Трамп пообіцяв Patriot, 3 млрд від Німеччині, арешт головного опонента Ердогана: новини дня

Трамп поговорив з Зеленським і обіцяє допомогу із пошуком додаткових систем ППО Patriot для України. Домовилися узгодити технічні питання щодо часткового перемир’я. Спецпосланець Трампа припускає, що повного перемир’я вдастся домогтися "за кілька тижнів".

В обмін на всеосяжне припинення вогню Путін хоче "повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".

Сполучені Штати відкинули вимогу принаймні щодо припинення обміну розвідданими, які допомагають Україні оборонятися. А у Європі наголошують, що не збираються припиняти постачання військової допомоги Києву. Більш того, планують прискорити постачання.

А ще сьогодні Єврокомісія представила "Білу книгу" для розбудови оборонної промисловості Європи.

Цей документ, серед іншого, передбачає задоволення нагальних потреб України на полі бою.

Все важливе і цікаве за середу, 19 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Путін грає в ігри"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін фактично відкинув пропозицію глави Білого дому Трампа про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.

За його словами, у ніч на середу, 19 березня, дрони РФ атакували об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, "шахед" влучив у лікарню у Сумах.

Це при тому, що вчора у Кремлі повідомили, що Путін погодився на пропозицію Трампа, аби сторони відмовились "від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури", і нібито "відразу дав російським військовим відповідну команду".

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас нагадала, що заявам Москви щодо перемир’я не можна довіряти.

"Якщо ви прочитаєте два витяги з розмови, то стане зрозуміло, що ... Росія не дуже хоче йти на будь-які поступки", – сказала Каллас.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також звернув увагу, що після переговорів армія РФ атакувала дронами українські міста.

"Путін грає в ігри", – зазначив німецький міністр.

Пісторіус абсолютно переконаний, що "настане час, коли йому доведеться реагувати".

У ЄС сподіваються, що розмова Трампа та Путіна – це прогрес у напрямку до миру.

Вимоги Путіна

У Кремлі вказують, що Росія висуває умови для повного припинення вогню, серед яких: "повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".

США не пішли принаймні на одну з вимог Путіна.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США продовжать обмін розвідувальною інформацією з Україною для цілей оборони, що вимагав зупинити Владімір Путін.

З іншого боку у Європі чітко підкреслюють, що не збираються припиняти військову допомогу Україні.

І хоча Дональд Трамп каже, що у розмові з Путіним не обговорювали допомогу Україні, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон запевнили, що продовжать надавати Україні військову допомогу.

Агентству Reuters стало відомо, що чинний уряд Німеччини погодився виділити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2025 році після схвалення парламентом мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру цього тижня.

Більш того, за словами міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі, Велика Британія і Європейський Союз ведуть переговори про прискорення поставок зброї в Україну на тлі розмов про потенційне перемир’я у розв’язаній РФ війні.

"Звичайно, ми маємо намір поставити Україну в максимально сильне становище у військовому та економічному плані. Ми хочемо, щоб запанував мир, але мир досягається завдяки силі, а це означає, що Україна повинна зайняти максимально сильну позицію, щоб протистояти будь-яким перспективам повторного початку війни", – сказав Леммі.

Один з топдипломатів ЄС повідомив "Європейській правді", що головним меседжем за результатами засідання Європейської ради 20-21 березня стане заява Європейського Союзу про його намір продовжувати військову підтримку України, незважаючи на вимоги, озвучені правителем РФ Путіним.

Крім того, саміт лідерів ЄС підтримає трибунал для Путіна під егідою Ради Європи, але без Угорщини. А ще Реєстр збитків для України почав приймати заяви про катування і сексуальне насильство.

До речі, за даними Bloomberg, США запевнили Євросоюз, що його долучатимуть до мирного врегулювання в Україні.

Про те, що відбувалося навколо переговорів Трампа з Путіним і що буде далі з новою ідеєю про "часткове перемир’я", яке у Москві та у Вашингтоні зрозуміли по-різному, читайте в свіжій аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Перший раунд, невдалий для Трампа. Що змінили для України переговори лідерів Росії та США.

У США довіряють Путіну

Попри те, що Росія продовжує завдавати ударів по Україні, у Сполучених Штатах заявляють про довіру до Путіна.

Зокрема, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф каже, що вірить господарю Кремля Владіміру Путіну та його обіцянкам "діяти добросовісно" у питанні завершення війни в Україні.

"Я схильний вірити, що Путін діє добросовісно. Він учора сказав президенту (Трампу. – Ред.), що буде діяти добросовісно, і я вірю йому на слово", – сказав посланник президента США.

Він також впевнений, що "за кілька тижнів" вдасться домогтися "повного припинення вогню" у російсько-українській війні.

Наступний раунд переговорів

Сьогодні американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social повідомив, що мав "дуже хорошу телефонну розмову" з президентом України Володимиром Зеленським. Він розповів, що вона тривала приблизно одну годину.

За словами американського президента, значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України".

Український президент Володимир Зеленський заявив, що підтримав припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і "Україна підтвердила, що ми готові його здійснити".

"Ми доручили нашим командам вирішити технічні питання, пов'язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню. Українська та американська групи готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків на шляху до миру", – зазначив він.

Глава держави вказав, що радники й представники України та США на наступних зустрічах "можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до міцного миру і гарантій безпеки".

"З нашого боку точно будуть військові, енергетики, а також люди, які дуже глибоко розбираються в портовій інфраструктурі. Тобто це технічний рівень, це не зовсім там дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю зустрічі в подібному форматі", – раніше пояснював Зеленський.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц сьогодні поговорив з помічником Владіміра Путіна Юрієм Ушаковим про контакти Вашингтона та Москви.

"Ми домовилися, що наші технічні групи зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, щоб зосередитися на імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії", – додав він.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

Наразі невідомо, з ким США вестимуть перемовини, і чи будуть присутніми в Джидді представники України або РФ.

Слід також зауважити, що у Білому домі за підсумками розмови повідомили, що американський президент Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру співпрацювати із ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Щодо червоних ліній України

Президент України Володимир Зеленський визнав, що територіальні питання будуть на столі майбутніх мирних переговорів про закінчення війни.

"Для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", – заявив президент на спільній пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом у Гельсінкі.

При цьому Зеленський уникнув відповіді на запитання "ЄвроПравди" про дії у разі, якщо США підуть на визнання Криму та інших окупованих територій частиною Росії.

Український президент сказав, що не може озвучити усі червоні лінії України, однак зауважив декілька ключових моментів.

"Не втратити незалежність, суверенітет нашої держави, і щоби ніколи в житті Росія не мала вплив на незалежність українців", – підкреслив Володимир Зеленський.

Він додав, що не хоче обговорювати з РФ, "якою має бути наша армія", або "проговорювати економічні гарантії безпеки, де головна гарантія – це ЄС".

Президент також згадав тисячі в’язнів, яких утримує РФ, і серед яких не тільки військові, а й журналісти, політв’язні і цивільні.

"Вони всі повинні бути у своїх українських сім’ях. І ті, кого вони закатували, ми повинні отримати їх до сімей. Навіть тих, хто загинув. Це – безумовні речі", – резюмував Зеленський.

Президент Фінляндії Александр Стубб, коментуючи запитання "ЄвроПравди" про те, чи має Україна будь-що уникати визнання за Росією окупованих нею територій, відповів категорично.

"На ваше питання, чи має Україна погодитися опинитися у цьому становищі (як Фінляндія після нападу Радянського союзу. – ЄП), моя відповідь – абсолютно ні", – заявив він, пообіцявши і далі працювати над тим, щоб Україна "зберегла і незалежність, і суверенне право визначати свій шлях до Європи та Заходу, і свою територіальну цілісність".

Стубб нагадав, що Фінляндія зберегла незалежність, але втратила суверенітет в ухваленні рішень про зовнішню політику держави, а також втратили 10% території".

Крім того, фінський президент наголосив, що червоною лінією для Європи у процесі мирних переговорів з Росією є забезпечення того, щоб РФ не могла повторити свою агресію в майбутньому.

Також президент України сьогодні оголосив, що Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні.

Подарунки Трампа Путіну?

Як пише агентство Reuters, Сполучені Штати призупинили зусилля з протидії російському саботажу, а також видалили докази викрадення РФ дітей з України.

Крім того, телеканал NBC News дізнався, що у Трампа можуть відмовитись від командування силами НАТО в Європі.

Загрози з РФ і обороноздатність Європи

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Росія становить загрозу для всіх європейських країн, незалежно від того, наскільки далеко вони від неї розташовані.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа повинна за 3-5 років бути здатна повністю сама себе захищати.

Сьогодні Єврокомісія представила "Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030" для розбудови оборонної промисловості Європи.

"Біла книга" пропонує шляхи для держав-членів до значних інвестицій в оборону, закупівлю оборонних систем і підвищення готовності європейської оборонної промисловості в довгостроковій перспективі.

Єврокомісія також розкрила деталі амбітного оборонного пакета ReArm Europe Plan/Readiness 2030, який надає фінансові важелі державам-членам ЄС для стимулювання інвестиційного сплеску в оборонних спроможностях.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заявила, що цей документ, серед іншого, передбачає задоволення нагальних потреб України на полі бою.

"У Білій книзі ми збираємо пропозиції від ініціатив військової підтримки, пропонуючи підтримку для України, в тому числі більше боєприпасів – щонайменше 2 мільйони одиниць щороку, а також засоби ППО, дрони, навчання та устаткування українських бригад", – пояснила вона.

За її словами, "Біла книга" також включає пряму підтримку української оборонної промисловості, а також розширений допуск до космічних послуг.

Польща посилить охорону кордону з Білоруссю на тлі збільшення міграційного тиску і навіть хоче розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю.

Арешт головного опонента Ердогана

У Туреччині затримали головного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана – мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Як повідомляє BBC з посиланням на прокуратуру Стамбула, загалом затримали понад 100 осіб. Ордери на арешт видали у зв'язку з корупційними звинуваченнями.

Підозрюваних, включаючи Імамоглу, звинувачують у "злочинній організації, здирництві, хабарництві, шахрайстві та махінаціях на тендерах".

Прокуратура називає мера "підозрюваним, який є лідером злочинної організації".

Після цього в країні навіть обвалилась ліра.

Турецька опозиція назвала затримання "переворотом" затримання, а вдень у Стамбулі збирався протест на підтримку затриманого.

У ЄС "глибоко стурбовані" арештом головного суперника Ердогана.

Решта новин

Шість країн ЄС підштовхують Брюссель до прискорення членства України. Міністерка Швеції у справах Європейського Союзу та північного співробітництва Джессіка Розенкранц вважає швидкий вступ України до ЄС інвестицією в безпеку всього континенту.

Швейцарія вдвічі збільшила фінансування компаній для проєктів з відновлення України.

У США затримали сенатора Міннесоти, який пропонував визнати "відразу до Трампа" хворобою.

Президент Угорщини підписав закон про заборону ЛГБТ-прайду попри протести.

Парламент Сербії відправив уряд у відставку.

За даними ЗМІ, Трамп дав Ірану два місяці для укладання нової "ядерної угоди".

У Молдові депутату, який пішов у проросійську партію Шора, дали 12 років тюрми.

Бельгійські компанії громадського транспорту вийшли з X Маска.