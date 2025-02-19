Атака Трампа на Зеленского, новый план помощи Украине, Путин хочет к Трампу: новости дня

Трамп каже, що Сполучені Штати успішно ведуть переговори з Росією, а Путін навіть заявив, що готовий зустрітися зі своїм американським колегою.

Після того, як Зеленський відкинув невигідний для України варіант угоди про надра, а також переніс свій візит до Саудівської Аравії, Дональд Трамп накинувся на главу української держави. Коли Зеленський відреагував на закиди, захищати свого шефа взявся віцепрезидент США. Натомість низка європейських політиків підтримала українського президента.

Тим часом Париж збирає другий саміт щодо підтримки України і оборони Європи, на який не запросили Угорщину і Словаччину, а Євросоюз погодив новий пакет санкцій проти РФ.

"Купуйте, купуйте, купуйте", – прем’єрка Данії закликає військових своєї країни терміново купувати зброю.

Більше важливого і цікавого за середу, 19 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на переговори між США і РФ

Президент США Дональд Трамп, коментуючи відсутність українців за столом переговорів у Саудівській Аравії, заявив, що в України було три роки для цього.

Як йшлося у вчорашньому дайджесті, у вівторок делегації США та Росії провели переговори у Саудівській Аравії. Разом з "робочим обідом" вони тривали понад три години.

Це перша за останні роки особиста зустріч на високому рівні між російськими і американськими офіційними особами.

В Truth Social президент США Дональд Трамп написав, що "ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, за загальним визнанням, може зробити лише Трамп і адміністрація Трампа".

"Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти доступ до легких грошей", – написав республіканець.

А глава Кремля Владімір Путін каже, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом, але треба "домогтися опрацювання найважливіших питань", зокрема щодо України.

Він високо оцінив переговори з американцями і заявив, що "результат є".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що таким чином США допомогли РФ вийти з ізоляції.

Для України у цій ситуації позитиву немає, додав український президент

Президент Володимир Зеленський переніс свій візит у Саудівську Аравію на тлі зустрічей та переговорів у цій країні делегацій Росії та США.

"Нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівську Аравію. Для нас це було сюрпризом. Я не хочу збігів і тому я не поїду у Саудівську Аравію", – наголосив він.

Bloomberg пише, що Ер-Ріяд хотів присутності українців на переговорах, але США і Росія були проти.

Зеленський домовилися перенести зустріч до Саудівської Аравії на 10 березня і наголосив, що очікує на візит представників США до Києва.

Сьогодні до Києва прибув спецпредставник Трампа у питаннях України Кіт Келлог.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вкотре розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

"Американці зробили помилку, знявши питання членства України в НАТО зі столу переговорів", – сказав Пісторіус в ефірі радіостанції Deutschlandfunk.

Заяви США про територіальні поступки України також, на його думку, з самого початку послабили б переговорну позицію Заходу.

Крім того, сказав політик, неприйнятно, що США ведуть переговори з Росією без залучення європейських держав, але в той же час покладають на них тягар забезпечення миру в майбутньому.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Дональд Трамп "може відновити корисний діалог" з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

В інтерв'ю французьким регіональним виданням Макрон сказав, що Трамп "cтворює стратегічну двозначність для президента Путіна".

Трамп накинувся на Зеленського

Тим часом президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у Мар-а-Лаго почав повчати українців.

"Якщо вони хочуть сісти за стіл переговорів, то народ України повинен сказати: "У нас давно не було виборів", – сказав американський президент.

Він додав, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".

При цьому Трамп зауважив, що вимога про вибори в Україні "виходить не від Росії", а від нього і "багатьох інших країн".

Володимир Зеленський вважає, що американський президент став жертвою російської дезінформації і додав, що, за даними соцопитування від КМІС, рейтинг довіри до нього становить 57%.

"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде… Якщо ми говоримо про 4%, то ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона іде від Росії, і у нас є докази... На жаль, президент Трамп... живе в цьому дезінформаційному просторі", – сказав президент України.

Також український президент назвав дезінформацією те, що США надали Україні 90% усього об'єму допомоги.

За підрахунками України, додає Зеленський, війна з точки зору озброєння коштувала $320 млрд: $120 млрд вклав народ України, а ще $200 млрд – Сполучені Штати Америки і Європейський Союз.

Він зазначив, що $67 млрд від США пішли на зброю і $31,5 млрд було нараховано як пряма фінансова допомога в бюджет.

Президент України подякував за гуманітарні програми, але "це не можна нарахувати 500 млрд доларів" і вимагати повернути 500 млрд мінералами або чимось там тощо.

"Це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю – ми готові до серйозного документа", – додав він.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував Володимира Зеленського через коментарі в бік Дональда Трампа після його заяв про Україну та "мирні переговори".

"Це політика президента Сполучених Штатів. Вона не ґрунтується на російській дезінформації. Вона ґрунтується на тому, що Дональд Трамп, я думаю, знає багато про геополітику і має дуже сильну позицію, і має сильну позицію протягом дуже довгого часу", – додав він.

На думку Венса, у Європі "трохи перегинають палицю, нападаючи на Дональда Трампа за те, що він запропонував провести вибори в Україні, коли вони кажуть, що це війна за демократію".

"І президент (Трамп. – Ред.) дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що вони повинні відбутися. Тож, знаєте, це і є американська політика. І я думаю, що це так. Вона досить проста і зрозуміла", – зазначив він.

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон спростував заяви Дональда Трампа про рейтинг Володимира Зеленського і необхідність проведення виборів.

"Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік.

Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа", – зазначив Джонсон.

Однак, на його думку, заяви Трампа не мають на меті бути історично точними, але "мають шокувати європейців і спонукати їх до дій".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що якщо і проводити вибори в Україні, то одночасно й в Росії.

"Але якщо Росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в Росії", – заявив польський міністр.

Трамп назвав Зеленського диктатором

Але й пресконференцією у Мар-а-Лаго все не завершилося.

Після цієї пресконференції американський президент у соціальній мережі Truth Social назвав українського президента диктатором за відмову від проведення виборів.

"Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни", – написав Трамп.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що потрібно мати неабиякий цинізм, щоб назвати президента такої країни, як Україна диктатором.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про підтримку Зеленського на тлі закидів Трампа.

Прем'єр Норвегії вважає, що глибоко безпідставно називати президента України диктатором.

"Я думаю, що це глибоко необгрунтовано. Це всенародно обраний президент з переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала в середині його терміну", – заявив Йонас Гар Стьоре.

Прем'єра підтримали і в опозиції.

"Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа. Сумно усвідомлювати, що по той бік Атлантики майже не залишилося спільних цінностей. Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб Путін переміг", – сказала лідерка Ліберальної партії Гурі Мелбі.

Вона додала, що єдине правильне рішення для Норвегії зараз – посилити підтримку України, модернізувати нашу власну оборону і налагодити тісніші зв'язки з Європою.

Експремʼєрка Норвегії вважає, що Трамп поширює російську пропаганду.

"Росія може закінчити цю війну в будь-який момент, виводячи свої війська з країни, в яку вона вторглася", – каже Ерна Сольберг.

Очільниця опозиційної Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох наголосила, що Зеленський – не диктатор, а "є демократично обраним лідером України, який мужньо протистоїть незаконному вторгненню Путіна".

Вона додала, що "під моїм керівництвом і під керівництвом наступних прем'єр-міністрів-консерваторів ми були і завжди будемо разом з Україною".

Щодо миротворців для України

Після екстреного паризького саміту щодо України і безпеки Європи, який провели 17 лютого, президент Франції Емманюель Макрон розповів більше про те, яким бачить розміщення європейських військ в Україні.

За його словами, Франція разом з Великою Британією розглядає можливість відправки "експертів або навіть військ в обмежених масштабах" в Україну, але не на фронт.

На його думку, такий крок "надихне українців і продемонструє солідарність".

У Польщі вважають, що країни-сусідки Росії не мають відправляти війська в Україну.

Видання The Times пише, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.

У публікації йдеться, що теоретично десятки Typhoon могли б перебувати в стані бойової готовності для відбиття будь-яких російських атак, тоді як невеликі миротворчі сили з Великої Британії та інших європейських країн забезпечували б захист на землі.

До речі, президент США Дональд Трамп підтримав ідею про розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.

"Якщо вони (європейці. – Ред.) хочуть це зробити, то це чудово. Я за. Якщо вони хочуть це зробити. Я думаю, це буде чудово", – сказав американський президент.

На сьогодні французький президент скликав у Париж вже друге екстрене засідання щодо України і безпеки Європи. У ньому взяла участь інша група країн. Нагадаємо, у понеділок у саміті взяли участь лідери найбільших економік континенту.

Угорщину і Словаччину не запросили.

"Спочатку саміт, на якому були лише кілька обраних країн разом з Великою Британією, тепер ще один саміт, який має відбутися сьогодні (19 лютого. – Ред.), де є ще якась група країн, де я не розумію, чому тільки Угорщина і Словаччина не присутні, хоча ми безпосередньо межуємо з країною конфлікту", – розкритикував президент Словаччини Петер Пеллегріні свого французького колегу.

Слід додати, що Латвія витратить 22 млн євро з фондів ЄС на облаштування укриттів, а Швеція та Польща підпишуть угоду про цивільну оборону.

Данія витратить на оборону на $7 млрд більше у наступні два роки.

Прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен повідомила на пресконференції, що гроші надсилаються військовим із закликом: "Купуйте, купуйте, купуйте".

"Зараз важлива лише одна річ – швидкість", – наголосила вона, додавши, що Данія має особливу потребу в інвестиціях у системи протиповітряної оборони.

Виступаючи перед журналістами в середу, Фредеріксен заявила, що Росія "зараз загрожує всій Європі".

Вона нагадала, що війна в Україні була пов'язана з "імперськими мріями Росії, з побудовою сильнішої і більшої Росії, і я не думаю, що вони зупиняться на Україні".

Ризики "російської пастки"

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас під час телефонної розмови європейських міністрів з держсекретарем США Марко Рубіо закликала не потрапляти в пастки Росії.

"Працюючи разом зі США, ми зможемо досягти справедливого і міцного миру – на умовах України", – зазначила вона.

В інтерв’ю Euractiv вона також попередила про "російську пастку" в дискусії щодо миротворців в Україні.

Вона, зокрема, попередила, що спроби знайти коаліцію для миротворчої місії є передчасними, оскільки росіяни "не хочуть миру".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також розкритикував європейську дискусію щодо потенційного розгортання іноземних миротворців в Україні та назвав її передчасною.

Пісторіус заявив, що не буде "говорити Дональду Трампу або Владіміру Путіну, що готовий зробити" до переговорів.

"Зараз не час обговорювати це публічно", – впевнений він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко відкинув заяву президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський є "диктатором".

"Правда така: Володимир Зеленський є обраним главою держави України. Той факт, що під час війни не можуть бути проведені належні вибори, відповідає українській конституції та виборчому законодавству. Ніхто не повинен стверджувати протилежне", – додав він.

Продовження санкцій проти РФ

Посли ЄС затвердили 16-й пакет санкцій проти Росії.

Як повідомляє Financial Times, санкції націлені на алюмінієву промисловість країни і посилює обмеження на експорт нафти.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто похвалився, що його країна знову заблокувала санкції проти патріарха Кирила.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що санкції – козир проти Росії, а відтак Європейський Союз не повинен від них відмовлятися.

"Чому росіяни хочуть скасування санкцій? Тому що вони завдали їм болю і вони хочуть повернутися до звичного бізнесу. Це сильна карта, яку ми маємо в руках, і ми не повинні її віддавати", – вважає вона.

Раніше глава Держдепу Марко Рубіо заявляв, що всі сторони повинні бути згодні з умовами мирного врегулювання між РФ і Україною, натякнувши на роль ЄС, необхідну для зняття санкцій з Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що активи Центрального банку Росії у Європейському Союзі мають лишатися заморожені, поки Росія не завершить воєнні дії і не відшкодує Україні збитки.

Тим часом президент США Дональд Трамп хоче запровадити 25% тарифи на автомобілі, фармацевтику та мікросхеми.

Він не назвав дату оголошення цих мит і сказав, що хоче дати деякий час виробникам ліків і мікросхем, щоб вони могли створити заводи в США і уникнути тарифів.

Трамп сказав, що очікує, що деякі з найбільших компаній світу оголосять про нові інвестиції в Сполучені Штати протягом наступних кількох тижнів.

Новий план допомоги Україні

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував Європі план дій для підтримки України.

Він наголосив, що європейські держави "повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи".

Науседа запропонував свій план таких дій, серед яких: реальні гарантії безпеки для України – "членство в НАТО має залишатися на столі переговорів"; Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають залишатися до припинення агресії; невідкладне фінансування озброєнь та 10 млрд євро для української оборонної промисловості; арешт заморожених активів Росії та введення тарифів на російський/білоруський імпорт; прискорений вступ до ЄС – цільова дата до 2030 року.

У Литві зібрали майже 2 млн євро на дрони для України. За даними литовського оборонного відомства, до України також доставили нову партію вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого обладнання.

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