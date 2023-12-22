Нідерланди готують F-16 для ЗСУ, Польща обіцяє розблокувати кордон, ракети з Японії: новини дня
П'ятниця, 22 грудня 2023, 21:10
Сьогодні до України прибула делегація з Польщі, де нещодавно змінилася влада, і, здається непогано попрацювала. Польська сторона навіть повідомила про "прорив" у вирішенні проблеми блокади кордону польськими перевізниками.
США посилюють тиск на фінустанови, які допомагають РФ з компонентами зброї в обхід санкцій.
Німеччина передала ще три зенітні установки з боєприпасами, а ЄС надсилає Україні ще 500 електрогенераторів.
Як деякі країни Європи реагують на можливу мобілізацію тих українців, які перебувають на їхній територій? І що у Європі накоїла негода?
Все важливе і цікаве за п’ятницю, 22 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".
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"Прорив" у питанні польської блокади
У п’ятницю до України завітала делегація нової влади Польщі, щоб, вочевидь, надати новий імпульс відносинам між країнами. І, треба сказати, є обережний оптимізм щодо того, що прогрес буде.
Зокрема, вранці новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва, що є його першим закордонним візитом на цій посаді.
Нагадаємо, Радослав Сікорський протягом своєї кар'єри вже був міністром закордонних справ та міністром оборони і багато років працював з Україною від імені польського уряду – за президентства Ющенка, Януковича та Порошенка.
У рамках візиту Сікорський зустрівся з ключовими українськими посадовцями.
Зокрема, він провів зустріч і з українським президентом.
"Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди", – наголосив Володимир Зеленський.
Вони обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України і окремо зупинилися на питанні створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.
До речі, в польському МЗС анонсували новий пакет допомоги для України.
І, здається, нова влада Польщі дійсно налаштована відкрити нову сторінку у відносинах між країнами. Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганцаж, який у п’ятницю перебуває у Києві з візитом, заявив про прорив у вирішенні проблеми блокади кордону польськими перевізниками.
"Я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі стартова позиція дуже хороша", – підкреслив він.
Ганцаж висловив сподівання, що після цієї "сьогоднішньої зустрічі відбудеться зустріч міністра (інфраструктури Польщі. – Ред.) Клімчака з комітетом, який протестує на кордоні, і до Різдва нам вдасться вирішити цю проблему".
Пресслужба українського Мінвідновлення повідомила, що сьогодні профільні міністерства України та Польщі під час зустрічі в Києві узгодили план дій для розблокування кордону.
А ще новий глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив у Києві, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу наприкінці десятиліття – і у межах її міжнародно визнаних кордонів.
Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".
Тим часом, Україна продовжує євроінтегруватися і погодила з ЄС приєднання нових маршрутів до Транс'європейської транспортної мережі.
В самій Польщі суспільний мовник TVP, де нова влада змінювала керівництво, відновив випуск новин.
Новий уряд Польщі хоче забрати кошти в суспільного мовника на дитячу онкологію.
Тепер партія "Право і справедливість", яка після восьмирічного правління опинилася в опозиції, волає про атаку на демократію та обіцяє масштабні мітинги на захист "вільних ЗМІ".
Докладніше про це у нашій свіжій статті Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа.
Gepard’и, ракети з Японії, F-16 з Нідерландів
Німеччина передала Україні три зенітні установки Gepard, 155-мм боєприпаси й дрони, а Японія погодилась передати США ракети для Patriot, які постачають Україн.
Нідерланди готують до передачі Україні перші вісімнадцять винищувачів F-16, а ЄС надсилає Україні ще 500 електрогенераторів.
Ну а Чехія виділила $10 млн на посилення медичної сфери Харківщини.
Тиск Сполучених Штатів
США посилюють тиск на фінустанови, які допомагають РФ з компонентами зброї в обхід санкцій.
Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.
Західні фінансові установи в основному припинили вести бізнес з Росією. Але представники адміністрації Байдена очікують, що загроза нових санкцій спонукатиме американські та європейські фінансові компанії чинити тиск на банки в інших країнах, щоб ті уникали російських контрабандних схем.
А ще, як повідомляє Bloomberg, початок постачання скрапленого природного газу (СПГ) з нового проєкту РФ "Арктик СПГ 2" відклали. ПАТ "Новатек", що керує проєктом, оголосила про форс-мажорні обставини щодо поставок у зв'язку з санкціями США.
На тему санкцій додамо, що Швейцарія приєдналася до 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Мобілізація українців за кордоном
У Міністерстві юстиції Німеччини сказали, що потенційні плани України мобілізувати своїх громадян з-за кордону (що згодом заперечили у Міноборони) "не будуть мати практичних наслідків" для українців у Німеччині.
Хоча, у німецькій опозиції підтримують призов українських біженців у ФРН.
Естонія також повідомила, що не буде допомагати Україні з мобілізацією українських чоловіків на своїй території.
А в уряді Данії хочуть, аби українці повернулись додому, коли "настане мир".
Негода в Європі
У Німеччині через негоду затримувалися поїзди, у Польщі – були заблоковані автошляхи.
Ключовий аеропорт Амстердама скасував і відклав через шторм майже тисячу рейсів. Затримка рейсів через сильний снігопад була і в аеропорту Гельсінкі.
Норвезький круїзний лайнер залишився без навігації через шторм у Північному морі, а літак WizzAir з Кракова здійснив аварійну посадку після влучання блискавки.
У Нідерландах внаслідок негоди загинула людина.
День дипломата
Сьогодні – День працівників дипломатичної служби України.
Володимир Зеленський озвучив дипломатам зовнішньополітичні цілі на наступний рік, а також подав до Ради зміни до закону про дипслужбу.
Крім того, український президент вручив ордени дипломатам і віцепрем’єрці Стефанішиній.
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