Макрон пропонує перемирʼя, план реформ на 50 млрд євро, "порносправа" Трампа: новини дня

Країни G7 засудили Іран за удар по Ізраїлю, а Іран, у свою чергу, звинуватив декілька країн Заходу у "подвійних стандартах".

Боррель вважає, що Близький Схід стоїть на краю прірви. Білий дім запевняє, що президент США зосереджений на тому, щоб не допустити подальшої ескалації.

Атака Ірану активізувала Конгрес Сполучених Штатів. Нібито, вже навіть є консенсус щодо схвалення пакету з допомогою Ізраїлю, Україні та Тайваню.

Все важливе і цікаве за понеділок, 15 квітня, – в огляді новин "Європейської правди".

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"Близький Схід стоїть на краю прірви"

Іран, який в ніч на неділю здійснив атаку на Ізраїль, викликав послів Британії, Франції та Німеччини через "подвійні стандарти".

"Військові дії Ірану проти баз сіоністського режиму (Ізраїлю) цілком вписуються в рамки права на законну оборону, передбаченого статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і є відповіддю на низку злочинів, включаючи нещодавній напад на посольський комплекс в Сирії", – заявив іранський посадовець.

Три європейські країни засудили іранську ракетну атаку на Ізраїль, яка відбулася в ніч з суботи на неділю і стала відповіддю на бомбардування Ізраїлем іранського консульства в Сирії 1 квітня.

Німеччина, Франція та Бельгія, у свою чергу, викликали послів Ірану через масовану атаку на Ізраїль.

США офіційно назвали кількість перехоплених дронів і ракет під час удару Ірану по Ізраїлю – перехопили "щонайменш" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що низка держав, зокрема, США, Британія, Франція і Йорданія, допомогли збити частину повітряних цілей, запущених Іраном.

Президент Емманюель Макрон пояснив у понеділок, що Франція робила це на прохання Йорданії.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Близький Схід стоїть на краю прірви.

За його словами, він очікує відповіді від Ізраїлю на безпрецедентну повітряну атаку з боку Ірану, але сподівається, що вона не призведе до подальшої ескалації.

Молдова застерегла своїх громадян від поїздок до Ізраїлю.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.

Лідери країн G7 занепокоєні можливою відповіддю Ізраїлю на повітряну атаку Ірану, повідомляє портал Axios.

Джерело повідомило про рішення, що всі країни "Групи семи" непублічно скажуть Ізраїлю, щоб він не робив кроків, які можуть призвести до ескалації.

Вони також вимагають від Ірану і його проксі сил припинити свої атаки.

У публічній заяві після зустрічі лідери G7 засудили атаку Ірану на Ізраїль і висловили "повну солідарність і підтримку Ізраїлю та його народу, а також підтвердили нашу відданість його безпеці".

Лідери G7 заявили, що працюватимуть над тим, щоб уникнути подальшої ескалації в регіоні.

Допомогти Україні, як Ізраїлю?

Президент Володимир Зеленський вважає, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

"Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", – додав він.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, що його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони, бо це може призвести до ескалації конфлікту.

Чеські політики вважають, що Україна має отримати таку ж підтримку, як Ізраїль після атаки Ірану.

"Нічна атака аятоли на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції і готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією...", – зазначив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак від партії STAN.

США готуються ухвалити допомогу?

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підкреслив, що необхідно зберегти допомогу Україні з боку США.

"Підтримка України з боку США є абсолютно необхідною", – заявив Фіала в неділю перед від'їздом до США для зустрічі з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу.

Глава Єврокомісії просить Палату представників США нарешті "зібратись" і допомогти Україні.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у неділю, що палата "спробує ще раз" проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але він не уточнив, чи буде пакет підтримки України об'єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.

Лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив, що між президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу був досягнутий "консенсус", що Конгрес повинен діяти швидко, щоб відправити допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

Швидше за все, цього тижня законопроєкт з допомогою Україні ухвалять. Чи зміниться війна від цього? Чому це сталося? Якщо так, то коли прийдуть гроші США та зброя для ЗСУ? Які новини чекатимуть нас у новому бюджеті? Чи дасть Байден нову зброю? Відповіді на ці питання шукайте у новому відео наших редакторів.

Слід також зауважити, що в президента США є можливість надіслати допомогу Україні ще на декілька мільярдів доларів, але, вочевидь, знов таки не вистачає політичної волі. Докладніше про це – в статті Маріанни Фахурдінової Три шляхи та одна перешкода: як США можуть надати військову допомогу ЗСУ навіть без бюджету.

Російські НПЗ і вибори в США

Більш того, окрім нестачі політичної волі, Сполучені Штати ще й нібито просять обмежити використання Україною її зброї проти Росії.

Зокрема, як пише The Washington Post, американські посадовці в численних бесідах з українською стороною закликали утриматись від ударів по російських нафтопереробних заводах.

Видання стверджує, що, наприклад, віцепрезидентка США Камала Гарріс під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому закликала про це українського президента Володимира Зеленського.

За словами співрозмовників видання, прохання Гарріс "роздратувало" Зеленського і його помічників.

Джерела видання зазначили, що український президент "відмахнувся" від цих рекомендацій, оскільки не був впевнений, що це відображення консенсусної позиції адміністрації Джо Байдена.

Також радник президента з національної безпеки Джейк Салліван нібито закликав Київ не бити по російських НПЗ.

Американські посадовці стверджують, що підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом для адміністрації Байдена перед президентськими виборами.

"Підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні", – сказав американський високопосадовець.

До речі, сьогодні у Нью-Йорку почався перший кримінальний суд над Трампом у справі про "порногроші". Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, стане конкрентом Байдена на президентських виборах 2024 року.

План реформ на 50 млрд і снаряди

Тим часом, ситуація в Україні, судячи з усього, є пріоритетом для Євросоюзу.

Міністри закордонних справ Литви та Нідерландів сьогодні під час зустрічі погодилися, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє Європи і що "воно вирішальним чином залежить від нашої своєчасної підтримки".

Уряд Нідерландів обіцяє додаткові 4,4 млрд євро допомоги Україні у 2024-2026 роках.

Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала повідомив, що Чехія в межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро.

Тим часом, Норвегія готується передати Україні винищувачі F-16. Міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде заявив, що ці літаки допоможуть ЗСУ глибше бити по російських тилах.

А от Греція поки не готова давати Україні F-16.

Щодо загроз з Росії

Щодо обороноздатності Євросоюзу, то Жозеп Боррель вважає, що ЄС потрібна зміна парадигми європейської оборони.

За його словами, ЄС занадто довго делегував свою безпеку США, а в останні 30 років, після падіння Берлінської стіни, Європа дозволила собі "тихо роззброїтись".

"Ми повинні взяти на себе стратегічну відповідальність та стати здатними захищати Європу самостійно, розбудовуючи сильну європейську опору всередині НАТО", – наголосив Боррель.

Польський президент Анджей Дуда пообіцяв, що військо Польщі стане на захист Литви, якщо балтійська країна зазнає нападу.

Тим часом, сама Польща продовжує потерпати від "атак" мігрантів зі сторони Білорусі. За вихідні Варшава зафіксувала 669 спроб мігрантів прорватися з Білорусі до ЄС.

Латвія виділить близько 10 млн євро на зміцнення кордону з РФ та Білоруссю.

Макрон пропонує перемирʼя, вплив Китаю

Президент Франції сподівається на час літніх Олімпійських ігор домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, у тому числі в Україні і в Ізраїлі.

"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", – сказав Емманюель Макрон.

До речі, у ці дні у Китаї перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц. Там він дорікнув Китаю за підтримку Росії.

А глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС потрібно збалансувати торговельні відносини з Китаєм для зменшення залежності від КНР. Тобто, Китай експортує до Євросоюзу більше, ніж Євросоюз до Китаю.

За словами Борреля, це відновлення балансу є невідкладним. Він вказав, що минулого року торговельний дефіцит з Китаєм склав "приголомшливу" суму у 291 мільярд євро, що становить 1,7% ВВП ЄС.

Бійка депутатів в Грузії

У Грузії почали розгляд "російського закону" про "іноагентів", під парламентом зранку почався протест. Частину ЗМІ не пустили на засідання комітету.

На засіданні юридичного комітету парламенту, на якому розглядали законопроєкт, сталася бійка.

Згодом депутатів опозиції вигнали з засідання комітету.

Ввечері в Тбілісі розпочалась масштабна акція проти закону про "іноагентів". Пізніше повідомили про перші затримання на акції.

На тему Грузії слід додати, що Росія викрала трьох громадян країни біля окупованих територій, серед них може бути 16-річний.

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