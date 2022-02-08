1,2 млрд євро від Франції, зростає ризик вторгнення, швидкісний поїзд до Варшави: головне за день

Президент Франції після 6-годинних переговорів з Путіним відвідав Україну; Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування; Генсек НАТО вважає, що ризик нового військового вторгнення Росії в Україну зростає; Байден заявив, що напад Росії на Україну означатиме кінець "Північного потоку-2"; уряд Польщі ухвалив рішення про передачу ЗСУ військового обладнання на безоплатній основі; глава МЗС Німеччини відвідала Широкине; фінському депутату довелось вибачатися за твіт щодо членства України в НАТО; у парламенті Словаччини депутат облив водою прапор України; у Німеччині розслідують перегони на автобані зі швидкістю 417 км/год.

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Макрон-Путін-Зеленський

Вчора, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Владіміром Путіним. Переговори тривали 6 годин.

На спільній пресконференції з Путіним Макрон підтвердив тезу, яку неодноразово заперечувала українська влада – що проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" знятий з розгляду ВР за домовленістю в рамках Нормандського формату, де цього вимагала Росія.

Макрон схвально охарактеризував це рішення українського керівництва.

На пресконференції глава РФ поскаржився французькому колезі Еммануелю Макрону на переслідування політиків в Україні і запропонував притулок експрезиденту Петру Порошенку.

Також Владімір Путін в черговий раз застеріг від вступу України до НАТО, бо це означатиме війну з європейськими країнами.

За даними Reuters, президент Росії пообіцяв Макрону поки що не здійснювати нових військових ініціатив поблизу України. Проте, у Кремлі заперечили, що обіцянка була.

8 лютого, після переговорів з Путіним, президент Франції прибув до України. До України також прибув глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Слід зазначити, що це перший за 24 роки візит президента Франції до України.

На пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві Еммануель Макрон заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дозволить врегулювати конфлікт на сході України, спричинений нарощуванням російських військ на кордоні.

Він підтвердив, що 10 лютого у Берліні відбудеться нова зустріч радників "нормандської четвірки".

Зеленський своєю чергою назвав проведення зустрічей політичних радників важливим кроком на шляху до організації саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Також президент Франції повідомив, що вбачає одним з ключових завдань на найближчий час широкомасштабний діалог щодо спільних гарантій безпеки, які дозволили б забезпечити довгострокову стабільність у Європі.

Надвечір стало відомо, що Франція дасть Україні 200 млн євро кредитів та 1 млрд євро гарантій на програми розвитку.

Про ризик вторгнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

Він повідомив про триваюче військове нарощування зі сторони РФ, все більше і більше сил, військові госпіталі і логістика. Тож, за його словами, час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає.

Крім того, Столтенберг сказав, що НАТО бачить загрозливу риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо не погодяться на їхні вимоги, буде те, що вони називають військово-технічними наслідками.

Він наголосив, що не може бути сумніву, що саме Росія, яка окупувала Крим і контролює частину Дондасу, є агресором.

У відповідь на уточнююче запитання про те, чи НАТО погоджується з оцінками президента Франції Еммануеля Макрона, що йому вдалось переконати російського лідера Владіміра Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти за стіл переговорів.

Про "Північний потік-2"

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що газопровід "Північний потік-2" буде зупинено, якщо Росія вторгнеться в Україну, і наголосив на єдності з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

На питання про те, яким чином Сполучені Штати зможуть це зробити, враховуючи, що проєкт знаходиться під контролем Німеччини, Байден відповів: "Я обіцяю вам, ми зможемо це зробити".

Шольц сказав, що Сполучені Штати та Німеччина мають однаковий підхід до України, Росії та санкцій, але під час свого одноденного візиту прямо не підтвердив плани щодо "Північного потоку-2" і публічно не згадував його.

CNN стверджує, що зустріч президента України з главою МЗС Німеччини 7 лютого скасували через її відмову виступити проти "Північного потоку-2".

У МЗС України заявили, що це твердження не відповідає дійсності.

Тим часом, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про позитивні сигнали стосовно майбутнього газопроводу "Північний потік-2" у разі потенційного вторгнення РФ в Україну.

За його словами, наразі існує консенсус про те, що, по-перше: не потрібно поспішати з сертифікацією "Північного потоку-2". А по-друге - що будь-яке нове військове втручання Росії в Україну поставить хрест на цьому проєкті.

А глава МЗС Австрії Александр Шалленберг не вважає за доцільне робити газопровід "Північний потік-2" основою санкційного режиму проти РФ, щоб змінити її поведінку, оскільки проєкт ще не працює.

Військове обладнання, шпиталь, гуманітарна допомога

Уряд Польщі ухвалив рішення про передачу Збройним силам України військового обладнання на безоплатній основі.

У рішенні зазначається, що передача обладнання не зменшить боєготовність польських військових частин.

Як відомо, Польща цього тижня надішле Україні першу партію військової допомоги для захисту від потенційної агресії з боку РФ.

Естонія за співфінансування Німеччини 8 лютого передала Збройним Силам України мобільний польовий шпиталь Role 2.

Мобільний польовий шпиталь виробництва Естонії для прискореного розгортання та використання в польових умовах, який забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади. Усі модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

Крім того, австрійський уряд найближчими днями має схвалити рішення про надання 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Україні.

Європейські міністри на Донбасі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у другий день свого візиту до України вирушила на схід, у тому числі у Широкине, що знаходиться фактично на лінії зіткнення.

Анналена Бербок, яку з міркувань безпеки одягли у бронежилет і шолом, поспілкувалася з українськими військовими про поточну ситуацію, та провела поруч з лінією зіткнення близько 40 хвилин. Ніяких інцидентів за цей час не трапилося.

Бербок зазначила, що покинуте селище виглядає "дуже пригнічуюче" і є "свідченням факту, що посеред Європи триває війна".

Бербок зустрічалася також із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та має заплановані зустрічі з волонтерськими організаціями у Маріуполі.

Нагадаємо, 7 лютого на схід їздили міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, вони відвідали Станицю Луганську.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський пояснив, що троє міністрів закордонних справ - Чехії, Австрії та Словаччини - прибули до України 7-8 лютого, оскільки її безпека є безпекою всієї Європи.

Чехія передала Україні 4000 одиниць артилерійських боєприпасів на суму близько 37 млн крон. Президент Земан заявив, що краще не дарував би, а продав ці снаряди.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба коментував заяви Земана, зазначивши, що нова спроба чеського президента зашкодити українсько-чеським відносинам завершиться невдачею.

Також зазначимо, що у Міністерстві закордонних справ України звернули увагу агентства Reuters на його публікацію, у якій окупаційні сили РФ на Донбасі названо "сепаратистами".

Речник МЗС Олег Ніколенко нагадав, що на Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація.

"1938 рік нашого покоління"

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте провела паралелі між нинішньою безпековою ситуацією у Європі та 1938 роком у зв'язку з тим, як поводиться Російська Федерація.

Прем’єрка зауважила, що якщо російські війська, скупчені біля кордонів України, почнуть інтегруватися з білоруськими, це серйозно змінить безпекову ситуацію для країн Балтії і всієї Східної Європи.

Інгріда Шимоніте зазначила, що Путіну, напевно, лестять візити іноземних колег, тому що так він відчуває себе важливим гравцем, і це, ймовірно, одна з цілей його дій.

Глава МЗС Іспанії напередодні візита у Київ заявив, що не розглядаю війну навіть як гіпотезу.

Тим часом, шість військових кораблів РФ прямують в Чорне море для навчань.

А Данія заявила у вівторок, що підвищить свою військову готовність, включно з розгортанням двох винищувачів на острові в Балтійському морі, "через неприйнятний військовий тиск Росії на Україну".

Інше щодо України

Фінському депутату довелось вибачатися за твіт щодо членства України в НАТО.

У своєму Twitter він висловив думку, що президенту Франції Еммануелю Макрону, або "комусь іншому" варто публічно пообіцяти, що Україна не стане членом НАТО, а без того перемовини не будуть мати успіху.

За даними BuzzFeed, посольство США розглядає можливість переїзду до Західної України.

Нагадаємо, 24 січня ​​Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.

Новини надходили і з Польщі. Зокрема, між Києвом і Варшавою планують швидкісне залізничне сполучення: у дорозі до 4 год.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла у Польщі Андрія Дещицю та призначив замість нього Василя Зварича.

ЗМІ: ЄС затвердить розширення списку санкцій за російські вибори в Криму.

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