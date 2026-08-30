Исландия не хочет в ЕС, Трамп шантажирует Британию, дело против отца Орбана: новости выходных

За даними Axios, глава ЦРУ пропонував провести саміт за участю Трампа, Зеленського і Путіна.

Президент Фінляндії не вірить, що Росія захоче напасти на НАТО, а польський прем’єр попереджає про критичні сім-вісім місяців.

Пором із понад 260 пасажирами на борту перекинувся біля північного узбережжя Кіпру, у Швейцарії сталася стрілянина на рейв-вечірці, а у Німеччині в результаті нападу з ножем на вокзалі загинула громадянка Ірландії.

Все важливе і цікаве за вихідні, 29 та 30 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на обстріли України

Увечері 28 серпня в Бучанському районі пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що цей удар – "жахлива асоціація з березнем 2022 року та масовим вбивством у Бучі".

"Минуло чотири роки, але Росія не змінилася. Вона, як і раніше, цілеспрямовано завдає ударів по мирних жителях, порушує міжнародне право та прагне досягти максималістських військових цілей за допомогою терору та насильства", – підкреслила вона.

Низка західних послів відреагували у своїх соцмережах на майже безупинну хвилю повітряних атак РФ у Києві та області за останні дні, що спричинили загибель вже близько 40 людей та зривають нормальне життя міст.

Посол Литви Інга Толочкєне 29 серпня поділилася з підписниками знімками екрана, що наочно демонструють безперервну "карусель тривог" в українській столиці.

"У Києві ми звикли жити з думкою, що розуміємо якісь закономірності – намагаючись простежити якусь логіку і передбачити, коли будуть тихіші дні чи ночі. Але цей тиждень інакший", – написала вона у соцмережі Х, зазначивши, що на той момент у 29 з останніх 56 годин у Києві були повітряні тривоги і це рекорд.

Посол Німеччини Боріс Руге зазначив, що за ці дні російські удари вбили десятки цивільних по всій Україні.

"Одного дня винні в Москві будуть притягнуті до відповідальності. А поки партнери України повинні терміново посилити свою підтримку. Німеччина зробить свій внесок", – заявив він.

У неділю вдень мешканці Люблінського воєводства Польщі отримали сповіщення, яке попереджало їх про триваючий російську атаку на захід України.

Молдова знову фіксувала порушення свого авіапростору під час атаки РФ на Україну.

Деталі візиту директора ЦРУ до Москви

За даними Axios, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час своєї таємної поїздки до Москви начебто запропонував провести тристоронню зустріч між президентами США та України – Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, а також з очільником Кремля Владіміром Путіним.

За словами співрозмовників видання, візит Реткліффа частково мав на меті з’ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна зробити крок у напрямку відновлення переговорів щодо завершення війни за посередництва США.

Президент Фінляндії Александр Стубб похвалив таємний візит директор ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

"Я вважаю, що це добре. Справді. Я переконаний, що діалог необхідний", – сказав Стубб.

Також він вважає, що Європа повинна шукати контактів із Кремлем.

"Я вважаю, що хтось у Європі (...) повинен відновити діалог із Росією, щоб зрозуміти, що там відбувається. Нам потрібно спілкуватися один з одним на політичному рівні", – сказав Стубб.

Крім того, президент Фінляндії не вірить, що Росія захоче напасти на НАТО.

Критичні місяці для безпеки

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджає про наявність сигналів про серйозну підготовку Росії до ескалації, а найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі, та всього регіону.

Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

За даними Politico, Берлін планує прямо оголосити Росію відповідальною за дрон з вибухівкою у Лейпцигу.

Британський флот три доби стежив за російськими суднами біля берегів країни.

Тим часом швейцарська армія посилюється дронами: створюється новий центр і спеціальний батальйон.

Ісландія не хоче в ЄС

Ісландія проголосувала проти відновлення переговорів про вступ в ЄС.

На думку лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен, це голосування несе чіткий посил: народи повинні мати можливість самостійно вирішувати питання свого майбутнього, своїх інституцій та своєї здатності захищати національні інтереси.

"Відхиливши на референдумі відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу, ісландський народ нагадав про очевидне: вступ до Європейського Союзу не є природною метою кожної європейської демократії", – наголосила Ле Пен.

Лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж, один із провідних прихильників Brexit, привітав Ісландію.

"Вітаємо Ісландію з тим, що вона проголосувала за збереження своєї незалежності", – заявив лідер британських правих популістів.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що повністю поважає демократичний вибір ісландського народу після референдуму.

Трамп шантажує Британію

За даними видання The Telegraph, у президента США Дональда Трампа допускають шантаж Британії Фолклендами, вимагаючи збільшення оборонних витрат.

Сполучені Штати нібито допускають "ультиматум" уряду Великої Британії щодо збільшення оборонних витрат і можуть пов’язати з цим подальше визнання британського суверенітету над Фолклендськими островами.

Справа проти батька Орбана

Telex пише, що в Угорщині розслідують економічні операції компанії батька угорського експрем’єра Віктора Орбана.

Правоохоронці хочуть з’ясувати, чи справді компанія батька Орбана Dolomit Kft продала за завищеною ціною матеріали компанії V-Híd Zrt для розширення автомагістралі M1, будівництво якої ведеться за рахунок державних коштів.

Інциденти в Європі

Пором із понад 260 пасажирами на борту перекинувся біля північного узбережжя Кіпру, щонайменше семеро загиблих.

У Швейцарії сталася стрілянина на рейв-вечірці, а у Німеччині в результаті нападу з ножем на вокзалі загинула громадянка Ірландії.

Решта новин

На Волині за участі польських політиків ховають рештки вбитих 83 роки тому поляків.

У Німеччині політику довелось виправдовуватися через чашку з символікою армії РФ.

Іспанія просить ЄС про допомогу з мігрантами у Сеуті. ЗМІ: Іспанія виділить ще 165 млн євро на подолання кризи в Сеуті.

Президент Дональд Трамп заявив про "історичну" нафтову угоду між США та Венесуелою, а у Нідерландах оголосили "червону тривогу" через таблетки екстазі у формі Трампа.