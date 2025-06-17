Втеча Трампа з саміту G7, Фіцо за Словаччину без НАТО, безкоштовний роумінг з ЄС: новини дня

Президент США достроково залишив саміт "Групи семи", який проходить у Канаді, "зі зрозумілих причин", а згодом почав вимагати від Ірану безумовної капітуляції.

На тлі саміту Київ зазнав одного з найжахливіших нападів. В Україні зазначають, що таким чином Путін підкреслює слабкість Заходу.

Канада оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні, а також про розширення санкцій проти РФ. Про чергову порцію санкцій проти Росії оголосила і Британія.

Тим часом, Польща фіксує над Балтійським морем перебої з GPS, а Фіцо заговорив про нейтралітет.

Все важливе і цікаве за вівторок, 17 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп на саміті G7

Лідери "Групи семи" узгодили спільну заяву щодо Ірану і Ізраїлю попри початковий спротив США.

Вони закликали до вирішення кризи на Близькому Сході.

За даними CNN, заява отримала підтримку президента США Дональда Трампа після внесення змін до тексту проєкту.

"Ми закликаємо, щоб вирішення іранської кризи призвело до більш широкого зниження напруженості в Близькому Сході, включаючи припинення вогню в Газі", – йдеться в заяві.

Крім того, на саміті Трамп повідомив, що торговельна угода між Великою Британією та США "укладена".

Американський президент додав, що Велика Британія "дуже добре захищена" від будь-яких майбутніх мит, сказавши: "Ви знаєте чому? Тому що вони мені подобаються".

Британський прем’єр Кір Стармер зазначив, що документ "впроваджує" угоду про зниження мит на автомобілі та аерокосмічну продукцію, назвавши її "дуже важливою угодою".

Прем’єр Канади протягом 30 днів прагне укласти нову угоду про економіку і безпеку з США.

А ще Дональд Трамп провів переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За її словами, їхня розмова охоплювала низку важливих питань, "від України до торгівлі".

Через кілька годин після зустрічі президент США розкритикував Європейський Союз за те, що той не запропонував Вашингтону вигідної торговельної угоди.

"Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо", – заявив він.

Президент США погрожує лідеру Ірану

Після цього американський президент достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Володимиром Зеленським.

"Я повинен повернутися раніше зі зрозумілих причин. Вони розуміють. Це дуже важливо", – сказав Трамп.

Як повідомив телеканал NBC News, посилаючись на американського посадовця, який побажав залишитися анонімним, Дональд Трамп доручив Раді національної безпеки "бути готовою в Ситуаційній кімнаті, коли він повернеться з саміту" G7 в Канаді.

За даними Reuters, Іран готує вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Як повідомляє телеканал CNN, у розвідці США вважають, що для створення ядерної зброї Ірану знадобиться 3 роки.

У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп закликав до "негайної евакуації Тегерану".

Американський президент наголошує, що хоче "справжнього кінця" ядерної проблеми з Іраном.

Він вимагає від Ірану "беззастережної капітуляції" та пригрозив аятолі.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що очільник Білого дому може "вжити подальших заходів", аби завадити Ірану створити ядерну зброю.

Axios пише, що Трамп "всерйоз розглядає" можливість ударити по ядерних обʼєктах Ірану.

ЄС активував спецмеханізм для евакуації громадян з Близького Сходу, Литва розпочала евакуацію своїх громадян з Ізраїлю.

ЄС застеріг, що втручання США загрожує масштабною війною на Близькому Сході.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що вдячний Ізраїлю за дії, які той вживає проти Ірану.

За словами Мерца, дії проти Ірану – "це брудна робота, яку Ізраїль робить для нас усіх".

До речі, у Німеччині Мерц набирає популярності на тлі зовнішньополітичної активності.

Трамп "наїхав на Макрона"

На полях саміту "Групи семи" планувалась двостороння зустріч президентів США і України.

Зеленський планував обговорити з американським колегою потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.

Після від’їзду Трамп у своїй соцмережі Truth Social ще й "наїхав" на президента Франції: "Емманюель завжди розуміє неправильно"

Президент США у численних в’їдливих формулюваннях заявив, що Макрон "гадки не має" про те, які важливі обставини змусили його завчасно поїхати з саміту.

"Президент Франції Емманюель Макрон, який прагне публічної уваги, помилково сказав, що я залишив саміт G7 у Канаді і повернувся до Вашингтона, щоб працювати над "перемир’ям" між Ізраїлем та Іраном. Помилка! Він гадки не має, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це точно ніяк не пов’язано з перемир’ям. Це щось набагато більше", – написав Трамп.

Американський президент ймовірно захотів "вколоти" президента Франції після візиту Макрона на Гренландію разом з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, щоб висловити солідарність з ними на тлі Трампових зазіхань на острів. Перед тим він наголосив, що Гренландія "не є об’єктом для захоплення".

Слід зауважити, що Пентагон "перемістив" Гренландію з Європи під іншу зону відповідальності.

А ще президент Франції Емманюель Макрон все ще впевнений, що США підтримають подальші санкції проти Росії.

Водночас агентство Reuters пише, що у Трампа згорнули робочу групу, яка мала розробити стратегії тиску на РФ.

Сигнал Росії для "Групи семи"

Уночі 17 червня росіяни знову атакували Україну дронами і ракетами. У столиці лунали вибухи, є руйнування. Відомо про щонайменше 14 загиблих у столиці.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, російська балістична ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого зруйнований цілий під’їзд.

Сьогодні до зруйнованого будинку прибули представники понад 60 іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, з яких понад 50 – на рівні керівників дипустанов.

Керівників іноземних дипмісій на місце удару супроводив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи останній масований удар РФ по Україні, звертає увагу на те, що Росія робить це навмисно, під час саміту "Групи семи".

"Путін робить це навмисно, саме під час саміту G7. Він посилає сигнал про повну зневагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали припинити вбивства", – написав Сибіга.

Крім того, Міністерство закордонних справ України опублікувало окрему заяву, у якій зазначило, що Путін свідомо вдарив під час саміту G7, щоб продемонструвати слабкість лідерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після останньої атаки РФ на Україну США і Європа мають відповісти так, як цивілізований світ відповідає на тероризм.

Він повідомив, що під час останньої атаки РФ було використано понад 440 безпілотників та 32 ракети. Київ зазнав одного з найжахливіших нападів. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігів, Житомир, Кропивницький, Миколаїв та Київська область.

"Такі атаки – це чистий тероризм. І весь світ, США та Європа, нарешті мають відповісти так, як цивілізоване суспільство відповідає терористам", – наголосив він.

За словами посла Британії в Україні Мартіна Гарріса, невибіркова атака Росії по Києву та інших українських містах – жахливе нагадування, що вона і далі невідступно веде свою війну, тоді як Україна і партнери прагнуть справедливого й тривалого миру.

"Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Росія має зараз же погодитися на припинення вогню", – написав у своєму X Гарріс.

А посол Німеччини Мартін Єгер зазначив, що Росія не хоче перемир’я чи перемовин, "а прагне військовою силою примусити Україну до капітуляції".

Литва та Естонія після атаки РФ по українських містах вночі 17 червня наголосили, що зупинити Росію можна лише тиском.

За даними Bloomberg, лідери G7 не переконали Трампа посилити тиск на Росію.

Заключний день саміту G7

Сьогодні ввечері стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув на саміт G7.

Після прибуття він зустрівся із прем'єр-міністром країни Марком Карні.

Очільник канадського уряду оголосив нові санкції проти РФ і майже $1,5 млрд військової допомоги Україні.

Очікується, що у пакет військової допомоги увійдуть "безпілотники, вертольоти, боєприпаси".

Карні запенив, що підтримка з боку Канади "буде незмінною, доки ми не досягнемо справедливого миру для України та українського народу".

Нові санкції проти Росії сьогодні оголосила і Британія.

А наступного тижня Єврорада, за даними редактора з питань Європи "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяк, може схвалити продовження санкцій проти РФ.

Сьогодні Єврокомісія представила план повної зупинки імпорту газу та нафти з РФ до кінця 2027 року.

Австрія допускає повернення до російського газу у разі миру в Україні.

Фіцо за Словаччину без НАТО

Польща фіксує над Балтійським морем перебої з GPS.

"За нашими джерелами, це значною мірою пов’язано з діями Російської Федерації, зокрема актами саботажу. Ми моніторимо ці порушення. Їх фіксують над акваторією Балтійського моря, також нашими союзниками по НАТО – як у країнах Балтії, так і в Північній Європі. Тож ми реагуємо. За нашими джерелами, ці дії пов’язані з діяльністю Російської Федерації, включно із саботажем", – пояснив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Bloomberg пише, що Німеччина обговорює створення державного стратегічного сховища газу на випадок надзвичайних ситуацій.

На тлі загострення ситуації у світі прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що нейтральний статус був би вигідним для його країни.

"Якщо говорити про мене особисто, то скажу вам, що в ці безглузді часи озброєння, коли зброярські компанії потирають руки так само як це робили фармацевтичні компанії під час Covid, нейтралітет дуже пасував би Словаччині", – заявив прем’єр Фіцо.

Словацький президент Петер Пеллегріні відкинув припущення премʼєр-міністра Роберта Фіцо про те, що Словаччині "пасував би нейтралітет" замість членства в НАТО.

"Нейтральність означає, що ви не є частиною якихось великих міжнародних інституцій, але тоді ви повинні все гарантувати самі. І тоді, можливо, мова йшла б не про 3,5% (ВВП. – Ред.) на озброєння, а про сім, вісім, десять, і ми б уже взагалі не впоралися", – пояснив він.

Він закликав не порушувати подібні дискусії, "які можуть загрожувати безпеці Словацької Республіки".

"Я вважаю цю заяву суто його (Фіцо. – Ред.) особистою позицією, можливо, знову порушенням якоїсь політичної теми", – прокоментував Пеллегріні, назвавши її "провокативною ідеєю, якою переповнюється публічний простір".

Безкоштовний роумінг з ЄС

Європарламент підтримав продовження "транспортного безвізу" з Україною до кінця року, а Єврокомісія офіційно пропонує включити Україну до зони роумінгу ЄС з 2026 року.

Крім того, в ЄС домовилися про оновлення механізму призупинення безвізу, який діє і щодо України.

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