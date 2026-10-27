Разговор двух лидеров с Путиным, центр Patriot в Польше, в Швеции "взяли" регионала: новости дня

Президент Фінляндії і прем’єр Норвегії поговорили з правителем Росії.

Країни Е5 заявили про готовність брати більшу відповідальність в обороні Європи. У Великій Британії закликали бути готовими до сценарію війни між НАТО та Росією.

У Празі горів будинок власника збройового концерну STV, що виробляє снаряди для України, а у Молдові хакери викрали дані близько 750 тисяч мешканців.

Все важливе і цікаве за вівторок, 27 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Розмова двох лідерів з Путіним

Лідери Фінляндії та Норвегії провели переговори з правителем Росії Владіміром Путіним.

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з очільником Кремля з власної ініціативи.

Вони обговорили війну Росії проти України, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни та сприяння миру й стабільності в Європі.

Стубб і Стьоре підкреслили, що війна має закінчитися, а переговори – тривати.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лідери Фінляндії та Норвегії "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Він подякував Стуббу та Стьоре "за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль".

Президент Фінляндії поінформував, що дзвінок Путіну готували спільно з Україною.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспе Барт Ейде заявив, що не бачить суперечності між тим, щоб бути серед найважливіших прихильників України, і тим, щоб намагатися сприяти досягненню мирної угоди.

До речі, Норвегія виділяє майже 50 млн євро на енергетичну підтримку України.

А фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія не бажає виступати посередником у війні, бо підтримує Україну.

"Фінляндія не шукає ролі посередника у війні, тому що ми зараз і в майбутньому залишимось на боці України", – сказала Валтонен на пресконференції з українським і норвезьким колегами у Гельсінкі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні провів зустріч зі своєю фінською колегою Еліною Валтонен, в ході якої вручив їй Орден княгині Ольги III ступеня.

Реакція на переговори з Путіним

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен скептично ставиться до телефонної розмови, бо ця ініціатива "не була узгоджена з жодним із нас".

Очільник уряду Норвегії Йонас Гар Стьоре у відповідь на критику наголосив, що за чотири роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Європа так і не сформувала спільного підходу до переговорів з Росією. Стьоре додав, що вони говорили не від імені усіх європейців.

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо пояснив, що це продовження процесу в Осло: "Сам факт того, що ми намагаємося досягти миру та започаткувати мирний процес, є цінним".

Глава уряду Швеції Ульф Крістерссон назвав ризикованим проведення переговорів, які можуть розколоти єдину позицію Європи: "Якщо подивитися на те, що Росія робить на місцях щодня, то, на мою думку, немає нічого, що вказувало б на те, що вони прагнуть миру – вони прагнуть покори".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що отримав від лідерів Фінляндії та Норвегії інформацію про телефонну розмову, і зазначив, що вони були "стримано оптимістичними" щодо подальших мирних переговорів.

Оборона Європи

П’ять членів НАТО (країни Е5) – Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія – заявили про готовність брати більшу відповідальність в обороні Європи.

Польща та Британія підписали трирічний план співпраці у сфері оборони.

Заступниця польського міністра оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила, що в Польщі буде створено центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

У Британії закликали бути готовими до сценарію війни між НАТО та Росією.

"Чим краще ми готові протистояти Росії, захищати кожен дюйм території НАТО, тим менша ймовірність, що ми опинимося в такому сценарії", – заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

Україна закликала країни E5 передати 10% їхніх запасів ракет-перехоплювачів.

Румунія визначилась з тим, хто постачатиме їй військові та цивільні радари. Зокрема, постачальником буде французький виробник військової техніки Thales.

Диверсії в Європі

У Празі горів будинок власника збройового концерну STV, що виробляє снаряди для України.

Румунія посилила охорону стратегічних об’єктів після спроби підпалу заводу. Румунське Міністерство закордонних справ у вівторок викликало посла Росії в Бухаресті для надання роз’яснень щодо диверсії на заводі Carfil у Брашові, за якою нібито стояла мережа, що керується з РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ударом по європейській безпеці спробу підпалу оборонного підприємства Carfil в румунському Брашові.

Тим часом виданню Finnacial Times стало відомо, що син президента США Дональда Трампа провів два дні на полюванні в Монголії з наближеним до Кремля магнатом.

Крім того, адміністрація Трампа, за даними газети The New York Times, розглядає зняття санкцій з російського інвестиційного фонду.

Хакери викрали дані близько 750 тисяч мешканців Молдови. Прем'єр країни закликав готуватися до нових кібератак після зламу урядових систем.

Норвегія заявила про високий рівень кіберризиків для національної безпеки.

В Туреччині пройшли рейди проти банди, яка може бути причетна до підпалу об'єктів Starlink.

У Швеції "взяли" регіонала

У Швеції затримали засудженого в Україні проросійського ексдепутата Святаша.

Колишнього народного депутата України від Партії регіонів Дмитра Святаша український суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі за виправдання російської агресії.

Наразі Святаш перебуває під вартою в центрі тимчасового утримання Управління у справах міграції в Мьорсте.

За словами його адвоката Марка Сафаряна, колишній нардеп приїхав відвідати концерт Стіві Вандера у Стокгольмі.

А Норвегія видала Україні банкіра, якого підозрюють у крадіжці 1 млн грн з рахунків клієнтів.

За джерелами УП, йдеться про Володимира Будзінського, колишнього керівника відділення "Приватбанку" в селищі Гусятин Тернопільської області.

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