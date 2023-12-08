В Болгарии преодолели антиукраинское вето, евродень в Раде, "троянский конь РФ": новости дня

Естонська розвідка повідомляє про загрозу посилення наступу Росії. Заради допомоги Україні Байден, за даними ЗМІ, відкритий до поступок республіканцям.

Німеччина надала новий пакет військової допомоги, з Болгарії теж надійшли хороші для нас новини.

Для відкриття переговорів про вступ України до ЄС Верховна Рада схвалила необхідні законопроєкти, а Зеленський їх вже підписав. З іншого боку, ЗМІ повідомили про те, що Євросоюз розморозить 10 млрд євро для Угорщини, але це нібито не пов’язано з Україною.

Фінляндія вирішила не передавати Україні проросійського бойовика, а турецький президент Ердоган накинувся на Францію за передачу бронетехніки Вірменії.

Нагадаємо, Єреван та Баку ухвалили заяву, яка відкриває шлях до укладання повномасштабного мирного договору.

Ще багато важливого і цікавого за п’ятницю, 8 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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У Болгарії подолали антиукраїнське вето

Увага багатьох українців досі прикута до Конгресу США, де має вирішитися доля подальшої фінансової підтримки України.

Київ став заручником питання південного кордону у США.

Так, запропонований Білим домом пакет додаткового фінансування містить і майже $14 млрд для посилення безпеки на кордоні.

Але республіканці вимагають не стільки грошей, скільки перегляду нинішньої міграційної політики США. Бо, на їхню думку, саме демократи й Байден винні в тому, що в останні місяці до кордону з Мексикою шукачі притулку прибували в рекордних кількостях.

Станом на зараз від компромісу з міграційного питання залежить, із якими перспективами у війні проти Росії Україна увійде у 2024 рік.

За даними Reuters, Білий дім відкритий до поступок щодо міграції заради допомоги Україні.

А тим часом, як повідомляє естонська розвідка, у найближчі тижні очікується посилення наступу РФ. Крім того, на Заході вважають, що Росія дала старт масованим обстрілам критичної інфраструктури України.

Хороші новини надійшли з Болгарії, де парламент подолав вето президента на надання Україні БТР, а також схвалив надання Україні ПЗРК і допомогу з навчанням на F-16.

А Німеччина, у п’ятницю, традиційно відзвітувала про чергову партію військової допомоги боєприпасами і дронами.

Євроінтеграція України і Орбан

Вже наступного тижня, 14-15 грудня, у Брюсселі засідатиме Європейська рада, яка, як очікується, розглядатиме і українські питання – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

На виконання критеріїв Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ України до ЄС Верховна Рада у п'ятницю схвалила за основу та в цілому законопроєкти про збільшення складу НАБУ, посилення самостійності та незалежності САП, розширення повноважень НАЗК, а також зміни щодо прав нацменшин.

Сьогодні же президент України їх підписав.

Нагадаємо, що Угорщина обіцяла блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти. Зміни щодо прав нацменшин, які сьогодні ухвалила Верховна Рада, включають і питання мови освіти.

Щодо реформ в Україні слід додати, що посли G7 закликали забезпечити належну реформу Рахункової палати.

Хоча Україна і схвалила зміни щодо прав нацменшин, угорський прем’єр Віктор Орбан у публічних заявах стоїть на своєму і продовжує погрожувати, що заветує підтримку "українських рішень" на саміті.

В інтерв’ю виданню Le Point перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка відбулася вчора, заявив, що Україна – одна з найкорумпованіших країн світу, і повторив свої аргументи, чому він проти початку переговорів про її вступ до ЄС.

Прибувши до Парижа, у розмові з виданням Орбан заявив, що виступає проти початку переговорів з Україною, пояснивши це двома причинами. За словами Орбана, українці "не готові до переговорів", а європейці "не готові прийняти їх як повноправних членів".

Хоча, потім угорський прем’єр розповів, що мав "чудову" зустріч з Макроном.

А згодом The Guardian повідомило, що Євросоюз розморозить 10 млрд євро для Угорщини.

За словами співрозмовників видання, виділення Угорщині коштів не пов’язане з тим, що вона блокує рішення стосовно України на прийдешньому саміті ЄС.

Хочеться вірити, що це добрий дзвіночок для України, час покаже.

Ризик ще й у тому, що у ЄС нібито немає "плану Б" щодо питання відкриття переговорів про членство з Україною.

В угорській опозиції назвали Орбана "російським троянським конем", а Дональд Туск, який, як очікують, стане наступним прем’єр-міністром Польщі, заявив, що угорський уряд відкрито "перейшов на російські позиції".

Блокада кордону поляками

"Укрзалізниця" відправила до Польщі залізницею першу партію вантажівок в обхід заблокованих автодорожних КПП.

В "Укрзалізниці" поінформували, що тепер відкрита можливість замовляти таке перевезення вантажівок, з України до Польщі – через філію "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", а у зворотному напрямку – через UZ Cargo Poland.

Тим часом, спілки в Євросоюзі закликають до бойкоту польських перевізників через блокаду кордону з Україною.

Фінляндія не дає бойовика

Верховний суд Фінляндії не дав згоду на екстрадицію до України російського бойовика Яна Петровського, відомого під іменем Воїслав Торден, та наказав негайно звільнити 36-річного громадянина Росії.

Фінські прикордонники знов затримали російського бойовика і, швидше за все, вивезуть його з країни.

В Україні досі сподіваються на екстрадицію Петровського.

Туреччина і Південний Кавказ

З Південного Кавказу прийшла сенсаційна новина – пізно ввечері 7 грудня стало відомо про спільну заяву апаратів прем’єр-міністра Вірменії та президента Азербайджану.

Підписана заява відкриває шлях до укладання повномасштабного мирного договору. Про таку можливість заявляють європейські та американські дипломати.

Показово, що у Москві цю заяву прокоментували дуже стримано. І це не дивно – адже у разі, якщо мирна угода буде підписана за посередництва Заходу, РФ остаточно втратить свій вплив у регіоні.

Детально про спільну заяву, перспективи укладання повномасштабного мирного договору і те, чи є у РФ ще можливості зірвати мирні переговори, – у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Мир не на користь Москви: як Баку та Єреван роблять важливий крок до припинення війни.

У Євросоюзі привітали кроки до нормалізації відносин між Баку та Єреваном.

Раніше повідомлялося, що на тлі ризиків подальших військових дій Азербайджану проти Вірменії Франція відправила Єревану 24 броньовані фронтові машини Arquus MK3 (VAB), відомі як Bastion, до них мають "приєднатися 26 інших машин того ж типу, які зараз перебувають у виробництві".

У жовтні Франція оголосила про намір допомогти Вірменії покращити протиповітряну оборону, продавши три радари і уклавши угоду про майбутню поставку зенітно-ракетних комплексів Mistral.

У Баку різко розкритикували намір Франції продати озброєння Вірменії, також із цієї причини президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував свою участь у переговорах в іспанській Гранаді.

А сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "провокаційним кроком" відправку Францією броньованих машин Bastion Вірменії.

"Це провокація. Франція повинна знати, що вона не робить нічого хорошого для Вірменії, а чинить неправильно", – сказав Ердоган.

Тим часом, сама Туреччина не поспішає із ратифікацією вступу Швеції до НАТО і жаліється на призупинення через це експорту камер для дронів з Канади і США.

Ультраправі Європи

Партію Ле Пен вперше за 40 років не вважає загрозою для демократії більше французів, ніж навпаки.

45% опитаних не думають, що ідейні позиції правопопулістської партії "Національного об’єднання" (раніше "Національний фронт") становлять загрозу для демократії, тоді як вбачають у ній загрозу 41%. Вперше з 1984 року перша група виявилася більш численною, ніж друга.

Сьогодні же стало відомо, що голова парламентської фракції ультраправої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і ще 26 осіб постануть перед судом за привласнення державних коштів у межах справи про нецільове використання коштів ЄС.

Щодо правих Німеччини додамо, що вже третя німецька земля визнала "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською.

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