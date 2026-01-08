США готують ядерні санкції, підкуп Гренландії, Британія заборонить ШІ-порно: новини дня

Зеленський оголосив про те, що документ про гарантії безпеки готовий до погодження з Трампом. Тим часом посольство США в Україні попереджає про загрозу масованого удару з боку Росії.

Трамп планує створити "військо мрії", а також підписав меморандум про вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій.

За даними ЗМІ, у Вашингтоні обговорюють виплати кожному гренландцю до $100 тисяч за відокремлення від Данії, а Чехія відновлює консультації зі словацьким урядом Фіцо.

Все важливе і цікаве за четвер, 8 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Документ про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки для України "фактично готовий" до погодження з президентом США Дональдом Трампом.

За даними Le Monde, представник Кремля в переговорах з Вашингтоном щодо російсько-української війни Кирил Дмитрієв перебував у Парижі 7 січня.

До речі, РФ звільнила француза, засудженого за "шпигунство", в обмін на затриманого росіянина. А під Парижем, як повідомляє телеканал BFMTV, знайшли мертвим російського журналіста, який міг випасти з вікна.

Нагадаємо, після саміту у французькій столиці Зеленський повідомив, що на цей час вже "є відповіді" щодо багатьох складових європейських гарантій, у тому числі стримуючого контингенту.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийме остаточне рішення щодо можливого розгортання німецьких збройних сил для захисту України лише після припинення вогню та за згодою свого коаліційного партнера, Соціал-демократичної партії Німеччини.

За його словами, для цього потрібна резолюція федерального уряду і, "за необхідності", схвалення Бундестагу.

В МЗС Росії заявили, що декларація "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки для України вкрай далека від мирного врегулювання, і РФ розглядатиме розміщених в Україні військових країн Заходу як "законні бойові цілі".

Тим часом посольство США в Україні попередило про потенційну повітряну атаку.

Трамп і танкер під прапором РФ

На думку міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни останні кроки президента США Дональда Трампа повинні викликати занепокоєння у російського лідера Владіміра Путіна.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

"Це все ж показує, що напруженість дуже висока. По-друге, те, що Трамп здатний застосовувати силу. Він зробив це в Ірані, він зробив це у Венесуелі, він брав участь у цілому ряді різних операцій, і тепер те ж саме з цим танкером. Це не якась проста політична гра. Значить, є якісь особливі інтереси", – сказав Тсахкна.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс описав танкер Bella 1 (Marinera) як фіктивний російський нафтовий танкер, який лише прикидався російським, щоб уникнути правосуддя.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Грем висловив сподівання на голосування щодо цього законодавства вже наступного тижня, заявивши, що це дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у середу надіслав лист президенту Дональду Трампу, в якому запросив його виступити зі щорічним посланням до Конгресу (State of The Union) 24 лютого – на четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Серед тем, які, ймовірно, будуть порушені в промові Трампа, – захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, його фокус на боротьбі з імміграцією та проміжні вибори 2026 року.

"Військо мрії" Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що військовий бюджет США на 2027 рік має скласти $1,5 трлн, що значно перевищує $901 млрд, затверджений Конгресом на 2026 рік.

"Це дозволить нам створити "військо мрії", на яке ми давно маємо право", – написав глава Білого дому у соцмережі Truth Social.

Вихід США з міжнародних організацій

Тим часом на сайті Білого дому повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій.

Перелік організацій, участь у яких США мають невідкладно припинити, включає як маловідомі міжурядові об'єднання, що не здійснювали активної діяльності, так і авторитетні структури, зокрема – у міжнародному праві.

Зокрема, Трамп наказав США вийти зі складу Венеційської комісії.

Також США виходять зі складу Залишкового механізму міжнародних кримінальних трибуналів. Йдеться про структуру у Гаазі, яка забезпечує переслідування за міжнародні злочини на терені колишньої Югославії, під час балканських війн, а також переслідування за геноцид в Руанді після того, як основні кримінальні трибунали, що розслідували ці злочини, виконали свою роботу і були розпущені.

Зауважимо, що США за Трампа украй критично ставляться до міжнародного кримінального правосуддя. На низку посадовців та суддів Міжнародного кримінального суду Трамп наклав санкції, також з обмеженнями стикнувся сам МКС.

Примітно, що США наразі не блокують створення Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії, але й не беруть участі у цьому процесі.

Підкуп гренландців

Як пише Reuters, американські посадовці обговорювали можливість надання гренландцям одноразових виплат, щоб переконати їх відокремитися від Данії та приєднатися до Сполучених Штатів.

За словами співрозмовника агентства, останніми днями дискусії стали більш серйозними, і помічники розглядали все вищі суми, причому реальним варіантом є виплата $100 тисяч на особу, що в сумі складе майже $6 млрд.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у середу заявила, що варіант купівлі острова також залишається на столі.

А лідер гренладнської опозиції Пеле Броберг вважає, що Гренландія повинна самостійно провести прямі переговори з урядом США без участі Данії.

Низка республіканців у Конгресі розкритикували зазіхання президента США Дональда Трампа на Гренландію.

Сенатор-республіканець Джон Кертіс заявив, що адміністрації Трампа час "натиснути на гальма" із погрозами так чи інакше взяти Гренландію під контроль.

"Зміцнення нашого партнерства з Данією та Гренландією і співпраця з нашими союзниками задля безпеки в Арктиці – в національних інтересах Америки. Військова сила – недоречний, не необхідний варіант і те, чого я не підтримую. Повний "стоп", – написав він.

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував адміністрацію свого американського візаві Дональда Трампа за порушення правил міжнародного порядку.

"Сполучені Штати є визнаною державою, яка поступово відвертається від деяких своїх союзників і відходить від міжнародних правил, які раніше просувала", – сказав французький президент.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив підтримку Гренландії та Данії, зазначивши, що часи, коли можна було купити чужу територію, "давно минули".

"Давно минули ті часи, коли можна було купити чи продати Луїзіану. Гренландія не продається, і її не можна забрати", – заявив Барро.

За даними Politico, Європа розробляє кілька варіантів протидії захопленню Гренландії США.

Пізніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз обговорює реакцію, якщо погрози американського президента щодо Гренландії виявляться реальними.

NOS повідомляє, що НАТО шукає вихід із кризи, спричиненої загрозливими заявами президента США на адресу свого союзника Данії – для заспокоєння Дональда Трампа розглядається можливість проведення спеціальної спільної місії в Гренландії.

Чехія відновлює діалог зі Словаччиною

Чехія і Словаччина відновлять міжурядові консультації, заморожені попереднім чеським урядом через розбіжності у питаннях зовнішньої політики.

У березні 2024 року чеський уряд призупинив чесько-словацькі міжурядові консультації через розбіжності у поглядах на ключові питання зовнішньої політики. Вони проявилися переважно у ставленні до України.

Колишній прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала стурбований союзом його наступника Андрея Бабіша, прем’єра Словаччини Роберта Фіцо та очільника уряду Угорщини Віктора Орбана, їхнім політичним стилем та орієнтацією зовнішньої політики. "Я не хотів би, щоб Чехія стала на бік держав, які підкоряються Росії та послаблюють демократичну Європу", – сказав Фіала.

Він підкреслив, що міжурядові консультації не проводилися саме через різні підходи двох країн до зовнішньої політики та різні погляди на причини та шляхи вирішення війни в Україні.

За його словами, "відновлення міжурядових консультацій підтверджує побоювання, що Андрей Бабіш зміщує нашу зовнішню політику на схід".

А ще новий прем'єр Чехії заявив про відсутність планів відвідати Київ.

Решта новин

Українські старшокласники у двох школах Відня зможуть обирати українську як предмет.

Орбан переконує угорців, що через Україну в них заберуть 2 бонусні пенсії на рік.

Прем’єр Британії про порнографічний ШІ-контент у Х: "Ми не будемо цього терпіти".

Невідомі намагалися підпалити підстанцію на заході Німеччини.

ЗМІ: Китай зламав електронну пошту співробітників провідних комітетів Палати представників.

Сенат США просунув резолюцію, що обмежує військові дії Трампа проти Венесуели.

У США затвердили послом у Латвії підприємицю, яка пожертвувала $2 млн на інавгурацію Трампа.