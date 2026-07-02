Реакція Європи на обстріл Києва, Україна шукає Patriot, контакти з зятем Трампа: новини дня

В Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що на російських планувальників удару по Києву чекає найтемніше місце у пеклі.

Міністр оборони Федоров звернувся до майже 40 країн з проханням передати ракети до Patriot із запасів. Зеленський сподівається, що Трамп допоможе з ракетами-перехоплювачами.

Франція оштрафувала на мільйон євро танкер Tagor "тіньового флоту" РФ, а Волинську трагедію нібито хочуть згадати у звіті про прогрес України на шляху в ЄС. Якщо це станеться, пише RMF24, це буде прецедентом.

Все важливе і цікаве за четвер, 2 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція Європи на обстріл Києва

У ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого, за останніми даними, загинула щонайменше 21 людина.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова каже, що це був один із найбільших комбінованих ударів по Києву та інших містах з початку повномасштабного вторгнення, який тривав понад 12 годин.

Вона поінформувала, що Росія завдала удару по місцю, де мешкають дипломати. Всі вони залишилися неушкодженими, але їхні речі постраждали під час пожежі, що охопила будівлю.

"Складалося враження, ніби значна частина міста палала. Люди провели ніч у бомбосховищах. Багато з тих, хто не встиг туди вчасно, загинули або зараз борються за життя в лікарні. У той час, як я пишу ці слова, багато людей досі залишаються заблокованими під уламками палаючих будівель", – написала вона у себе в Facebook.

Міністри закордонних справ багатьох європейських країн засудили нічну атаку по Києву.

В Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що "для людей, які планують, наказують і навіть виправдовують такі атаки, у пеклі приготовано найтемніше місце".

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус назвала кадри з України після останнього удару РФ "жахливими".

"Звірства Путіна не знають меж… Знову багато загиблих і поранених, серед них – діти. Миру можна досягти не винагороджуючи агресію, а підкріплюючи силу України", – заявила очільниця Міноборони Нідерландів.

У Німеччині засудили масовану російську атаку на Київ і пообіцяли чинити більше тиску на Кремль.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує додаткові санкції Євросоюзу проти Росії після нічного обстрілу Києва.

"Ми продовжимо підвищувати ціну війни, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", – наголосила Каллас.

Також вона повідомила, що зі співробітниками представництва ЄС в Україні у Києві все гаразд, та подякувала їм за роботу у складних умовах.

За даними агентства dpa, санкції планується застосувати загалом до п’яти юридичних осіб та однієї фізичної особи – це суб’єкти, причетні до розробки та виробництва компонентів, що підвищують бойові можливості російських дронів "Шахед" та "Герань".

Україна шукає Patriot

Президент Володимир Зеленський після масованого удару РФ по Києву закликав партнерів робити внески в ініціативу із закупівлі зброї США для ЗСУ, щоб посилити українську протиповітряну оборону.

"Постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання. Важливо, щоб були внески у програму PURL: це те, що прямо працює на порятунок людей. Кожна наша двостороння домовленість з партнерами про ППО справді допомагає. Вдячний усім лідерам, які допомагають", – підкреслив Зеленський.

Посол України в НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що країни-партнери внесли в ініціативу із закупівлі зброї США для ЗСУ приблизно $6,3 млрд з початку заснування механізму.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару РФ по Києву.

Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Очікування від саміту НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що перед самітом НАТО мав плідну телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

За словами Стубба, Фінляндія засуджує нічні атаки Росії на цивільні об’єкти в Україні.

"Україна домінує на полі бою, але потребує нашої всебічної підтримки для зміцнення своєї протиповітряної оборони. Ми підтримуємо заклик України до припинення вогню та встановлення справедливого й тривалого миру", – зауважив фінський президент.

Він додав, що з нетерпінням чекає на подальше обговорення цих питань із союзниками та партнерами наступного тижня в Анкарі (7-8 липня).

Президент Володимир Зеленський після чергового масованого обстрілу Росією України очікує на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа щодо ліцензій на Patriot.

AFP повідомляє, що союзники сподіваються уникнути суперечок з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, оголосивши про нові видатки та угоди, а також проявивши особливу гостинність.

За даними агентства Reuters, НАТО збирається оголосити на саміті в Анкарі наступного тижня, що європейські союзники заповнили майже всі прогалини, залишені Сполученими Штатами в оборонних планах Альянсу.

У Трампа обіцяють привілеї союзникам, які збільшують витрати на оборону.

В Італії запевнили, що не блокуватимуть оголошення про допомогу Україні на саміті НАТО.

Контакти з зятем Трампа

Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом останніх двох днів відбулися переговори між головою РНБО Рустемом Умєровим та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

До речі, в Албанії спалахнули сутички на тлі протестів проти курорту, пов’язаного з зятем Трампа.

Пісторіус про "вирішальну фазу"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що війна в Україні вступила у потенційно вирішальну фазу, і "ми маємо скористатися цим імпульсом".

"Україні потрібні кошти для виробництва озброєння та захисту від Росії. Я вважаю, що наша спільна відповідальність – не збавляти темпу", – наголосив він в інтерв’ю Spiegel.

Також Пісторіус розповів, що має запас води і їжі на випадок війни.

Росія посилила стеження за європейськими ядерними об’єктами, а Литва розробляє додаткові плани та заходи на випадок провокацій РФ.

Штраф для судна "тіньового флоту" РФ

Франція оштрафувала на мільйон євро танкер Tagor "тіньового флоту" РФ.

У Фінляндії бізнесмен отримав тюремний термін за постачання вантажівок до РФ в обхід санкцій, а в Естонії схвалили заборону на купівлю нерухомості для частини громадян РФ та Білорусі.

У Польщі затримали двох осіб за підозрою у шпигунстві для Білорусі, а в СБУ уточнили, чим займалися на замовлення РФ затримані у Польщі українці й білоруси.

Радник президента Литви став жертвою пропутінських пранкерів.

Суд Європейського Союзу постановив, що заборона на трансляцію контенту російської пропагандистської компанії RT поширюється також на вебсайти з вільним доступом, навіть якщо вони фінансуються винятково за рахунок пожертв.

А от у Швеції посольство РФ поскаржилось на "напад" дронів: нібито скинули фарбу і муляж вибухівки.

До речі, поблизу турецького Трабзона впав дрон.

Напруга із Польщею

У Польщі вважають, що Україна не ділиться дроновими технологіями через історичні суперечки.

"Гадаю, це випливає з тієї стратегії, яку вони зараз обрали – що саме конфлікт, коріння якого сягає в історію, зараз формує імідж президента Зеленського", – зазначив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Останні напруження виникли після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі на тлі суперечки щодо українського військового підрозділу, названого на честь героїв УПА.

Раніше ЗМІ повідомили, що Навроцький може обмежити контакти з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі загострення напруженості в українсько-польських відносинах.

За даними RMF24, Волинську трагедію хочуть згадати у звіті про прогрес України на шляху в ЄС.

Як зазначив євродепутат від "Громадянської коаліції" Анджей Галіцький, поправку планується внести до пункту, що стосується процесу вступу України до ЄС. Євродепутат наголосив, що йдеться про те, щоб питання Волині було чітко пов’язане з оцінкою прогресу України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Якщо поправку ухвалять, таке поєднання цих питань стане прецедентом, зазначає RMF24.

У понад третини поляків ставлення до українців змінилося на гірше.

А ще у Польщі місцевого депутата звинуватили в образі президента Навроцького і його дружини через пост про Шрека.

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У Німеччині посилюють умови для отримання соцвиплат, зокрема для українських біженців.

Крім того, у Німеччині заявили, що українець, звинувачений у підриві "Північних потоків", діяв від імені влади України.

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