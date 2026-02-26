Провокація РФ на навчаннях НАТО, Орбан вимагає поваги, Трамп хоче мир за місяць: новини дня

Трамп поговорив з Зеленським напередодні сьогоднішніх переговорів делегацій у Швейцарії.

Держсекретар США каже, що адміністрація президента Трампа продовжує посилювати тиск на Москву і навіть не застосовує санкції до України. Тим часом, за даними Reuters, Сполучені Штати продовжили термін продажу активів російського "Лукойлу" через переговори з РФ.

За даними ЗМІ, у Швеції отримали погрози атаки проти енергосистеми Північної Європи, а польський глава МЗС закликав готуватися до сценарію війни, подібної за масштабом до воєн XX сторіччя.

Все важливе і цікаве за четвер, 26 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Трамп хоче мир за місяць

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вчора ввечері обговорив з президентом США Дональдом Трампом підготовку двосторонньої зустрічі американської та української делегацій щодо завершення війни, а також тристоронні переговори за участі РФ.

Сьогодні у Женеві відбулися переговори між Україною і США. Також до Швейцарії для зустрічі з американською делегацією прибув і спецпосланець глави Кремля Кирил Дмитрієв.

За даними Axios, вчорашня телефонна розмова Зеленського і Трампа була дуже дружньою і позитивною.

"Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", – сказав один із співрозмовників видання.

Також український посадовець стверджує, що Трамп підтвердив свою готовність надати Україні значні гарантії безпеки з боку США в рамках потенційної мирної угоди з Росією.

Держсекретар США Марко Рубіо розповів про нерозуміння президентом Дональдом Трампом причин того, чому Україна і Росія не можуть домовитись про закінчення війни.

"Я думаю, що ми досягли прогресу в звуженні кола проблем, але, на жаль, деякі питання, на жаль, залишаються дуже, дуже складними", – заявив Рубіо.

Він також запевнив, що "адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву."

"Наприклад, наприкінці минулого року президент ввів додаткові санкції проти російської нафтової компанії "Роснефть". Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не застосовуємо санкції до України… Ми є єдиною країною або єдиною організацією на планеті, яка змогла домогтися того, щоб російські та українські переговорники сіли за стіл і поговорили один з одним", – заявив держсекретар США.

Тим часом, за даними Reuters, Сполучені Штати продовжили термін продажу активів російського "Лукойлу" через переговори з РФ.

Провокація РФ на навчаннях НАТО

Швеція перехопила російський дрон, який наближався до французького атомного авіаносця "Шарль де Голль".

"Ймовірно, сталося порушення повітряного простору Швеції дроном. Це відбулося у зв'язку з перебуванням російського військового корабля в Ересунді. За всіма даними, між російським військовим кораблем і цим дроном існує сильний зв'язок", – повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За даними Генерального командування Збройних сил Франції, дрон був перехоплений приблизно за 10 кілометрів від порту Мальме.

За інформацією штабу збройних сил, це свідчить про те, що "шведська система безпеки спрацювала бездоганно".

Атомний авіаносець "Шарль де Голль", який перебуває на озброєнні Франції, вже кілька днів пришвартований у шведському місті Мальме в рамках військових навчань НАТО Orion-26.

За даними шведського TV4, у Швеції отримали погрози атаки проти енергосистеми Північної Європи.

У зв’язку з ситуацією нібито запустили міжнародну операцію за участі Швеції, а поліція усіх країн, яких це стосується, посилює охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Загрози для Європи

Аеропорт Кишинева сьогодні евакуйовували через повідомлення про вибухівку.

Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський у виступі в Сеймі закликав готувати країну до сценаріїв війни, подібної за масштабом до воєн XX сторіччя.

Глава МЗС зазначив, що потрібно бути готовими до війни "масштабів, яку бачили наші діди й прадіди".

Радослав Сікорський зазначив, що Кремль найімовірніше продовжить "випробовувати межі", і Польща у цій ситуації має гуртуватися й розбудовувати стійкість – у тому числі проти маніпулятивного інформаційного впливу.

Польський міністр зазначив, що усвідомлення небезпеки може або паралізувати, або мобілізувати, і Польща не може дозволити собі "паралічу" та заспокоєнь, що це "не її війна".

Щодо санкцій

Франція заблокує доступ до 35 російських сайтів та каналів.

Євросоюз продовжив санкції проти Білорусі ще на один рік, а президентка Єврокомісії пригрозила повністю зупинити безвізовий режим для Грузії.

У четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія розширила санкційний список, додавши 240 організацій, 7 фізичних осіб і 50 суден. До нього увійшли дві грузинські проурядові телекомпанії – "Імеді" і POSTV.

До Міністерства закордонних справ Грузії був викликаний посол Великої Британії для роз'яснень у зв'язку із санкціями проти проурядових грузинських телеканалів "Імеді" та POSTV.

Різне щодо України

Уряд Норвегії посилить правила перебування новоприбулих українських чоловіків.

У Сербії в річницю вторгнення РФ в Україну облили фарбою пам'ятник Тарасу Шевченку, а також з’явилися графіті з образами на адресу українського посла.

У новині німецького dpa висловили подив, чому для Йоганна Вадефуля обрали як нагороду орден "За заслуги" II ступеня – зауваживши, що міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу у 2024 році вручили орден І ступеня.

Речник Міністерства закордонних справ України висловив жаль у зв’язку з тим, що перед публікацією агентство не звернулось до МЗС за коментарем, щоб уникнути непорозумінь.

"Порівнювати двох німецьких політиків, які отримали державні нагороди у різний час та після різних періодів на службі – неправильно саме по собі. Якщо вдаватися до порівнянь, доцільніше подивитися, як нагороджували інших європейських очільників МЗС та державних діячів за останні шість місяців", – зазначив Георгій Тихий .

Крім того, Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного у вбивстві Портнова.

Орбан вимагає поваги

Трохи більше як за місяць – парламентські вибори в Угорщині.

За даними Politico, у ЄС шукають прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану "перемогу", щоб розблокувати кредит Україні на 90 млрд євро.

Нагадаємо, Угорщина каже, що буде блокувати кредит до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Двоє дипломатів повідомили Politico, що найбільш реалістичним способом вирішення проблеми є створення документа, який міститиме обіцянку відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", що дозволить Орбану зберегти обличчя.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини у соцмережі Х написав Зеленському відкритого листа, в якому закликав до поваги.

Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.

Угорський прем’єр заявив, що Зеленський, Брюссель та угорська опозиція "координують зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд".

Окрім цього, він згадав й про нафтопровід "Дружба", який "має критичне значення для енергопостачання Угорщини", а відтак звинуватив Зеленського у "блокуванні" його.

У "листі" Орбан закликав українського президента "змінити свою антиугорську політику".

Крім того, за даними Reuters, угорський прем’єр написав ЄС, що хоче експертної перевірки стану "Дружби".

Міністр закордонних справ Угорщини опублікував у Facebook відео, де він стверджує, що українське дипвідомство викликало угорського представника на розмову. Під час зустрічі українські посадовці нібито дали зрозуміти, що в обмін на відновлення постачання нафти в Угорщину нафтопроводом "Дружба" вони хочуть зброю і гроші. Ймовірно, він Сійярто мав на увазі кредит для України на 90 млрд євро від ЄС, ухвалення якого блокує Будапешт.

У Міністерстві закордонних справ України спростували заяви глави МЗС Угорщини Петера Сійярто.

Щодо ресурсів слід додати, що Україна вперше отримає газ США через литовський термінал у Клайпеді – впродовж лютого та березня 2026 року.

Дострокові вибори у Данії

Прем’єрка Данії оголосила про дострокові парламентські вибори 24 березня.

Рішення про дострокові вибори, ймовірно, ґрунтується на різкому зростанні підтримки керівної Соціал-демократичної партії Фредеріксен внаслідок агресивних погроз президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

Прем'єрка Метте Фредеріксен пояснила, що значний зовнішньополітичний тиск через активізацію погроз президента США не зникне найближчим часом, і тому ніщо не заважає провести вибори зараз.

Решта новин

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" виграла позов з оскарженням класифікації як правоекстремістської.

Суд ЄС визнав, що Угорщина незаконно закрила незалежну радіостанцію.

Глава Всесвітнього економічного форуму пішов з посади на тлі скандалу довкола Епштейна.

Вірменія відкликала російських військових з останнього КПП на кордоні з Туреччиною.