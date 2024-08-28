Трамп лякає Третьою світовою, РЕБи з Литви, державна релігія Грузії: новини дня

В НАТО обговорили ситуацію в Україні, але поки не підтримують допомогу зі збиттям російських повітряних цілей на частині української території.

До речі, Польща досі шукає "невідомий повітряний об’єкт", який 26 серпня нібито залетів на їхню територію.

Міністри Євросоюзу також збираються на засідання, які заплановані на завтра-післязавтра. Серед іншого, обговорюватимуть Україну.

Міноборони Литви повідомило про передачу Україні нового пакету допомоги, а Латвія передає Україні нову партію автівок, конфіскованих у п'яних водіїв.

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А ще: непередбачуваний Трамп, новий процесуальний крок щодо засновника Telegram, кандидати в єврокомісари, інциденти у Європі.

Про все важливе і цікаве за середу, 28 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Обговорення ситуації в Україні

28 серпня на засіданні Ради Україна-НАТО засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України.

"Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні", – зазначив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО повинен і далі надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення, оскільки "це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу".

Зустріч Ради Україна-НАТО у середу відбулася на рівні послів на прохання Києва. Голова українського Міноборони Рустем Умеров поінформував членів Альянсу по відеозв'язку "про поточну безпекову ситуацію і пріоритетні потреби в силах і засобах", йдеться в повідомленні.

У четвер і п’ятницю міністри країн Євросоюзу зберуться у Брюсселі на неформальні зустрічі спершу очільників МЗС, потім – міністрів оборони, де говоритимуть про Україну.

30 серпня, серед іншого, говоритимуть про стан справ з надходженням західної військової допомоги Україні, навчальну місію ЄС для підготовки українських військових і прогрес із використанням доходів від заморожених активів РФ на закупівлю військової допомоги для України.

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже прибув до Польщі на двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським.

Після Польщі Кулеба вирушить до Брюсселя на неформальну зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Польща досі шукає…

Польща продовжує пошуки "невідомого повітряного об’єкта" – ймовірно російського дрона, який міг залетіти на територію країни під час масованої атаки РФ по території України 26 серпня.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск стверджує, що у Варшави поки що немає 100-відсоткової впевненості, чи справді в Польщу залетів російський дрон.

"Майже 400 солдатів 24 години на добу шукають будь-які ознаки безпілотника або двох безпілотників, як дехто каже, але поки що немає 100-відсоткової впевненості, що вони вторглися в польський повітряний простір", – говорить Туск.

Прем’єр-міністр Польщі заявив, що союзники радять бути стриманими в питанні збиття імовірних російських ракет чи дронів над польською територією, бо часто важко одразу визначити, чи це не цивільний об’єкт.

"Я дуже ціную розумну, виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається. Від цього ми почуваємося в більшій безпеці", – вважає Туск.

Напередодні, 27 серпня, український президент Володимир Зеленський зазначив, щоб хотів допомоги від Варшави принаймні зі збиттям ракет над західною частиною України, які йдуть курсом у бік Польщі.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення щодо дозволу на збиття у повітряному просторі України російських ракет і бойових дронів за допомогою польських систем ППО викликає скептичну оцінку серед країн НАТО.

Глава Міноборони Польщі наголосив, що "жодна країна одноосібно не ухвалюватиме такі рішення".

"Я не бачу в НАТО прихильників, щоб це рішення ухвалювалося", – зауважив він.

Польща хоче збільшити видатки на оборону до рекордних 4,7% ВВП у 2025 році.

До речі, сьогодні у США показали перший винищувач F-35, який отримає Польща.

Оцінки США щодо Курщини, відповідь РФ

У ЦРУ вважають, що Україна прагне утримати території на Курщині.

"Ми можемо бути впевнені, що Путін піде в контрнаступ, щоб спробувати повернути собі цю територію. Я думаю, що це буде важка битва для росіян", – зазначив заступник директора ЦРУ Девід Коен.

Він сказав, що Путіну доведеться "мати справу з резонансом у власному суспільстві" через втрату російської території.

Тим часом, Росія "помстилась" 92 американцям через "санкційний раж" США.

Міністерство закордонних справ країни розродилось черговою порцією "персональних санкцій" проти громадян Сполучених Штатів, обґрунтувавши це політикою Вашингтона стосовно війни в Україні.

А ще РФ оголосила в розшук ексдепутата Латвії Юріса Юрашса, який 2 роки воює за Україну.

Слід додати, що росіяни продовжують розповсюджувати фейки. Молдова спростувала черговий російський фейк – про транзит біоматеріалів з України.

РЕБи з Литви

Міноборони Литви повідомило про передачу Україні нового пакету допомоги, до якого входять: навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка.

Литовські активісти оголосили, що відправляють в Україну останні 22 зі 1141 комплексів протидії ворожим дронам, придбаних за кошти донаторів у рамках кампанії Radarom.

На зібрані 8 мільйонів євро, окрім обладнання РЕБ, придбали також прилади нічного бачення і приціли. Близько 300 з них ще не передані.

А Латвія передає Україні нову партію автівок, конфіскованих у п'яних водіїв.

Іспанія передасть Україні ще сім генераторів.

У Чехії засновника фонду допомоги Україні звинуватили в привласненні коштів.

Непередбачуваний Трамп

Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп очікувано використовує російсько-українську війну у своїх передвиборчих цілях і виставляє себе "посланцем миру". Він лякає людей ризиком початку Третьої світової через цю війну і обіцяє, у разі його обрання, зупинити її якнайшвидше.

"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони наступають в Росії. Ви отримаєте Третю світову війну", – заявив він.

Кандидат від Республіканської партії вчергове пообіцяв закінчити війну в Україні після виграшу виборів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський визнає, що "ми не знаємо, що Трамп буде робити" у разі його можливого обрання.

Він також сказав, що Польща повинна співпрацювати з адміністрацією президента США незалежно від того, хто переможе на цих виборах.

Тим часом, у США засудили чоловіка, який першим увірвався до Капітолію під час штурму у 2021 році, а Трампу висунули оновлені звинувачення щодо спроб "відкотити" результат виборів 2020 року.

Кандидати в єврокомісари

У середу Данія висунула кандидатуру нинішнього міністра розвитку та глобальної кліматичної політики Дана Йоргенсена на посаду єврокомісара.

Уряд Іспанії висунув міністерку з питань екологічного переходу Терезу Ріберу кандидатом на посаду єврокомісара.

Португалія висунула кандидатуру колишньої міністерки фінансів Марії Луїс Альбукерке на посаду наступного єврокомісара.

Наразі лишаються невідомими кандидати до Єврокомісії від Бельгії, Болгарії та Італії.

Детальніше читайте у статті: 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.

Дурова відпустили

Засновника Telegram відпустили з-під варти в Парижі.

Це процесуальний крок, необхідний для того, аби засновника Telegram могли допитати в суді. Після цього йому можуть оголосити обвинувачення, уточнює BFMTV. Якщо обвинувачення висунуть, суд повинен буде ухвалити рішення про подальший запобіжний захід. Суд також може вирішити відпустити Дурова на свободу.

За даними Politico, Франція видала ордери на арешт Дурова та його брата ще у березні.

Видання дізналося, що французьке таємне розслідування щодо Telegram є ширшим і почалося на кілька місяців раніше, ніж було відомо. Ця справа стосується відмови Telegram співпрацювати з французькою поліцією у розслідуванні сексуального насильства над дітьми.

WSJ пише, що в 2018 році президент Емманюель Макрон за ланчем пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа.

Інциденти у Європі

У Німеччині поліція застрелила озброєного ножами чоловіка, а у Польщі внаслідок інциденту зі зброєю поранені двоє військових.

У Боснії впав в озеро військовий гелікоптер, що готувався до навчань, а в Англії легкий літак упав на трасу, пілот і пасажир вижили.

У Польщі в каналі знайшли затоплений автомобіль з тілом всередині, а у Данії загинули двоє німецьких хлопчиків, яких привалило піском.

На Сардинії судитимуть чоловіка, який сховав тіло матері в морозилці й отримував її пенсію.

Решта новин

Іспанія відхилила продаж виробника поїздів угорській компанії через зв'язки з Орбаном.

У Німеччині кліматичний активіст отримав тюремний термін за блокування вулиць.

Патріархія Грузії підтвердила плани влади зробити православ’я державною релігією.

На одному з КПП на кордоні з Польщею можливі черги – розпочався ремонт.

ЗМІ: Попри санкції проти "Лукойлу", Словаччина та Угорщина не стали отримувати менше роснафти.