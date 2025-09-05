Трамп "зупиняє" експорт нафти з РФ, Фіцо в Україні, зміни в уряді Британії: новини дня

Президент США стає все більш песимістичним щодо шансів на припинення війни в найближчому майбутньому і включається в розробку посилення тиску на Росію, а також в розробку гарантій безпеки для України. Але й без особливого ентузіазму.

Сьогодні Фіцо провів переговори з Зеленським і повідомив, що Словаччина підтримує вступ України в ЄС.

Іспанські ЗМІ розповідають про системний чеченський рекет проти українських біженців.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 5 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Песимізм щодо перемовин

За даними NBC News, президент США Дональд Трамп стає все більш песимістичним щодо шансів на припинення російсько-українського конфлікту в найближчому майбутньому або на особисту зустріч лідерів двох воюючих країн.

Цього тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що з Росією не вдасться вести конструктивні перемовини про мир, доки вона має ресурси для ведення війни.

А сьогодні він висловив роздратування тим, що Європа без США не може змусити РФ припинити війну.

Трамп "зупиняє" експорт нафти з РФ

На вчорашніх переговорах президент США, хоч і намагається уникнути посилення тиску на Путіна, домовився з керівниками ЄС про початок трансатлантичної роботи над новими санкційними рішеннями.

Нагадаємо, вчора союзники провели переговори з Дональдом Трампом після засідання "коаліції рішучих".

Сьогодні стало відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом на тему спільних зусиль щодо санкційного тиску на Росію.

За словами президента Європейської ради Антоніу Кошти, команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над санкціями проти РФ.

До речі, Норвегія знижує стелю цін на російську нафту слідом за ЄС.

За даними CNN, президент США Дональд Трамп під час вчорашньої розмови з учасниками засідання "коаліції рішучих" наголосив на двох вимогах, які мають посприяти миру в Україні.

Перша – Європа має зовсім припинити купувати російську нафту.

Нагадаємо, Єврокомісія ще навесні презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти. Угорщина та Словаччина виступають проти.

У відповідь на це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що його країна не може відмовитись від російської нафти, бо "не має іншого вибору".

Друга вимога президента США до союзників – економічний тиск на Китай.

У соцмережі Truth Social Дональд Трамп заявив про втрату Індії і Росії на користь Китаю.

"Я зичу їм довгого і багатообіцяючого майбутнього разом!" – написав американський президент.

Проміжні домовленості

На вчорашньому засіданні у Парижі "коаліція рішучих" досягла проміжної домовленості.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко у свіжій статті пише, що присутність західного контингенту матиме радше символічне, аніж військове значення.

А щоб компенсувати втрату ефективності, європейські партнери запропонували сконцентруватися на компонентах, які не потребують фізичної присутності європейських військових на території України.

За словами Сидоренка, серйозним позитивним зсувом є принципова згода США на свою участь у гарантіях.

Одна з ідей – моніторинг демілітаризованої зони, що розмежовуватиме територію під контролем України та окуповану росіянами територію. Жодних фінальних рішень з цього приводу немає, але учасники зустрічі у Парижі зберігають певний оптимізм.

Серед іншого, союзники домовилися, що однією з гарантій повоєнної стабільності у Європі має бути рух України до членства і зрештою – вступ до ЄС.

Раніше володар Кремля Владімір Путін заявив, що не проти вступу в Євросоюз України.

У ЄС задоволені такою заявою Путіна.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не змінить свого ставлення до вступу України в ЄС, хай навіть Москва начебто не заперечує проти цього.

Зустріч із Фіцо

Сьогодні президент Євроради Антоніу Кошта прибув до Ужгорода та зустрівся із Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони обговорили програму SAFE.

А потім український президент провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, які назвав "змістовними".

Зеленський повідомив, що під час розмови поінформував очільника словацького уряду про вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом, про роботу з лідерами "коаліції рішучих" для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи.

Словаччина, за словами Зеленського, не залишиться осторонь.

"Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього", – зазначив президент України у соцмережі Х після розмови, яка відбулася в Україні.

Він вказав також на важливість продовження діалогу зі Словаччиною.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, у свою чергу, сказав, що його держава підтримує вступ України в ЄС та готова поділитись своїм досвідом набуття членства.

А ще Фіцо пояснив зустріч з Путіним у Китаї вірою у швидке завершення війни в Україні.

Загрози для Європи

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що збільшення потоку нелегальних мігрантів на кордоні з Литвою може бути пов'язане з бажанням Білорусі "очистити" свою територію напередодні майбутніх спільних із РФ навчань "Запад".

У Литві почнуть вмикати сирени у разі виявлення небезпечних БпЛА, а у Вільнюсі проведуть навчання з евакуації навчальних закладів і людей з вразливих груп.

Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю до 4 грудня.

Фінські прикордонники надіслали підкріплення Латвії через мігрантів на кордоні з Білоруссю. До речі, президент Фінляндії запевнив, що "спить спокійно", попри сусідство з Росією.

У Британії протестують систему мобільного оповіщення про надзвичайні ситуації.

Президент Естонії попередив, що Сполучені Штати можуть скоротити війська в Європі. Крім того, стало відомо, що Сполучені Штати розмістять в Естонії танковий підрозділ замість HIMARS.

У Білорусі затримали поляка

У Білорусі затримали громадянина Польщі, який нібито збирав дані про навчання "Запад".

Білоруське МЗС викликало представника Польщі після затримання монаха-"шпигуна".

Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський назвав затримання черговою провокацією режиму Лукашенка, спрямованою проти Польщі.

"Польські спецслужби не використовують монахів для збору інформації про військові навчання", – наголосив він.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський зазначив, що у Польщі знають, "що це за режим і чого від нього очікувати".

Решта новин

ЗМІ: Трамп у п'ятницю запустить перейменування Пентагону на Міністерство війни.

ЄС оштрафував Google на майже 3 млрд євро.

У Британії перестановки в уряді: змінився глава МЗС.

У Німеччині студент поранив ножем викладачку в коледжі, нападника застрелила поліція.