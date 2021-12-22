G7 возмущена из-за Зеленского, возможные провокации РФ, 770 смертей в Польше: главное за день

У НАТО підвищили бойову готовність сил швидкого реагування через загрозу РФ; "Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на антиконкурентні дії "Газпрому" та надав свої пропозиції; прокуратура просить довічне для усіх звинувачених у справі щодо MH17; Єврокомісія відкрила справу проти Польщі через скандальне рішення Конституційного суду; сім країн приєдналися до п’ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі; перша леді Франції судитиметься через фейк; Німеччина до кінця року закриє половину своїх АЕС.

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Про переговори між США та РФ

Сполучені Штати вважають, що двосторонні переговори з Росією щодо масового нарощування військ уздовж українського кордону можуть початися на початку року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати готові співпрацювати дипломатично через кілька каналів.

Головний дипломат США також попередив про "масштабні наслідки", якщо Росія "втягнеться в подальші акти агресії проти України".

Тим часом Карен Донфрід, помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії, повідомила журналістам, що США і Росія домовляться про конкретну дату початку переговорів щодо вимог Москви, яка хоче, аби НАТО відмовилася від будь-якої військової діяльності в Східній Європі та Україні.

Президент США Джо Байден два тижні тому під час віртуального саміту попередив президента РФ Владіміра Путіна, що США та їхні союзники запровадять нищівні економічні санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Путін, виступаючи на зустрічі найвищих військових лідерів Росії, звинуватив Захід у "напруженості, яка наростає в Європі".

У рамках майбутніх двосторонніх переговорів зі США Путін вимагає, щоб НАТО відмовив Україні та іншим колишнім радянським країнам у можливому членстві, одночасно обмеживши своє військове розміщення в Центральній та Східній Європі.

Путін сказав, що Кремль хоче від Заходу "довгострокових, юридично обов’язкових гарантій" на відміну від "усних запевнень, слів і обіцянок", яким, він каже, що не може довіряти.

Про можливі провокації РФ

МЗС України категорично відкинуло інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 21 грудня заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території.

Він зазначив, що МЗС України закликає російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів, а повернення Москви в констурктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами.

Підвищення боєготовності НАТО

Командування НАТО вперше вжило конкретних заходів і підвищило боєготовність своїх сил швидкого реагування з огляду на розгортання російських сил навколо України.

Загальна чисельність сил складає 40 тисяч військових.

Відповідно до інформації, яку має у розпорядженні Die Welt, термін готовності до розгортання в зоні кризи Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності (VJTF) скорочено з семи до п'яти днів. VJTF складається з 6,4 тисячі осіб, групу очолює Туреччина.

Інші підрозділи сил швидкого реагування, такі як сили спеціальних операцій та логісти, також були приведені в підвищену бойову готовність, щоб у разі кризи вони також могли відреагувати набагато швидше.

Відзначається, що цих заходів вживають не лише через кризу довкола України, а й для зміцнення оборони таких країн, як Польща, Румунія та країни Балтики.

Країни Балтики продовжують працювати над підвищенням обороноздатності. Литва купила у США переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin на 86 млн євро. А ще країни Балтії збираються створити спільну ракетну систему.

Тим часом, у Болгарії не хочуть розміщувати у себе додаткові сили НАТО - "щоб не збільшувати напругу".

А у Чехії планують спростити відправку військових за кордон, наприклад, з метою звільнення заручників або участі у місіях НАТО.

Про нові ковід-максимуми та турецьку вакцину

В Європі повідомляють про чергові ковід-рекорди.

У Польщі понад 770 померлих коронахворих за добу - один з найвищих максимумів.

У Британії вперше з початку пандемії понад 100 тисяч добових випадків коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран вважає, що до кінця місяця країна напевно вийде на показники по 100 тисяч хворих щодня.

Компанія "Скандинавські авіалінії" скасувала понад 30 своїх рейсів на середу та наступні дні у зв’язку з тим, що багато співробітників підхопили коронавірус і опинились на лікарняних.

Через пандемію в країнах посилюють обмеження.

Канцлер Німеччини не виключає нового локдауну в країні. В країні вже посилили обмеження на контакти через "Омікрон".

Через штам "Омікрон" посилить обмеження Австрія.

Фінляндія обмежить роботу барів та ресторанів через коронавірус.

Швеція вимагатиме негативний тест від іноземців незалежно від статусу вакцинації.

А Польща скоротить дію ковід-сертифікатів до 9 місяців з дати останнього щеплення.

У світі з’явилася ще одна вакцина. Турецький регулятор дав екстрений дозвіл на використання для вакцини Turcovac, розробленої у Туреччині.

Turkovac почнуть використовувати у вакцинаційній кампанії з наступного тижня.

Зазначається, що Turkovac є вакциною на основі інактивованого вірусу і розроблялася командою науковців під егідою інститутів громадського здоров’я та Університету Ерджиєс у Кайсері. Її випробування проводилися на волонтерах з 28 провінцій Туреччини.

Про санкції та "Білоруськалій"

Сім країн приєдналися до п’ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі.

Країни-кандидати на вступ до ЄС - Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами Європейської економічної зони, приєднуються до рішення Ради щодо санкцій проти Білорусі.

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній.

У тому числі, під санкції Сполучених Штатів у серпні потрапив державний виробник "Білоруськалій". Заборона на продаж поташу набула чинності 8 грудня, але поташ продовжує транспортуватися через Литву.

У Литві урядова комісія з перевірки угод стратегічних підприємств оголосила, що договір "Литовських залізниць" з білоруським виробником добрив "Білоруськалієм" і зміни у ньому загрожують безпеці країни.

Це може стати підставою для припинення транзиту з мінімальними збитками.

Лукашенко пригрозив заблокувати транзит товарів до Литви у разі зупинки транзиту для "Білоруськалію".

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