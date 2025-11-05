План "военного Шенгена", победа демократов в США, теракт во Франции: новости дня

Норвегію закликають підтримати Євросоюз в питанні надання Україні репараційного кредиту з використанням заморожених російських суверенних активів. Процес гальмує через побоювання Бельгії, де зберігається основна частина цих заморожених активів.

Все важливе і цікаве за середу, 5 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо кредиту для України на 140 млрд

Норвегію закликають використати фонд на 1,8 трлн євро для підтримки кредиту ЄС Україні.

П'ять норвезьких політичних партій закликали Осло втрутитися, щоб подолати занепокоєння Бельгії щодо використання заморожених російських суверенних активів для фінансування репараційного кредиту для України на суму 140 млрд євро.

Як зазначає Euractiv, багата на нафту Норвегія володіє найбільшим у світі суверенним фондом вартістю 1,8 трлн євро, куди входять приблизно 109 млрд євро, зароблених на стрімкому зростанні цін на газ у 2022 і 2023 роках після вторгнення Росії в Україну.

Утім, наразі немає жодних ознак того, що Норвегія візьме на себе провідну роль у застряглому плані надання позики.

У п’ятницю, за даними Politico, Бельгія і Єврокомісія проведуть кризову зустріч на тлі суперечностей щодо росактивів.

Прем'єр-міністр Барт де Вевер побоюється, що його уряд опиниться на гачку виплати мільярдів Москві, якщо армія кремлівських юристів подасть позов через цю ініціативу. На зустрічі лідерів ЄС у жовтні де Вевер зажадав від лідерів ЄС сильніших запевнень, щоб захистити його країну від фінансових і юридичних ризиків, які можуть виникнути через цю ініціативу.

П'ятнична зустріч відбудеться після того, як у вівторок заступники міністрів фінансів не змогли досягти прогресу в переговорах щодо репараційного кредиту, і Єврокомісія попередила, що час спливає.

Латвія передасть Україні ще 21 бронетранспортер Patria, Естонія пропонує 3 млн євро на Starlink для України, а Литва допоможе Україні із газопостачанням взимку.

Покарання для Угорщини

Європарламент закличе до санкцій проти Угорщини.

Сьогодні комітет Європарламенту з громадянських свобод ухвалив другий проміжний звіт з критикою щодо Угорщини. Звіт затвердили в межах процесу, який ініціював Європарламент ще у 2018 році щодо Угорщини через кризу верховенства права та систематичні порушення цінностей ЄС (відповідно до статті 7).

Критичний для Угорщини звіт обговорять під час пленарного засідання Європарламенту 24-27 листопада. Обговорення заплановане на 24 листопада. На цій же сесії проголосують за відповідну резолюцію на основі звіту.

Згідно з проєктом резолюції, який є у розпорядженні "Європравди", депутати хочуть закликати Раду ЄС запровадити санкції проти Угорщини, а Єврокомісію – вдатися до нових юридичних механізмів тиску.

Угорська євродепутатка від керівної партії Угорщини Кінга Гал розцінює ці наміри як "політично мотивовану атаку" у відповідь на відмову Угорщини, зокрема, надавати військову підтримку Україні.

Тим часом Грузія обурилась через критичну оцінку Єврокомісії у звіті про розширення. В ЄС сподіваються, що "руйнівний" звіт Єврокомісії протверезить Грузію.

Щодо впливу Росії

За даними інформаційного агентства Belga, спецслужби Бельгії вважають Росію причетною до інцидентів з дронами.

Поблизу аеропорту Вільнюса помітили другий за середу дрон.

Двоє депутатів Бундестагу від "АдН" зібрались у відрядження до Росії, а молдовські соціалісти обіцяють відстоювати "Русский дом", якому загрожує закриття.

Лідер молдовських соціалістів, колишній президент країни Ігор Додон заявив, що парламентська фракція його партії вимагає від представників партії президентки створити парламентські групи дружби із Росією та Білоруссю.

А в Естонії затримали прокремлівського пропагандиста.

План "військового Шенгену"

Як повідомляє радіостанція RMF FM, у Євросоюзі готують план "військового Шенгену", щоб прискорити рух солдатів і зброї.

Європейська комісія нібито працює над проєктом "військового Шенгену", який передбачає створення зони військової мобільності ЄС, що має забезпечити швидке транспортування солдатів, зброї і боєприпасів у разі можливого збройного конфлікту з Росією.

Брюссельські посадовці, які працюють над проєктом, кажуть, що, серед іншого, він дозволить гармонізувати правила і процедури по всьому Європейському Союзу і створити мережу військових логістичних коридорів з використанням доріг, аеропортів і морських портів.

Перемога демократів у США

Демократи перемогли на перших великих виборах другого президентського терміну Дональда Трампа.

У Нью-Йорку Зоран Мамдані, 34-річний демократичний соціаліст, переміг на виборах мера.

А у Вірджинії та Нью-Джерсі помірковані демократи 46-річна Ебігейл Спанбергер та 53-річна Майкі Шеррілл перемогли на виборах губернаторів з великим відривом.

Тим часом шатдаун у США став найдовшим в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.

Ядерні випробування

США провели тестовий запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Це випробування, позначене як GT 254, мало на меті оцінити поточну надійність, бойову готовність і точність системи МБР.

Господар Кремля Владімір Путін у середу доручив почати підготовку до потенційних випробувань ядерної зброї після зʼясування того, що в цьому напрямку робитимуть США.

Про це він сказав на відкритій для пропагандистських ЗМІ частині засідання Ради безпеки Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно відреагував на скликане Владіміром Путіним засідання Ради безпеки.

"Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Він отримує зарплату як президент Росії, тому і організовує засідання", – сказав генсек.

Глава Генштабу Франції стурбований можливою гонкою ядерних озброєнь.

Різне щодо України

Польські ЗМІ кажуть, що Україна гальмує переговори щодо ексгумацій.

В Україні починає роботу новий посол Британії.

Теракт у Франції

У Франції yа острові Олерон водій в’їхав у пішохідну зону. Постраждали 10 людей, частина мають загрозливі для життя травми.

Як повідомляє BFMTV, наїзд має ознаки ісламістського теракту.

Неофіційно ЗМІ дізналися, що водій намагався підпалити авто після того, як наїхав на людей.

Мер містечка Сен-П’єр д’Олерон Крістоф Сюер розповів, що чоловік вже був у фокусі уваги правоохоронних структур. Його батьки проживають на острові.

Le Figaro повідомляє, що підозрюваному 35 років, він проживає у рибацькому селі за 4 км від Сен-П’єр д’Олерон.

Решта новин

Німецька поліція зупинила пару після сексу на швидкості 140 км/год.

ЄС погодив послаблення своєї кліматичної мети перед ключовим самітом ООН.

У Німеччині засудили медсестру до довічного за вбивство пацієнтів.

У Франції офіційно ініціювали призупинення доступу до платформи Shein.