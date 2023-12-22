Нідерланди готують F-16 для ЗСУ, Польща обіцяє розблокувати кордон, ракети з Японії: новини дня

Сьогодні до України прибула делегація з Польщі, де нещодавно змінилася влада, і, здається непогано попрацювала. Польська сторона навіть повідомила про "прорив" у вирішенні проблеми блокади кордону польськими перевізниками.

США посилюють тиск на фінустанови, які допомагають РФ з компонентами зброї в обхід санкцій.

Німеччина передала ще три зенітні установки з боєприпасами, а ЄС надсилає Україні ще 500 електрогенераторів.

Як деякі країни Європи реагують на можливу мобілізацію тих українців, які перебувають на їхній територій? І що у Європі накоїла негода?

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 22 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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"Прорив" у питанні польської блокади

У п’ятницю до України завітала делегація нової влади Польщі, щоб, вочевидь, надати новий імпульс відносинам між країнами. І, треба сказати, є обережний оптимізм щодо того, що прогрес буде.

Зокрема, вранці новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва, що є його першим закордонним візитом на цій посаді.

Нагадаємо, Радослав Сікорський протягом своєї кар'єри вже був міністром закордонних справ та міністром оборони і багато років працював з Україною від імені польського уряду – за президентства Ющенка, Януковича та Порошенка.

У рамках візиту Сікорський зустрівся з ключовими українськими посадовцями.

Зокрема, він провів зустріч і з українським президентом.

"Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди", – наголосив Володимир Зеленський.

Вони обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України і окремо зупинилися на питанні створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.

До речі, в польському МЗС анонсували новий пакет допомоги для України.

І, здається, нова влада Польщі дійсно налаштована відкрити нову сторінку у відносинах між країнами. Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганцаж, який у п’ятницю перебуває у Києві з візитом, заявив про прорив у вирішенні проблеми блокади кордону польськими перевізниками.

"Я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі стартова позиція дуже хороша", – підкреслив він.

Ганцаж висловив сподівання, що після цієї "сьогоднішньої зустрічі відбудеться зустріч міністра (інфраструктури Польщі. – Ред.) Клімчака з комітетом, який протестує на кордоні, і до Різдва нам вдасться вирішити цю проблему".

Пресслужба українського Мінвідновлення повідомила, що сьогодні профільні міністерства України та Польщі під час зустрічі в Києві узгодили план дій для розблокування кордону.

А ще новий глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив у Києві, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу наприкінці десятиліття – і у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

Тим часом, Україна продовжує євроінтегруватися і погодила з ЄС приєднання нових маршрутів до Транс'європейської транспортної мережі.

В самій Польщі суспільний мовник TVP, де нова влада змінювала керівництво, відновив випуск новин.

Новий уряд Польщі хоче забрати кошти в суспільного мовника на дитячу онкологію.

Тепер партія "Право і справедливість", яка після восьмирічного правління опинилася в опозиції, волає про атаку на демократію та обіцяє масштабні мітинги на захист "вільних ЗМІ".

Докладніше про це у нашій свіжій статті Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа.

Gepard’и, ракети з Японії, F-16 з Нідерландів

Німеччина передала Україні три зенітні установки Gepard, 155-мм боєприпаси й дрони, а Японія погодилась передати США ракети для Patriot, які постачають Україн.

Нідерланди готують до передачі Україні перші вісімнадцять винищувачів F-16, а ЄС надсилає Україні ще 500 електрогенераторів.

Ну а Чехія виділила $10 млн на посилення медичної сфери Харківщини.

Тиск Сполучених Штатів

США посилюють тиск на фінустанови, які допомагають РФ з компонентами зброї в обхід санкцій.

Президент США Джо Байден підписав указ про економічні заходи проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

Західні фінансові установи в основному припинили вести бізнес з Росією. Але представники адміністрації Байдена очікують, що загроза нових санкцій спонукатиме американські та європейські фінансові компанії чинити тиск на банки в інших країнах, щоб ті уникали російських контрабандних схем.

А ще, як повідомляє Bloomberg, початок постачання скрапленого природного газу (СПГ) з нового проєкту РФ "Арктик СПГ 2" відклали. ПАТ "Новатек", що керує проєктом, оголосила про форс-мажорні обставини щодо поставок у зв'язку з санкціями США.

На тему санкцій додамо, що Швейцарія приєдналася до 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Мобілізація українців за кордоном

У Міністерстві юстиції Німеччини сказали, що потенційні плани України мобілізувати своїх громадян з-за кордону (що згодом заперечили у Міноборони) "не будуть мати практичних наслідків" для українців у Німеччині.

Хоча, у німецькій опозиції підтримують призов українських біженців у ФРН.

Естонія також повідомила, що не буде допомагати Україні з мобілізацією українських чоловіків на своїй території.

А в уряді Данії хочуть, аби українці повернулись додому, коли "настане мир".

Негода в Європі

У Німеччині через негоду затримувалися поїзди, у Польщі – були заблоковані автошляхи.

Ключовий аеропорт Амстердама скасував і відклав через шторм майже тисячу рейсів. Затримка рейсів через сильний снігопад була і в аеропорту Гельсінкі.

Норвезький круїзний лайнер залишився без навігації через шторм у Північному морі, а літак WizzAir з Кракова здійснив аварійну посадку після влучання блискавки.

У Нідерландах внаслідок негоди загинула людина.

День дипломата

Сьогодні – День працівників дипломатичної служби України.

Володимир Зеленський озвучив дипломатам зовнішньополітичні цілі на наступний рік, а також подав до Ради зміни до закону про дипслужбу.

Крім того, український президент вручив ордени дипломатам і віцепрем’єрці Стефанішиній.

Решта новин

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