Войска для Гренландии, Трамп угрожает Ирану, снегопады в Европе: новости выходных

Трамп нібито все більше розчаровується у Путіні, а Медвєдєв погрожує Європі через плани розмістити в Україні військовий контингент.

Тим часом останні коментарі американського президента і його помічника щодо Гренландії, як повідомляють ЗМІ, викликали майже паніку серед європейців. А конгресмен США Тед Лью закликав не виконувати наказ атакувати Гренландію, якщо такий буде.

Все важливе і цікаве за вихідні, 10 та 11 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп розчаровується в Путіні?

Британське видання The Telegraph пише, що президент США Дональд Трамп все більше розчаровується у Владімірі Путіні й вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.

Співрозмовники видання заявили, що рішення президента США про захоплення нафтового танкера під російським прапором і підтримку нового законопроєкту про санкції були сигналом Путіну, що у нього закінчується час для припинення війни.

Джерело, близьке до найближчого оточення президента США, зазначило: "Він працює за принципом батога і пряника. І я думаю, що у нього закінчилися пряники".

До речі, міністр оборони Британії Джон Гілі допустив викрадення Владіміра Путіна для його притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

"Цього чоловіка потрібно зупинити. Цю війну потрібно зупинити. І наша місія полягає в тому, щоб підтримати Україну в її сьогоднішній боротьбі та допомогти забезпечити мир на цей момент", – додав він під час візиту до Києва.

Тим часом Україна, як пише Bloomberg, розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони на Донбасі.

"Формат складний, але справедливий", – сказав президент України.

За його словами, пропозиція вимагатиме від Росії "віддзеркалення" кроків України, а також потребуватиме обговорення всередині країни.

Зеленський також сказав, що хоче особисто обговорити з президентом Дональдом Трампом конкретні зобов'язання США у разі поновлення російської агресії.

"Я не хочу, щоб все закінчилося лише обіцянками реагувати. Я дійсно хочу чогось більш конкретного", – зазначив глава держави.

The Telegraph також пише, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі, де, як очікується, вони зустрінуться і фіналізують угоду про "процвітання" України.

Форум запланований на 19-23 січня.

За словами українських посадовців, "план процвітання" спрямований на залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення України та запуску її економіки. Вважається, що угода відкриє шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

Стів Віткофф, посланець президента США, назвав угоду важливою частиною загального пакету заходів щодо припинення вогню, про який він веде переговори протягом останніх кількох місяців.

Військові Франції в Україні

Видання Le Monde дізналося деталі розмови президента Франції Емманюеля Макрона з парламентарями про 6 тисяч військових для України.

Зазначається, що у закритій зустрічі взяли участь близько тридцяти осіб: прем'єр-міністр, міністерка Збройних сил, начальник Генерального штабу Збройних сил, голови Національної асамблеї і Сенату, голови парламентських фракцій, лідери партій та голови комітетів з питань закордонних справ та оборони в парламенті.

В оточенні французького президента повідомили, що Макрон на зустрічі прагнув надати політичним силам "конфіденційні деталі" щодо французького внеску, "щоб кожен добре усвідомлював масштаб і суть викликів". Президент наголошував на "важливому поступі", яким, на його думку, є підтримка з боку США гарантій безпеки, які європейські країни мають надати Україні.

Le Monde пише, що ніхто з присутніх за столом не висловив принципового заперечення проти механізму, представленого главою держави. Деякі парламентарі навіть вбачили у "коаліції рішучих" можливу альтернативу НАТО. Натомість обіцянка втручання США у разі порушення Росією можливого перемир'я викликала дискусію.

Загрози для Європи

Заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитрій Медведєв опублікував відео з балістичною ракетою "Орєшнік", пригрозивши європейським країнам, які готові розмістити свої війська в Україні після досягнення мирної угоди.

"Європейські недоумки при владі все-таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів повторювалося: Росія не прийме жодних європейських чи натівських військ в Україні, але ні, Мікрон (президент Макрон. – Ред.) продовжує розповсюджувати цю жалюгідну нісенітницю. Ну, тоді давайте. Ось що ви отримаєте", – написав Медведєв.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти контролю над островом з боку Росії та Китаю.

"Я люблю народ Китаю. Я люблю народ Росії. Але я не хочу, щоб вони були сусідами в Гренландії, цього не буде", – сказав Трамп. Він додав, що "НАТО має це зрозуміти".

Financial Times пише, що дипломати з країн Північної Європи відкинули заяви президента США Дональда Трампа про те, що російські та китайські судна начебто діють поблизу Гренландії.

За даними The New York Times, заяви Трампа і його помічника Стівена Міллера про Гренландію шокували прем’єрку Данії.

Міллер нещодавно не тільки відмовився виключити застосування США військової сили для взяття Гренландії під контроль, а й взагалі поставив під сумнів статус острова, проігнорував його історичні зв'язки з Данією і висміяв ідею про те, що Європа може протистояти американським військам.

Джерела видання серед дипломатичних і військових посадовців розповіли, що ці коментарі вразили явно виснажену прем’єрку Данії Метте Фредеріксен і викликали майже паніку серед її колег у Європі.

Видання The Telegraph пише, що Британія може відправити війська до Гренландії, щоб заспокоїти Трампа.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила про необхідність серйозно поставитись до нових зазіхань президента США Дональда Трампа на Гренландію.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також заявив, що дуже критично ставиться до "загрозливої риторики" адміністрації американського президента Дональда Трампа.

А конгресмен США Тед Лью закликав не виконувати наказ атакувати Гренландію, якщо такий буде.

До речі, в аеропорту столиці Норвегії закривали злітно-посадкову смугу через дрон.

Щодо створення армії Європи

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що Європа повинна інтегрувати свою оборонну промисловість, щоб мати власні засоби стримування, "не залежні від третіх країн", і навіть "просуватися до створення європейської армії".

Швеція інвестує $1,6 млрд у свою протиповітряну оборону.

У Фінляндії набув чинності вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін.

До речі, за даними Financial Times, у німецькому Бундесвері – понад 50 солдатів під розслідуванням через наркотики та екстремізм.

Щодо допомоги Україні

Уряд Хорватії схвалив терміновий пакет допомоги Україні.

Передають зокрема 100 вітчизняних мобільних металорізальних верстатів Vulkan 10, а також відповідні витратні матеріали.

А топ-посадовці Словаччини підтвердили відмову від військової підтримки України.

Трамп погрожує Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що його адміністрація готова допомогти протестувальникам в Ірані здобути свободу, якої вони прагнуть.

"Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!" – написав глава Білого дому в Truth Social.

За даними видання The Wall Street Journal, Сполучені Штати розглядають варіанти військових дій в Ірані.

Reuters пише, що держсекретар США Марко Рубіо у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорював можливе втручання Сполучених Штатів у ситуацію в Ірані, де тривають масштабні протести.

Іран пригрозив вдарити по військових США та Ізраїлю в разі атаки Вашингтона.

А у Лондоні протестувальник зірвав прапор Ірану з будівлі іранського посольства.

Снігопади в Європі

У Гданську – значні перебої в авіасполученні через сильний снігопад.

У Німеччині третій день проблеми із залізничним сполученням.

У Литві пропонують залучити армію до ліквідації наслідків екстремальної негоди.

Решта новин

Посол відповіла конгресвумен, стривоженій долею християн в Україні й листом від Дубінського.

У Флоренції скасували виступ російських артистів після звернення посольства України.

Глава МВС Німеччини хоче боротися із лівими екстремістами після масштабного блекауту.