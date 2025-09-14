Движение в ЕС без Венгрии, ППО "Келлог", в Польше изуродовали украинскую церковь: все за выходные

США пообіцяли захищати територію НАТО після вторгнення дронів РФ в Польщу, Варшава повідомила про фактичний старт анонсованої Альянсом місії на східному фланзі.

Водночас європейці схвильовані реакцією Трампа.

Сікорський не бачить охочих воювати з Росією, більшість німців боїться нападу Росії на країну НАТО.

Тим часом росіяни над Баренцевим морем в рамках навчань відпрацювали удари "Кинджалами" по Альянсу.

Все важливе і цікаве за вихідні, 13 та 14 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Місія НАТО на східному фланзі НАТО

У Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої НАТО місії на східному фланзі.

Генеральний штаб Війська Польського повідомив про фактичний початок місії "Східний вартовий" (Eastern Sentry), про яку оголосили напередодні, показавши кадри приземлення французького транспортного літака А-400 з озброєнням для винищувачів Rafale, які вже знаходяться в Польщі.

Ключовим моментом є абсолютно нова оборонна структура, повідомили військові. Генсек НАТО Марк Рютте оголосив, що для цього будуть задіяні сили союзників, включаючи Данію, Францію, Британію, Німеччину та інші.

Сполучені Штати заявили в п'ятницю в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що вони будуть "захищати кожен дюйм території НАТО" після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас хоче поліпшити відносини ЄС з президентом США Дональдом Трампом.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на те, що Росія транслює різні версії щодо вторгнення безпілотників до Польщі 10 вересня.

"Російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі, тоді як посол Росії в ООН заявляє про фізичну неможливість для російських безпілотників дістатися до Польщі. Якій російській брехні ми повинні вірити?" – написав Сікорський.

Російський дрон у Румунії

У суботу вдень румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

За словами міністра оборони Румунії Йонуца Моштяну, 13 вересня радари перехопили російський дрон і "побачили, що він входить в наш повітряний простір, літаки злетіли і побачили його".

"Вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, в якийсь момент він попрямував до України, це інформація, яку ми маємо зараз, що дрон залишив повітряний простір і повернувся до України", – зазначив глава Міноборони Румунії.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.

Очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками.

"Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом", – заявила топдипломатка ЄС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не вірить, що цей дрон опинився в повітряному просторі Румунії випадково.

У суботу через загрозу ударів російських безпілотних літальних апаратів по західних областях України Польща піднімала військову авіацію і закрила аеропорт Любліна.

Сумніви Трампа

У своїй соціальній мережі Truth Social президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий ввести серйозні санкції проти РФ, якщо це зроблять країни НАТО.

"Я готовий накласти серйозні санкції на Росію, коли всі країни НАТО погодяться і зроблять те ж саме. Якщо НАТО зробить те, що я кажу, війна закінчиться швидко", – написав Трамп.

За його словами, залученість НАТО до перемоги України набагато менша за стовідсоткову.

Axios пише, що президент США уже не впевнений у своїй здатності впливати на Путіна.

Дональд Трамп нібито зізнався своїм наближеним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що повна зупинка підтримки Росії Китаєм приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.

А ще на 21-ій Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) висловив переконання, що Росія вже не отримає перемоги у війні проти України.

Крім того, Келлог розповів, як українці називають його "Котом" і визнав, що працює як ППО.

Схвильована Європа

Держсекретар США Марко Рубіо сумнівається, що РФ навмисно спрямувала свої дрони на Польщу, а європейці нібито схвильовані реакцією Дональда Трампа на безпілотники Росії в Польщі.

Reuters пише, що занепокоєння європейців виникло через відмову Трампа публічно закликати Москву до відповіді за інцидент, а також відсутність участі США в його запобіганні.

Багато членів НАТО вже ставлять під сумнів готовність американського президента захищати їх у разі реального нападу Росії, зазначає агентство.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що не бачить охочих воювати з Росією. Про це він заявив, коментуючи гарантії безпеки для України.

Більшість німців боїться нападу Росії на країну НАТО.

У Німеччині закликають НАТО терміново закупити безпілотники для захисту від Росії.

А президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, які заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

Погрози Росії

Господар Кремля Владімір Путін вторгненням дронів до Польщі продовжив пересувати лінії щодо Альянсу, вважає спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог. Він не вважає випадковістю атаку російських дронів на територію Польщі.

На його думку, російський лідер Владімір Путін діє цілеспрямовано – "він посилає чіткий сигнал і хоче почути відповідь, чи може він ще далі посунути межу (своїх можливих дій)".

Тим часом тривають російсько-білоруські стратегічні військові навчання "Запад-2025".

Росія над Баренцевим морем в рамках навчань відпрацювала удари "Кинджалами" по НАТО.

Литовська армія повідомила, що 13 вересня російські літаки порушили правила польоту, тому були підняті винищувачі НАТО.

Російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами та без планів польоту.

За даними прикордонників Литви, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною, провокацій не фіксували.

Естонія також обмежила польоти біля східного кордону через українські дрони і активність РФ.

Допомога Україні

За даними Politico, ЄС готує "креативний" спосіб передати Україні мільярди євро заморожених росактивів.

Зазначається, що рішення необхідне для покриття дефіциту українського бюджету, який наступного року очікується у розмірі 8 мільярдів євро.

А у Раді Європи підготували проєкт конвенції, що є основою компенсаційного механізму для України.

Естонія планує надати 100 млн євро на військову підтримку України наступного року.

Рух до ЄС без Угорщини

Віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка стверджує, що на рівні ЄС є домовленість про те, як проводити зближення з Україною за умови, поки Угорщина не перегляне своє вето.

Качка пояснив, що для України (а також для Молдови) ЄС погодився застосувати унікальний підхід, який не застосовувався для держав Західних Балкан, які також стикалися із вето та певними вимогами з боку одного або кількох своїх сусідів.

Зокрема, ЄС не зупинить технічні підготовчі процеси вступу України на тлі вето Угорщини. Більш того, 30 вересня Україна та Європейська комісія мають офіційно завершити скринінгові зустрічі, які є етапом, який передує переговорам.

"У нас унікальна ситуація: держави-члени, і Єврокомісія говорять, що у випадку з Україною не має бути зупинки... Зокрема держави-члени мають визначати так звані "бенчмарки" (умови для відкриття кластерів), не чекаючи угорців. Це дійсно унікальна історія", – розповів він.

У Польщі понівечили українську церкву

У Польщі зрізали хрест з української церкви, посольство України вимагає дій.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до польський політиків із закликом зупинити хвилю "проросійських настроїв" в країні, а не "піддаватися їй".

У Польщі через день після "паспортного" збою зламана робота платіжної системи.

США і Близький Схід

Генасамблея ООН підтримала декларацію про дві держави на Близькому Сході.

Проти проголосували Ізраїль і США, а також Аргентина, Угорщина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай і Тонга.

У декларації, схваленій резолюцією, йдеться про те, що війна в Газі "повинна закінчитися негайно" і про підтримку розгортання тимчасової міжнародної стабілізаційної місії, санкціонованої Радою Безпеки ООН.

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Ізраїлю. Візит відбувається на тлі напруженості через ізраїльський удар по керівництву ХАМАС у столиці Катару Досі.

Це був перший подібний удар Ізраїлю проти союзника США – Катару, який знову поставив під загрозу дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення перемир'я і викликав міжнародну критику.

За даними Axios, американський держсекретар обговорить з прем’єром Біньяміном Нетаньягу план анексії Ізраїлем Західного берега річки Йордан.

Решта новин

У посла України в Албанії стався серцевий напад.

Десятки тисяч людей вийшли на антиімміграційний марш і контрпротест у Лондоні.

Британія і США підпишуть "революційну" угоду у сфері технологій під час візиту Трампа.

В Афінах громадський транспорт по суботах працюватиме цілодобово.

Лідера найбільшої опозиційної партії Грузії помістили під арешт.