сербии: новости дня

Прем’єр Ізраїлю буде першим іноземним лідером з яким у Білому домі зустрінеться після інавгурації Дональд Трамп. Новий президент США також розпорядився розробити план створення "Залізного купола". Це потрібно для захисту американців на тлі впровадження політики "мир з позиції сили".

Тим часом Київ анонсував консультації з США після замороження Трампом фінансування проєктів USAID.

Франція може направити війська для захисту Гренландії, а глава МЗС Данії заявив, що "Трамп не отримає Гренландію".

У Швеції українець в’їхав на автівці у посольство РФ, а у Румунії скандал через крадіжку у Нідерландах.

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Більше важливого і цікавого за вівторок, 28 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Політика Трампа

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі наступного тижня.

У Нетаньягу заявили, що його зустріч із Трампом у Вашингтоні запланована на вівторок, 4 лютого, підтверджуючи попередні повідомлення ЗМІ.

Там підкреслили, що премʼєр-міністр Ізраїлю став першим іноземним лідером, який отримав запрошення до Білого дому під час другого президентського терміну Трампа.

Нагадаємо, в середині січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що команди зараз працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі з Трампом, яка відбудеться після інавгурації. Він не став вдаватись у деталі та називати дату зустрічі, але сказав, що найголовнішим очікуванням нині є закінчити війну, отримавши сильні гарантії безпеки.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала консультації зі США через рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити фінансування гуманітарної та іншої допомоги. Верещук назвала "неочікуваною та неприємною новиною" рішення США про замороження на 90 днів фінансування проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Раніше міністерка економіки та фінансів Швеції Елізабет Свантессон висловила занепокоєння тим, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не згадав про Україну у своїй інавгураційній промові 20 січня.

Тим часом, американський президент Дональд Трамп підписав указ, яким доручив Пентагону розробити план створення "Залізного купола" за 60 днів.

У документі підкреслюється, що політика США "мир з позиції сили" передбачає забезпечення загальної оборони громадян і країни шляхом розгортання і підтримки протиракетного щита наступного покоління.

Реакція на нападки Трампа щодо Гренландії

Тим часом Данія запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Дональда Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

Джерела зазначають, що після "агресивної" розмови Трампа з данською прем’єркою Метте Фредеріксен Копенгаген перейшов у "кризовий режим".

Трамп раніше погрожував запровадити тарифи проти Данії, а цими вихідними він повторив, що "отримає" Гренландію.

"Схоже, що у випадку з Трампом найбезпечнішим варіантом буде не привертати уваги. Сподіваюся, він відволічеться на що-небудь інше", – сказав один європейський високопосадовець.

28 січня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що політичні лідери в Європі та за її межами повністю підтримують повагу до міжнародних кордонів.

Фредеріксен заявила, що чіткий меседж від друзів з країн Північної Європи та Європи, а також за її межами, полягає в тому, що "має бути повага до територій і суверенітету держав".

"Це має вирішальне значення для міжнародної спільноти, яку ми будували разом після Другої світової війни", – наголосила вона.

Фредеріксен також зазначила, що "ми ніколи в житті не були в такій складній ситуації, як зараз".

Також міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що "Трамп не отримає Гренландію".

"Гренландія – це Гренландія. А гренландський народ – це народ, зокрема з погляду міжнародного права. Саме тому ми знову і знову повторюємо, що зрештою підсумку ситуацію в Гренландії вирішує сама Гренландія", – додав він.

Франція обговорила з Данією відправку військ до Гренландії.

"Якщо Данія покличе на допомогу, Франція буде там. Європейські кордони є суверенними, чи то північні, південні, східні чи західні... Ніхто не може дозволити собі гратися з нашими кордонами", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Вплив Маска на Німеччину

А ще Трамп знову пожартував про свій третій президентський термін, а з Мін’юсту США звільнили юристів, які вели проти нього розслідування.

В уряді Польщі закликають не купувати Tesla через заяви американського мільярдера і близького соратника Трампа Ілона Маска, які він оголосив на заході ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у місті Галле у суботу.

Маск заявляв, що Німеччина "занадто багато уваги приділяє минулій провині", маючи на увазі провину за скоєні нацистами злочини.

За словами міністра спорту і туризму Польщі Славоміра Нітраса, "жоден нормальний поляк не повинен більше купувати Tesla".

У Німеччині підтримка консервативного блоку ХДС/ХСС, який досі лишається лідером передвиборчих рейтингів, просіла на три пункти.

Про це свідчать результати опитування Forsa.

Агентство Reuters пише, що рейтинг блоку просів за кілька днів після того, як його кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц заявив, що за підтримки ультраправих проштовхне нову міграційну політику.

23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори.

Загрози для пільгової торгівлі з ЄС?

Польське RMF24 повідомило, що у Єврокомісії нібито думають не продовжувати пільговий режим торгівлі для України у його поточному вигляді, та вже почали технічні перемовини про нові умови торгівлі.

Водночас і не йдеться про повернення до того режиму торгівлі, що існував до повномасштабної війни – це стало би значним ударом для України, експорт якої до ЄС ще більше зріс за останні роки.

У Києві не бачить серйозних загроз для майбутнього пільгової торгівлі України з ЄС після червня, коли спливає термін дії попереднього її продовження.

При цьому віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина натякнула, що певні деталі домовленості можуть змінитися, але так само можливе і продовження теперішнього режиму пільгової торгівлі з механізмом запобіжників.

Тим часом Чехія представила ЄС план інтеграції України та Молдови у внутрішній ринок.

Допомога Україні

Парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні у 2025 році, а Естонія передала новий рятувально-пошуковий катер.

Іспанія виділить 10 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Серед жителів Латвії зросла підтримка України і віра в її перемогу.

Європейські "друзі Путіна"

Віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко, який недавно їздив до Москви з візитом, бідкається, що Росію не запросили на відзначення 80-ї річниці визволення нацистського табору Аушвіц-Біркенау.

"Ось у який час ми живемо, дорогі друзі. Учора на відзначенні 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау в першому ряді сиділи німці та шанувальник Бандери Зеленський, а росіяни не були запрошені. Історію спотворюють, кажуть одне, роблять інше", – написав Данко.

А проросійському Придністров’ю Москва хоче надати кредит для сплати за газ із Європи.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто каже, що його країна не виконуватиме символічні візові санкції проти посадовців Грузії.

Як пояснювала "ЄвроПравда", призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. За ними безвіз діятиме і далі.

Нові обмеження є реакцією на антизахідний розворот Грузії, курс на який грузинська влада загострила у минулому році. Кульмінацією стала відмова піднімати питання переговорів про вступ до ЄС до початку 2029 року.

Нагадаємо, парламент Грузії, призначений після украй сумнівних виборів, розпочав роботу, проігнорувавши те, що опозиція одноголосно відмовилася визнавати результати підрахунку голосів та брати мандати. Далі був призначений новий уряд Грузії. А наприкінці грудня влада оголосила, що призначила нового "президента" Грузії Міхеїла Кавелашвілі замість опозиційної віднедавна політикині Саломе Зурабішвілі (у Грузії президента обирають на спеціальному зібранні, де ключову роль відіграє парламент).

Єдиною проблемою офіційного Тбілісі лишається брак міжнародного визнання.

Тож, проросійський режим Грузії подався до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Грузинська делегація у ПАРЄ включає лише представників провладної партії "Грузинської мрії".

Через це і через проблеми в країні частина присутніх на засіданні Асамблеї 27 січня висловилася за відхилення повноважень делегації Грузії.

Тепер питання повноважень грузинської делегації буде обговорюватися в органах асамблеї і буде винесене на голосування у середу.

Угорці (але й не тільки) пропонують пробачити владу Грузії через "складні геополітичні умови".

І, судячи з усього, ПАРЄ може заплющити очі на цінності та принципи організації і ратифікувати склад грузинської делегації – з усіма наслідками, які створює прецедент визнання легітимності чинного парламенту.

Про те, що відбувається, чому в Європі є таке гаряче бажання "пробачити" грузинську владу та чому це важливо, читайте в статті редактора "Європейської правди" (зі Страсбурга) Сергія Сидоренка Режиму Іванішвілі додають легітимності: як та чому ПАРЄ допомагає проросійській владі Грузії.

З іншого боку шенсек Ради Європи Ален Берсе обіцяє не відступитися від ідеї спецтрибуналу для Путіна та компенсацій.

Інциденти у Швеції і загрози для ЄС

У посольстві Росії у Швеції заявили, що у вівторок, 28 січня, українець, який постійно проживає в країні, начебто намагався протаранити ворота установи легковим автомобілем.

У передмісті Стокгольма стався вибух у будинку, затримали двох підозрюваних.

За останній час у Швеції та зокрема в агломерації Стокгольма стались десятки подібних інцидентів.

Інциденти пов’язують з діяльністю кримінальних угруповань, які вербують молодь для виконання "доручень" за винагороду.

У Швеції консультативна комісія пропонує уряду тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини з 14-річного віку.

Польща заявляє, що Росія намагається вербувати поляків через "даркнет" для впливу на вибори., а у НАТО заявили, що спроба замаху на гендиректора Rheinmetall була частиною саботажної кампанії РФ.

Скандал у Румунії

Ультраправі групи в Румунії використали крадіжку цінних румунських культурних артефактів з нідерландського музею для просування теорій змови.

Влада Нідерландів і румунська прокуратура розпочали масштабне розслідування з метою розшуку трьох осіб, які викрали 2500-річний золотий шолом і три дакійські браслети. Крадіжка сталася в п'ятницю ввечері.

"Все, що пов'язане з Румунією, розкрадається, і питання полягає в тому, чи є румунська держава лише безглуздим глядачем або співучасником знищення нашої нації, історії, цінностей і демократії!" – заявив колишній кандидат у президенти, ультраправий політик Келін Джорджеску.

Він закликав до відставки міністра закордонних справ Еміля Гурезяну і міністра культури Наталії Інтотеро.

Нагадаємо, у травні 2025 року у Румунії відбудуться повторні президентські вибори. І саме це ще більше підігріває тему і, вочевидь, змушує владу більш активно реагувати.

Та поки замість міністрів у Румунії звільнили директора музею, чиї артефакти вкрали в Нідерландах.

Прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку не виключив, що вимагатиме компенсації за викрадені з музею у Нідерландах цінності.

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