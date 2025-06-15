Парад в день рождения Трампа, протесты в США, наказание экс-лидера Франции: все за выходные

Трамп у суботу провів телефонну розмову з Путіним і каже, що "відкритий" до посередництва господаря Кремля між Ізраїлем і Іраном. За словами американського президента, наступного тижня вони планують виділити більше часу на обговорення війни в Україні.

Іран поставив США вимогу для відновлення "ядерних переговорів", а ескалація між Ізраїлем та Іраном буде серед пріоритетів на саміті "Групи семи".

Крім того, на саміті у Канаді планують обговорити "сильну та суверенну Україна". Очікується, що лідери обговорять зниження верхньої межі цін на російську нафту, проти чого досі виступають США.

Зеленський закликає до посилення санкцій і попереджає, що Путін обдурить Трампа.

Міністр закордонних справ Угорщини нафантазував антиугорський "план фон дер Ляєн-Зеленського", а у Берліні напали з ножем на українця, почувши його мову.

Все важливе і цікаве за вихідні, 14 та 15 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Тепла бесіда" США з РФ

Владімір Путін і Дональд Трамп у суботу провели чергову телефонну розмову і обговорили ескалацію між Іраном та Ізраїлем, а також Україну.

Як повідомив помічник господаря Кремля Юрій Ушаков, розмова тривала 50 хвилин.

За його словами, на ній здебільшого говорили про останнє загострення на Близькому Сході, але й також Україну.

Ушаков повідомив, що Путін розповів президенту США про "виконання домовленостей" останнього раунду переговорів у Стамбулі 2 червня щодо обміну військовополонених.

"З російської сторони висловлено готовність продовжити переговори з українцями, як домовлено, після 22 червня", – сказав помічник Путіна російським пропагандистам.

Окремо він наголосив, що господар Кремля "привітав Дональда Трампа з днем народження", і обоє лідерів нібито "висловили задоволення особистими стосунками, які дозволяють по-діловому спілкуватися, шукати рішення актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного".

Згодом президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social написав, що Владімір Путін "дуже любʼязно" привітав його з Днем народження напередодні та обговорив з ним Іран – "країну, яку він дуже добре знає".

"Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими – велика кількість полонених з обох сторін негайно обмінюються", – додав він.

За словами Трампа, Путін сказав йому, що війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, "на що я відповів, що його війна (тобто вторгнення в Україну. – Ред.) також повинна закінчитися".

"Російські прапори" у Пентагоні

14 червня – у день народження Дональда Трампа – у Вашингтоні пройшов військовий парад до 250-річчя армії.

Також цього дня – день американського прапора.

Пентагон на честь дня прапора США опублікував графіку з "російськими прапорами".

Так склалось, бо між смугами залишили проміжок, який на синьому тлі видається частиною "російського прапора". Це можна помітити, тільки якщо навмисне збільшити зображення.

Зазначимо при цьому, що в попередні роки подібних елементів дизайну не було на привітаннях з Днем прапора на сторінці Пентагону (приклади за 2023 і 2024 роки).

Тим часом у Сполучених Штатах – хвиля протестів проти президента: організатори кажуть про "мільйони" учасників.

Зеленський: Путін обдурить Трампа

Президент Володимир Зеленський вважає, що на переговорах між США та Росією не мають обговорювати питання України без її участі.

Зеленський охарактеризував американсько-російські переговори як "дуже теплу бесіду", підкресливши, що не має права вказувати США, як їм вести діалог із Росією.

"Але я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну і, зрештою, він обдурить Трампа. Ви побачите це, всі, весь світ це побачить. Він така людина. І він готовий до якихось кроків, деескалації, тільки якщо буде під сильним тиском. По-іншому ніяк", – наголосив він.

Зеленський укотре закликає посилити санкції проти РФ після ночі повітряного терору.

Також український президент назвав "неприємним" привітання з Днем Росії від держсекретаря США Марко Рубіо.

Ескалація на Близькому Сході

Міністр оборони США Піт Гегсет публічно підтвердив, що американські компоненти систем протидії безпілотникам, призначені для України, були передані на Близький Схід.

Як пояснив глава Пентагону у Конгресі США, "ми використовуємо всі наявні ресурси для захисту наших людей у цьому регіоні та в усьому світі, тому що сьогодні ситуація в галузі оборони змінилася".

В Ізраїлі заявили, що США допомагають їм збивати ракети, які запускає Іран у відповідь на ізраїльську атаку по військових об’єктах.

Крім того, за даними Axios, Ізраїль просить США допомогти з ліквідацією ядерної програми Ірану.

Консул Хорватії з дружиною постраждали внаслідок іранського удару по Ізраїлю.

Чехія в понеділок почне евакуацію своїх громадян з Ізраїлю. Болгарія також працює над евакуацією громадян з Ізраїлю.

Британія посилює військову присутність на Близькому Сході.

У Гаазі зібрався велелюдний протест проти підтримки Ізраїлю.

Щодо ядерних переговорів

Іран заявив, що після ударів Ізраїлю подальші ядерні переговори з США тепер "безглузді".

Водночас у Білому домі продовжують стверджувати, що президент США Дональд Трамп налаштований на порятунок ядерних переговорів, шостий раунд яких мав відбутися в неділю в столиці Оману Маскаті.

За даними телеканалу CNN, спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф готовий до зустрічі з представниками Ірану для продовження переговорів щодо ядерної програми Тегерану.

Міністр закордонних справ Оману, який виступає посередником у переговорах між США та Іраном, згодом повідомив про їхнє скасування.

Іран поставив США вимогу для відновлення "ядерних переговорів": Сполучені Штати повинні засудити ізраїльські удари по іранських обʼєктах.

Трамп розповів, що "багато робить" для миру між Ізраїлем та Іраном і що "відкритий" до посередництва Путіна у цьому питанні.

До речі, не може Дональд Трамп похизуватися і прогресом у переговорах з Китаєм. За даними Reuters, Вашингтон і Пекін у Лондоні не домовились про експорт рідкісноземельних ресурсів.

Папа Римський закликав Іран та Ізраїль до "відповідальності та розсудливості".

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вказала іранському колезі на ризик ескалації й закликала до дипломатії.

Німеччина пропонує Ірану негайні переговори щодо ядерної програми.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс анонсував розмову з премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в неділю, під час якої він має "передати повідомлення" від Ірану.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі загострення на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном попередив про небезпеку глобального конфлікту.

"З часів Другої світової війни ми ще не були так близькі до глобального конфлікту", – зазначив він.

Саміт G7

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, нинішня ескалація між Ізраїлем та Іраном буде серед пріоритетів на саміті "Групи семи".

Нагадаємо, 15-17 червня в канадському Кананаскісі проходитиме саміт G7.

17 червня відбудеться робоча сесія на тему "Сильна та суверенна Україна", у якій, крім держав-членів G7, візьмуть участь запрошені лідери інших держав.

Очікується, що лідери "Групи семи" 15-17 червня обговорять зниження верхньої межі цін на російську нафту у рамках спільних санкцій проти Росії, проти чого досі виступають США.

На тему санкцій слід додати, що, за словами премʼєр-міністр Словвчини (не входить до G7) Роберта Фіцо, Братислава проситиме відкласти голосування за новий пакет санкцій ЄС проти Росії до обговорення проблеми постачання газу.

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Оборона Європи

На Кіпрі запустили урядовий додаток з картою укриттів, а у Чехії поспішають фіналізувати масштабну купівлю Leopard 2A8 до виборів.

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