Зеленский в США, новый ультиматум Орбана, Австрия блокирует санкции: новости дня

Зеленський провів "дружню й відверту" розмову в Сенаті США. Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон після зустрічі з українським президентом не пом’якшив позиції щодо допомоги Україні.

За даними The New York Times, США наполягають, щоб Україна зосередилася на обороні та нарощувала сили. Глава Пентагону пообіцяв допомагати Києву у створенні сил для відбиття російських атак в найближчі роки.

Ще багато важливого і цікавого за вівторок, 12 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Зеленський у США

Головна тема дня – переговори президента Володимира Зеленського в Конгресі США, де він намагається переконати американських законодавців у необхідності схвалення додаткової підтримки для України.

На зустрічі із американськими сенаторами Зеленський закликав схвалити додаткове фінансування для України.

У соцмережах український президент назвав розмову в Сенаті США "дружньою й відвертою".

Він додав, що розповів американським сенаторам про військову та економічну ситуацію в Україні та важливість збереження підтримки з боку США.

"Вдячний лідеру сенатської більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє особисте лідерство у гуртуванні двопартійної підтримки України серед американських законодавців", – додав голова держави.

Сам Шумер розповів журналістам, що зустріч Зеленського із сенаторами була "дуже потужною", й український президент "дуже детально виклав", чого потребує Україна і як США можуть допомогти їй захистити себе від Росії.

Республіканські законодавці своєю чергою підкреслили, що Зеленський під час виступу не втручався в питання захисту південного кордону США, яке є ключовим каменем спотикання між обома партіями, натомість зосередився на тому, щоб пояснити, чому американська допомога є такою важливою для України.

Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

Також український президент провів переговори зі спікером Палати представників США, республіканцем Майком Джонсоном. Після зустрічі Джонсон дав зрозуміти, що не відступив від попередніх вимог для підтримки додаткового фінансування Україні.

У спілкуванні із журналістами Джонсон заявив, що провів "хорошу зустріч" із Зеленським, під час якої "повторив, що ми підтримуємо його й виступаємо проти жорстокого вторгнення Путіна".

"Американський народ підтримує свободу й перебуває на правильному боці історії", – додав він.

Після цього спікер Конгресу США повністю зосередився на критиці адміністрації Джо Байдена через відсутність "чіткої стратегії, яка дозволить Україні перемогти", та механізму нагляду за американською допомогою, а також небажання вирішувати проблему на південному кордоні.

Крім того, Володимир Зеленський зустрівся із лідерами Демократичної партії в Палаті представників, а після спілкування з американськими законодавцями прибув на зустріч до президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

Перед переговорами з українським колегою Байден оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

США наполягають на зміні стратегії

Володимир Зеленський перебуває у Сполучених Штатах вже другий день. До цього він зустрівся з керівниками компаній оборонпрому США, з главою Пентагону Ллойдом Остіном і топ-генералом.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що Вашингтон допоможе Києву у створенні майбутніх сил для відбиття російської агресії в найближчі роки.

За даними The New York Times, США наполягають, щоб Україна зосередилася на обороні та нарощувала сили.

За інформацією джерел, Сполучені Штати вважають, що стратегія у вигляді утримування тих територій, що має Київ, та нарощування здатності виробляти зброю протягом 2024 року підвищить самодостатність України та забезпечить їй можливість дати відсіч будь-якій новій російській агресії.

Співрозмовники журналістів з владних кабінетів у США кажуть, що без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916 рік, найсмертоносніший рік Першої світової війни, коли загинули тисячі молодих людей, а лінія фронту мало змінилася.

Щодо допомоги Україні і санкцій

Фінляндія удвічі збільшить виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні, а швейцарська компанія до середини наступного року поставить Україні 60 машин для розмінування.

Крім того, CША передали генератор для одного з ключових вантажних КПП на кордоні з Польщею.

Щодо санкцій, то Сполучені Штати вкотре покарали російський ВПК і компанії, які допомагають РФ ухилятись від санкцій, а Канада наклала санкції на росіян, причетних до псевдовиборів в окупованій Україні.

А Палата представників США схвалила заборону імпорту урану з РФ.

Австрія блокує санкції

14-15 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС, на якому планують ухвалити 12-й пакет санкцій проти Росії.

Як повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, посли ЄС досі не змогли досягти домовленості щодо нього – цього разу через позицію Австрії.

За його словами, невдоволення Австрії викликає той факт, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Напередодні саміту Європейської ради Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України, а Іспанське головування в Раді ЄС та Європейський парламент завершили переговори щодо закону, який запроваджує кримінальні звинувачення та покарання за порушення санкцій Євросоюзу.

В ЄС також погодили посилені правила щодо повернення та конфіскації активів.

Щодо відкриття переговорів з ЄС

На саміті лідерів ЄС мають розглянути низку "українських питань", у тому числі відкриття переговорів з Україною про членство в ЄС.

Спілка словаків Закарпаття закликала президента Євроради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на майбутньому саміті ЄС підтримати рішення про відкриття з Україною переговорів про вступ до Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава готова підтримати рішення про відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС на грудневому саміті.

Тим часом, ще 5 громад Закарпаття, де більшість населення складають етнічні угорці, підписали звернення до прем’єра Угорщини Віктора Орбана і глави Євроради Шарля Мішеля щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.

Напередодні стало відомо, що лідери угорських громад Закарпаття звернулися до Мішеля та Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа у відповідь: "Ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною".

Більш того, угорський прем’єр-міністр прикривається "народом", блокуючи початок переговорів про вступ України в ЄС. Він навів дані опитування проурядового аналітичного центру, виправдовуючи своє рішення блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу на саміті ЄС.

"Наша позиція ґрунтується на одній і лише на одній речі – волі угорського народу", – написав Орбан.

Як повідомила угорська газета Nepszava, Єврокомісія у середу розморозить 10 млрд євро для Угорщини.

Для цього у вівторок угорський парламент мав ухвалити останній елемент судової реформи, якого вимагає Брюссель.

Як зазначають у Єврокомісії, виплати можуть бути зупинені у будь-який момент, якщо буде виявлено, що Угорщина порушує стандарти ЄС.

Крім того, і в Австрії кажуть, що не готові підтримати переговори про вступ з Україною за нинішніх умов.

До речі, опитування в шести країнах-членах ЄС, проведене Європейською радою з міжнародних відносин (ECFR), свідчить, що європейці більш прихильні до вступу України в ЄС у порівнянні з іншими кандидатами.

Блокада кордону

Станом на ранок 12 грудня триває блокування руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та в одному – на в’їзд до Словаччини, загалом у чергах на кордоні – понад 5 тисяч вантажівок.

Розблокований напередодні польський пункт перетину кордону "Дорогуськ-Ягодин" може бути знову заблокований – до березня.

Слід додати, що у Польщі обрали нового прем’єра – ним став Дональд Туск.

Сьогодні під час виступу в Сеймі він заявив: "Я не можу більше слухати політиків, які говорять про втому від ситуації (війни) в Україні. Вони кажуть президенту (України) Зеленському, що вони втомилися від ситуації".

За його словами, напад на Україну – це "напад на всіх нас". Туск закликав одним голосом говорити про Україну, що, переконаний він, має об'єднувати поляків.

Докладніше про те, чого очікувати від нового уряду Польщі – у нашій свіжій статті.

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