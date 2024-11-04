РФ програла у Молдові, заводи Rheinmetall в Україні, словаків не пускають на війну: новини дня

Увесь світ в очікуванні виборів в США, а Молдова може поки видихнути – на виборах перемогла прозахідна Мая Санду.

Майже половина поляків чекають на послаблення безпеки Польщі у разі перемоги Трампа, а експрем’єр Британії вважає, що республіканець у разі перемоги не дозволить Путіну перемогти у війні.

Свіже опитування так і не виявило відчутний відрив когось з кандидатів у семи ключових штатах.

Зеленський відзначив зрушення у постачаннях від партнерів для фронту, а Боррель переконує Південну Корею наростити підтримку України.

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Міністр оборони Фінляндії попереджає, що у разі критичної ситуації з підтримкою США, Європа повинна взяти на себе відповідальність за підтримку України.

Про все важливе і цікаве за понеділок, 4 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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За день до виборів у США

Завтра, 5 листопада, в Сполучених Штатах – день виборів президента і частини Конгресу. Увесь світ в очікуванні їхніх результатів.

Навколо Білого дому, Капітолія та резиденції кандидатки в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс встановили загородження на випадок заворушень.

До речі, вона заздалегідь проголосувала, відправивши бюлетень поштою до свого рідного штату Каліфорнія.

Опитування The New York Times та Сієнського коледжу свідчить, що ні кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп, ні Гарріс не змогли наростити переконливу перевагу у жодному з семи ключових штатів, які, як вважається, вирішують долю президентських виборів.

Президент Республіки Сербської, яка перебуває у складі Боснії і Герцеговини, Мілорад Додік закликав американців сербського походження у США голосувати на виборах президента за Дональда Трампа.

Мілорад Додік тривалий час перебуває під американськими санкціями через підрив Дейтонських угод та стабільності в БіГ, зокрема через повсюдну корупцію та зв’язки з криміналітетом.

Раніше відкрито підтримав Трампа відомий політичний союзник Додіка, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Майже половина поляків чекають на послаблення безпеки Польщі у разі перемоги Трампа, а колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що республіканець у разі перемоги на виборах не допустить перемоги Росії в повномасштабній війні проти України.

Нагадаємо, у ході передвиборчої кампанії Трамп відкрито давав зрозуміти, що він припинить чи різко скоротить військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада, а також відмовився заявити, що хоче, щоб Україна виграла війну.

Заводи Rheinmetall в Україні і інша допомога

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту.

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що німецький оборонний концерн Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні і скоро буде завершено будівництво другого підприємства.

Нещодавно гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявляв про наміри відкрити в Україні загалом чотири заводи.

Тим часом, очільниця МЗС Німеччини Аннелена Бербок прибула до Києва, щоб запевнити українців у підтримці.

Під Києвом їй показали передані Берліном установки Gepard, а згодом вона оголосила 200 млн євро допомоги Україні до зими.

До української столиці прибув і міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, який анонсував новий пакет військової допомоги. Стало відомо, що у межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів.

До речі, британські фермери та волонтери доправили ще 38 позашляховиків для Сил оборони.

А прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. У Києві її розраховують отримати до кінця поточного року.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель переконує Південну Корею наростити підтримку України, а міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що у разі критичної ситуації з підтримкою США, Європа повинна взяти на себе відповідальність за підтримку України.

Президент Словаччини відхилив усі запити словаків на участь у війні на боці України, а лідер крайніх правих Естонії підтримує здачу РФ частину території України "задля миру".

Загрози для НАТО

Сьогодні генсек НАТО зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Шольц заявив, що НАТО має бути сильним настільки, щоб нікому не спало на думку на нього напасти.

А Марк Рютте каже, що "лінія фронту в цій війні більше не проходить виключно в межах України".

"Все частіше лінія фронту переміщується за межі кордонів – в Балтійський регіон, Західну Європу і навіть на Крайню Північ. Але НАТО готова стримувати і захищати від цих загроз", – констатував він.

У Фінляндії починаються найбільші артилерійські навчання НАТО, а Швеція відмовиться від низки проєктів вітрових електростанцій у морі через аргумент військових.

Крім того, у Фінляндії стався вибух на фабриці з виробництва картону.

Росія програла у Молдові

У Молдові завершили підрахунок голосів другого туру президентських виборів.

За прозахідну Маю Санду віддали свої голоси майже 930 тисяч виборців, або ж 55,33% тих, хто взяв участь у голосуванні.

За її суперника, висуванця проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло проголосували понад 750 тисяч молдован, або ж 44,67%.

Президент України, а також європейські лідери привітали Маю Санду з перемогою на президентських виборах.

Проросійський експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон після перемоги чинної президентки Маї Санду на виборах назвав її "президенткою діаспори". Варто зазначити, що на закордонних дільницях за Маю Санду проголосували понад 80% виборців.

До речі, дві дільниці працювали і у Москві. На кожній із них проголосували 4999 громадян із 5 тисяч можливих.

Проросійська Партія соціалістів заявила, що не визнає результати голосування за кордоном на президентських виборах у Молдові та що вважає "справжнім" переможцем виборів свого кандидата Александра Стояногло.

Мая Санду після перемоги на виборах заявила про "безпрецедентну атаку" на Молдову.

"Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання злочинних угруповань у виборчі процеси, поширення ненависті та страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни виграли", – заявила президентка.

Німеччина та США засудили втручання РФ у президентські вибори у Молдові.

Про те, як Росія заливала грошима виборців у Молдові і чому це не спрацювало, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Врятувати розділену Молдову. Санду здолала Росію на виборах, але найскладніше – попереду.

Мітинг у Грузії

Сьогодні ввечері грузинська опозиція почала мітинг під парламентом.

Це друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія "Грузинська мрія" заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Раніше в опозиції закликали також готувати намети для подальших протестів.

Протести проти фальсифікації виборів планують проводити щоденно.

За словами одного із лідерів опозиційної "Коаліції за зміни" Нікі Мелії, опозиція має намір сформувати "один потужний протестний рух, який повалить режим", і вже анонсувала наступну акцію протесту на 5 листопада біля тбіліського Палацу спорту.

Президентка Грузії, яка перебуває у опозиції до уряду і керівної партії, демонстративно не привітала дипломатів з професійним днем, а спікеру парламенту Грузії довелось виправдовуватись за мапу "без окупованих територій".

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