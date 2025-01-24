Ультиматум РФ щодо НАТО, протести проти Фіцо, "останні дні" Придністров'я: новини дня

Дональд Трамп звинуватив Зеленського і знову пригрозив Росії. У Кремлі кажуть, що готові до контактів і висунули вимогу щодо НАТО.

Агентство Bloomberg пише, що скептицизм Трампа щодо підтримки України, ймовірно, пом'якшився. На цьому тлі у Європі хочуть спробувати переконати нового президента США долучитися до можливої миротворчої місії в Україну.

Республіканець Енді Оглс пропонує дозволити Трампу переобратись у стилі Путіна, а у Євросоюзі запросили до себе розчарованих у поверненні Трампа американців.

Єврокомісія передала Єврораді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України, а Чехія, за даними ЗМІ, підготувала план для вступу України та Молдови у спільний ринок ЄС.

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Більше важливого і цікавого за п’ятницю, 24 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп про Зеленського і РФ

47 президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю Fox News, в якому вчергове звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що він не мав допустити повномасштабної війни, тому що з Росією нібито можна було укласти "угоду".

"Ви знаєте, він не ангел. Він ніколи не мав дозволити статися цій війні", – сказав Дональд Трамп.

Він також повторив свою попередню погрозу, що якщо Росія не зробить кроків для "врегулювання цієї війни найближчим часом", США запровадять "масивні тарифи" і "великі санкції".

Також нагадаємо, що Дональд Трамп хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

А ще в інтерв’ю Fox News новий президент США звинуватив Росію у крадіжці планів CША щодо гіперзвукових ракет: "Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас".

Крім того, Трамп назвав лідера Північної Кореї, яка є союзником Росії, Кім Чен Ина "розумним хлопцем" і хоче зв’язатися з диктатором.

"Я йому подобався, і я з ним ладнав", – зазначив він в інтерв’ю.

Тим часом, війська Північної Кореї у Курській області несуть великі втрати – вже близько 4 тисяч військових.

"Високий рівень втрат КНДР за короткий проміжок часу майже напевно значно погіршив спроможність військ КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії відтіснити українські війська з Курської області", – інформують в британській роздвіці.

Зазначається, що попри значні бойові втрати, північнокорейські війська досягли лише тактичних успіхів у Курській області.

Британці зауважили, що війська Росії та Північної Кореї майже напевно стикаються з труднощами оперативної сумісності.

Але втрати несуть і українці і наші друзі з інших країн. На російсько-українській війні, на жаль, загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С.

Вимога Росії щодо НАТО

У Кремлі заявили, що російський правитель Володимир Путін готовий до контакту з Дональдом Трампом, Москва чекає сигналів.

Прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков, коментуючи погрози нового президента США щодо цін на нафту, сказав, що "конфлікт не залежить від цін на нафту".

"Цей конфлікт відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації", – заявив Пєсков.

РФ вимагає відкликати рішення НАТО в Бухаресті щодо України для завершення війни.

Заступник глави МЗС Росії Александр Грушко заявив, що відмова від вступу України до НАТО, який був обіцяний Києву у декларації Бухарестського саміту у 2008 році, є одним із ключових для Росії елементів для врегулювання російсько-української війни.

"Ми будемо домагатися не тільки залізобетонних гарантій міжнародно-правових, які б унеможливлювали в будь-якому вигляді членство України в НАТО, а й будемо наполягати на тому, щоб це також стало політикою самого альянсу", – сказав він телеканалу "Россия-24".

Нагадаємо, на саміті НАТО у Бухаресті в 2008 році Україні і Грузії відмовили у наданні ПДЧ щодо членства в Альянсі, але саміт в декларації сказав, що Україна та Грузія одного дня таки будуть членами НАТО.

У МЗС України запевнили, що ультиматум Росії щодо НАТО – це "фігня".

"Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання", – заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Щодо гарантій безпеки для України

В Офісі президента України наголошують, що запрошення для України на вступ до НАТО – ключова та найдієвіша гарантія безпеки.

Також Володимир Зеленський вважає, що частиною гарантій безпеки України може стати розгортання миротворчого контингенту.

Як пише агентство Bloomberg, європейські посадовці домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов'язання взяти участь у гарантуванні безпеки України, зокрема, надавши американські війська для потенційної миротворчої місії.

Якщо європейські союзники будуть змушені відправити війська самостійно, це може підірвати довіру до гарантій і створити розкол в НАТО, оскільки це означатиме фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в рамках Альянсу, заявив агентству Bloomberg європейський високопосадовець.

Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом'якшився. За словами західного дипломата-високопосадовця, його команда продемонструвала готовність США зосередитися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони в приватному порядку визнають неминучими.

Однак в обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря із забезпечення виконання будь-якої потенційної угоди.

Повернення Трампа

Республіканець Палати представників Енді Оглс пропонує дозволити Трампу переобратись у стилі Путіна.

Внесена Оглсом законодавча пропозиція передбачає зміну ухваленої у 1947 році 22-ї поправки до Конституції, яка встановила обмеження у два терміни для президентів США.

У редакції республіканського законодавця ідеться про обмеження на три президентські терміни США, причому президент не може перебувати на посаді більш як два терміни поспіль.

За словами Оглса, таким чином буде гарантовано, що "ми зможемо підтримувати сміливе лідерство, якого так відчайдушно потребує наша нація".

Раніше Оглс також вніс до Конгресу США законопроєкт, який має дати Трампу право вести переговори про "купівлю" Гренландії.

Сьогодні стало відомо, що Данія і США погодились обговорити безпеку в Арктиці разом з Гренландією.

До речі, у Євросоюзі запрошують "розчарованих" поверненням Трампа американцям переїжджати до них.

Новий-старий президент США Дональд Трамп після повернення в Білий дім пообіцяв повернути Америці "здоровий глузд".

На практиці повернення здорового глузду означало безпрецедентно велику кількість президентських указів у перші дні роботи нової адміністрації.

Про те, що приховано за найбільш резонансними виконавчими рішеннями Трампа та наскільки реально втілити їх у життя, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Турборежим Трампа: як президент США "ламає систему" і що стоїть на його заваді.

Один із перших указів Трампа вже тимчасово заблокував окружний суддя США Сіетла Джон Кугенур. Документ стосується громадянства за народженням.

Указ Трампа наказував американським відомствам відмовлятися визнавати громадянство дітей, народжених у США, якщо ні мати, ні батько не є громадянами США або законними постійними резидентами.

Заборону суддя видав на вимогу чотирьох штатів – Вашингтона, Арізони, Іллінойсу та Орегону.

Джон Кугенур назвав указ "абсолютно неконституційним".

"Очевидно, що ми подамо апеляцію", – відреагував Трамп про рішення Кугенура.

Наказ Кугенура забороняє запровадження політики Трампа по всій країні протягом 14 днів, поки суддя розглядає питання про видачу довгострокової попередньої судової заборони. Він заслухає аргументи щодо того, чи варто це робити, 6 лютого.

Тим часом, Сенат США затвердив кандидатуру Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Реткліфф отримав високі оцінки обох партій за свою позицію щодо Китаю, будучи давнім прихильником боротьби з Комуністичною партією Китаю.

А ще у ЄС завершили розслідування щодо соціальної мережі X соратника Дональда Трампа, американського мільярдера Ілона Маска. Платформі загрожує величезний штраф.

Грузинська влада прорахувалась?

Вчора парламент Естонії вирішив не визнавати владу Грузії, а сьогодні стало відомо, що посли ЄС погодили зупинку безвізу для дипломатичних паспортів громадян Грузії.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х (Twitter). Він додає, що на понеділковій зустрічі Угорщина і Словаччина голосуватимуть проти, але це не матиме значення, оскільки для ухвалення рішення потрібна кваліфікована більшість.

У Грузії досі тривають протести. Вони стали масштабнішими, популярнішими і, найголовніше, креативнішими.

У п’ятницю "Эхо Кавказа" повідомило, що в громадському транспорті Тбілісі зазвучали протестні аудіозаписи.

Пристрої почали відтворювати аудіозаписи, серед яких був виступ на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи 1999 року тодішнього спікера парламенту Грузії Зураба Жванії з фразою: "Я грузин, а значить, я – європеєць!".

Також звучали гімн Грузії, гасла протестувальників на проєвропейських акціях, "Слава Грузії! Слава Україні!" та інші. Користувачі публікували відео, зняті в транспорті.

МВС Грузії почало розслідування через ці протестні аудіозаписи.

Цікаво, що у грузинській владі прогнозували, що протести не протримаються до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.Отже, прогноз провалився.

Більш того, впливовий конгресмен-республіканець і голова Гельсінського комітету США Джо Вілсон останнім часом став справжнім "американським жахом" для лідерів "Грузинської мрії".

Схоже, він не збирається зупинятися і обіцяє "мрійникам" ще більше неприємних сюрпризів.

Про "глухий кут", у якому опинилася грузинська влада, читайте в статті засновника Грузинсько-Українського центру Амірана Хевцуріані і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Грузія не здається: чому повернення Трампа не допомогло проросійській владі здолати протести.

Щодо санкцій ЄС проти РФ

Представники Угорщини наразі не дали згоду на прийняття рішення щодо продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це кореспондентові "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний з перебігом перемовин.

Питання планують розглянути під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у понеділок, 27 січня.

Тим не менш, співрозмовник "ЄП" висловив впевненість, що позитивне рішення щодо продовження санкцій обов’язково буде прийняте, адже "санкції були запроваджені як відповідь на агресію Росії проти України, яка триває".

Bloomberg пише, що Євросоюз навряд чи включить російський СПГ у новий пакет санкцій.

"Останні дні" Придністров'я

У Придністров'ї протестували проти "геноциду придністровського народу" з боку Кишинева.

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що у регіоні залишилися запаси газу на кілька днів, а запасів вугілля для генерації електроенергії вистачить до середини лютого.

Через це у Придністров’ї запроваджують додаткові заходи.

Речник президентки Молдови заявив, що протестуючі мешканці Придністров’я, які втомились від енергокризи та звинувачують у ній Кишинів, "ні у чому не винні", проте влада Молдови розглядає ці акції як складову гри Кремля для підвищення напруги у Молдові.

Глава російського МЗС у дусі роспропаганди поклав відповідальність за енергетичну кризу в Придністровʼї на Кишинів і застеріг його від, як він висловився, "фантазій на тему використання енергетичної кризи в країні для силового вирішення придністровського питання".

Міністерство закордонних справ Молдови відкинуло заяви глави російського МЗС Сергєя Лаврова.

У Кишиневі назвали інсинуації Лаврова "безпідставними та невиправданами", нагадавши, що критична ситуація з енергоресурсами у Придністровському регіоні є результатом рішення російського "Газпрому".

Там наголосили, що Кишинів відданий мирному вирішенню Придністровського конфлікту, а заяви Лаврова "суперечать зусиллям зі сприяння клімату стабільності та безпеки в регіоні".

Протести проти Фіцо

У Словаччині тривають протести проти уряду Роберта Фіцо.

Протести проти словацького уряду тривають під гаслом "Словаччина – це Європа".

У більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей. У Кошице, наприклад, ЗМІ нарахували 15 тисяч учасників.

Раніше цього тижня словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.

Позачергове засідання парламенту Словаччини з питання про вотум недовіри уряду на чолі з прем’єром Робертом Фіцо має відбутися у вівторок, 28 січня.

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що національна страхова компанія країни зазнала "масованої кібератаки" і без жодних доказів заявив, що до неї причетна Україна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло твердження словацького премʼєр-міністра.

"Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні", – додали там.

А глава МЗС Словаччини заявив, що ЄС не має брати на себе всю допомогу Україні, якщо Трамп її припинить.

Протести у Хорватії, Сербії, Румунії

Хорвати оголосили масштабний бойкот магазинам і АЗС через зростання цін та інфляцію, а у Сербії закривались школи, театри і бари через антиурядовий протест.

Протести у Сербії влаштовують після обвалу даху залізничного вокзалу у місті Новий Сад, який стався восени минулого року і забрав життя 15 людей.

Ввечері у Белграді авто наїхало на протестувальників проти сербської влади, постраждала жінка.

У румунській столиці проходила багатотисячна акція прихильників ультраправого Келіна Джорджеску.

Акція є продовженням попередніх протестів ультраправих з вимогою продовжити проведення виборів згідно з результатом першого туру.

Нагадаємо, цього тижня румунська ультраправа партія AUR, яка є найбільшою опозиційною силою в парламенті, оголосила про підтримку Келіна Джорджеску на майбутніх виборах президента.

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