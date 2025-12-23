Прогноз-2026 від Мелоні, кораблі класу "Трамп", Польща затримала шпигуна: новини дня

Генсек НАТО закликав Європу продовжити підтримку Україну, щоб Путін не напав на НАТО.

Реакція на черговий удар по Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Росію для примусу її до миру після чергового обстрілу ракетами й дронами по території України.

"Основними цілями стали енергетична система та критична цивільна інфраструктура. Москва не приховує своїх геноцидних намірів, навмисно готуючи удари по енергетичній інфраструктурі, коли температура падає", – заявив він.

Вранці 23 грудня по всій території України, а також у Румунії, було оголошено повітряну тривогу. Російські війська здійснювали комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників.

Польща підняла у повітря авіацію.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що тиск міжнародної спільноти на Росію має не тільки зберігатися, а й посилюватися.

"У святковий сезон, який має об'єднувати людей у святкуванні, роздумах і доброзичливості, Росія продовжує ескалацію своїх атак проти України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та навмисно наражаючи на небезпеку невинних цивільних осіб, які просто намагаються провести час зі своїми родинами. Ці злочини не залишаться без відповіді", – зазначив глава МЗС Естонії.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висловила солідарність з Україною після масованого російського обстрілу.

"Росія означає війну, а не мир. М'ясник у Кремлі не змінив своїх цілей. Дезінформаційні кампанії не можуть приховати дії Росії. Ми продовжимо підтримувати Україну", – сказала очільниця латвійського МЗС.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Андрія Гнатова щодо результатів зустрічей з американською командою.

Він зазначив, що є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

"Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу", – наголосив український президент.

Допомога енергетиці України від Естонії

Естонія виділяє 2 млн євро на підтримку енергетики України, а бельгійська Фландрія скерує 250 тисяч євро на підтримку української культури.

Загрози з РФ для Європи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Європу продовжити підтримку Україну, попередивши, що в протилежному разі континент постане перед серйозними безпековими викликами.

Також він відкинув побоювання, що США відвернуться від союзників.

У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві за зйомку військової техніки, а до Німеччини зі Швейцарії екстрадували українця, звинуваченого у спробі диверсій на користь РФ.

На польсько-білоруському кордоні встановили елементи системи протидії дронам, а Литва закупить у Швеції протитанкові боєприпаси на понад 150 млн євро.

Крім того, парламент Литви розширює повноваження розвідки.

Реакція на погрози Трампа Данії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен після виклику американського посла сказав, що його країна не підкориться вимозі Дональда Трампа передати Гренландію.

Напередодні американський президент сказав, що Гренландія потрібна США "для національної безпеки", і "ми повинні її мати".

Гренландський премʼєр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен повторив, що рішення про майбутнє Гренландії будуть ухвалювати жителі острова.

"Я завжди буду боротися за нашу свободу та наше право самостійно визначати і формувати наше майбутнє", – сказав Нільсен.

Президент Франції Емманюель Макрона, а також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловили підтримку Данії та Гренландії на тлі заяв Трампа.

Кораблі класу "Трамп"

Президент США Дональд Трамп анонсував будівництво новітніх суден для військового флоту Сполучених Штатів, клас яких назвуть на честь нього.

Судна класу "Трамп" можуть мати водотоннажність до понад 35 000 тонн, що удвічі більше, ніж найбільші надводні кораблі, які вже має флот США, та зможуть бути платформою для запуску гіперзвукових ракет та крилатих ракет з ядерними боєголовками.

Прогноз-2026 від Мелоні

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні закликала співробітників свого офісу належно відпочити на різдвяних святах, попередивши про виклики наступного року.

"Минулий рік був важким для всіх нас, але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим. Тому я раджу вам добре відпочити під час цих свят, бо ми маємо продовжувати відповідати на виклики цієї надзвичайної країни", – додала вона.

Різне щодо РФ

У Литві трьох осіб засудили за пошкодження пам'ятника лідеру опору СРСР на замовлення РФ.

За даними RMF24, Польща не буде силою виганяти росіян з будівлі закритого консульства у Гданську, а Україна попросила Польщу про екстрадицію вченого РФ за розкопки в Криму.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна домовилася із Росією щодо продовження постачання газу до кінця березня.

Решта новин

Адміністрація Трампа відправляє у відставку одночасно близько 30 послів.

Антимонопольний регулятор Італії оштрафував Ryanair на понад 255 млн євро.

У Франції стався вибух у будинку, є постраждалі.

За даними Reuters, Італія внесла зміни до національного гімну.

71-річному премʼєру Чехії зробили операцію на обличчі.

Бельгія долучилась до позову в Суді ООН за звинуваченням Ізраїлю в геноциді.

У Хорватії оголосили вирок юнаку за напад на школу і вбивство 7-річного учня.