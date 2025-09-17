100-річна угода з Британією, Польща хоче "ядерку", низький рейтинг Трампа: новини дня

Зеленський наступного тижня їде на Генасамблею ООН, де може зустрітися з Дональдом Трампом.

Президентка Європарламенту відвідала Київ з сигналом про підтримку України і оголосила про відкриття в українській столиці представництва їхньої інституції. Крім того, Рорберта Метсола зустрілася з президентом України, з яким обговорили, серед іншого, посилення санкцій проти Росії.

До речі, вчора ввечері, після розмови з президентом США, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що новий пакет санкцій ЄС проти РФ буде спрямований на криптовалюту, банки та енергетику.

Трамп у Британії з державним візитом, який подобається не усім британцям і вони різними способами висловлювали протест. У Лондоні сподіваються, що Чарльз III може вплинути на позицію президента США.

Все важливе і цікаве за середу, 17 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Ракети для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що два пакети у рамках підтримки PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) будуть містити ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж зброї Україні, яку за новим механізмом PURL фінансують європейські члени НАТО.

Латвія передала Україні нову партію бронетранспортерів Patria.

Загалом обіцяють передати 42 бронетранспортери Patria 6x6 латвійського виробництва та інше військове обладнання.

Зеленський їде на Генасамблею ООН

Україна готується до проведення низки заходів під час тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку, – туди завітає і президент Володимир Зеленський.

Україна, зокрема, готується до проведення у штаб-квартирі ООН п'ятого міжнародного саміту Кримської платформи.

Крім того, опрацьовується проведення засідання Ради безпеки ООН високого рівня "Підтримання миру та безпеки України".

Очікується, що Зеленський у Нью-Йорку проведе низку зустрічей з іноземними главами держав та урядів, у тому числі і з президентом США Дональдом Трампом.

"Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітись", – зазначив Зеленський.

"Ми будемо продовжувати стояти з вами"

Сьогодні до Києва прибула президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, яка у Верховній Раді оголосила про відкриття представництва Європарламенту в Києві.

"Ми тут, з вами, і ми тут для того, щоб залишитися. І ми також кажемо: ви ніколи не будете йти наодинці. Коли настане мир… ми будемо продовжувати стояти з вами, коли ви будете відновлюватись та відбудовуватись", – пообіцяла президентка Європарламенту.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що робота представництва поглибить співпрацю між Україною та Європейським Союзом, посилить координацію на місці та стане додатковим сигналом політичної підтримки.

Крім того, представництво допоможе європарламентарям ефективніше працювати в Україні, підтримувати реформи та євроінтеграційний шлях, а з українського боку – сприятиме ще тіснішій взаємодії, постійному діалогу та узгодженню рішень, які наближають членство України в ЄС.

"Європейський Парламент стає ще ближче до України – і це підтверджує: наш шлях до членства в ЄС є впевненим і послідовним", – зазначив Стефанчук.

Роберта Метсола також провела зустріч з українським президентом Володимром Зеленським.

Під час зустрічі вони обговорили ключові теми, які є між Україною та європейськими інституціями, зокрема: підтримку перемовин щодо вступу України у Євросоюз, важливість відкриття першого кластера якнайшвидше, санкції проти Росії та прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу.

Вчора ввечері президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Дональдом Трампом повідомила, що 19-й пакет санкцій ЄС буде спрямований на криптовалюту, банки та енергетику.

"Щоб покласти цьому край, Єврокомісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива", – зазначила вона після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Польща закликає припинити імпорт російської нафти до ЄС до кінця 2026 року.

До речі, Німеччина, за даними Bloomberg, змінила позицію щодо використання росактивів на користь України.

100-річна угода з Британією

Верховна Рада, в якій сьогодні виступала президентка Європарламенту, ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією

Документ закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Трамп у Британії

Вчора пізно ввечері президент США Дональд Трамп прибув з державним візитом до Великої Британії.

Напередодні його прибуття протестувальники розгорнули біля Віндзорського замку величезний банер з фотографією Трампа і Епштейна, а пізніше спроєктували кілька їхніх зображень на одну з веж замку.

Згодом поліція повідомила про затримання чотирьох осіб.

Саме у Віндзорському замку вже сьогодні король Чарльз ІІІ прийняв Трампа під час його державного візиту.

Крім того, британська поліція затримала двох осіб за запуск дронів під час візиту американського президента, а у Лондоні протестували через приїзд Дональда Трампа.

За даними Politico, король Чарльз ІІІ може приватно заохотити президента до більш ефективної підтримки України.

Якщо досі основним завданням Великої Британії було утримати Трампа за столом переговорів щодо України, то король принаймні зробить свій внесок у ці зусилля – за допомогою більш грандіозних жестів, ніж у більшості, резюмує видання.

До речі, нове опитування у США показало рекордно низький рейтинг Трампа.

Східний фланг НАТО заворушився

А тим часом східний фланг НАТО почав ворушитися після серії вторгнень російських безпілотників на їхню територію. Наймасштабніший випадок – вторгнення двох десятків російських дронів на територію Польщі 10 вересня.

Поліція міста Замосць, що неподалік кордону зі Львівською та Волинською областями, 17 вересня повідомила про виявлення уламків ще одного російського дрона, який залетів до Польщі минулого тижня.

Це вже уламки 18-го знайденого безпілотника.

Більшість поляків не вірять, що російські дрони випадково залетіли в Польщу.

Польська делегація високого рівня цього тижня має прибути до України для детальнішого ознайомлення з українським досвідом протидії ворожим безпілотникам.

Також у Польщі стартували масштабні військові навчання з танками та авіацією – "Залізна брама".

Навчання розпочалися на військовому полігоні в Оржиші, розташованому приблизно за 100 кілометрів від стратегічного Сувальського коридору.

А новий президент Польщі Кароль Навроцький також заговорив про ядерну зброю.

"Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується", – сказав польський президент.

У Литві навчають дітей керувати дронами на кордоні з Росією, а уряд країни схвалив зміни для швидшої нейтралізації ворожих дронів,

Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору біля кордонів з РФ і Білоруссю, яке вона закрила через російсько-білоруські навчання "Запад-2025". Вони вже завершилися.

За даними Financial Times, ЄС створить "стіну дронів" із технологій, що показали себе в Україні.

Данія придбає високоточну далекобійну зброю.

Протидія російським загрозам

В Латвії заблокували ще низку сайтів з роспропагандою, а також затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

Литва заявила про викриття групи агентів РФ, які стоять за вибухами посилок у Європі.

Різне щодо України

США зробили перший внесок у фонд відбудови, створений за "угодою про надра".

Парламент Польщі остаточно ухвалив новий закон про допомогу українцям.

Новий посол Німеччини почав роботу в Україні.

Решта новин

РФ вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням.

Єврокомісія запропонувала державам ЄС покарання для Ізраїлю за дії в Газі. Ізраїль пообіцяв ЄС відповідь у разі запровадження санкцій.

У Німеччині аудит розкритикував урядовий проєкт бюджету за "залізання в борги".

У Словаччині обурились появою глави МВС Чехії на антиурядовій акції.