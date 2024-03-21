Оптимизм НАТО относительно войны, Орбан поздравил Путина, $1,5 млрд кредита от Канады: новости дня

Сьогодні вперше після повномасштабного вторгнення Київ відвідав топкерівник НАТО, а вчора вперше в українській столиці відбулася зустріч радників щодо "формули миру".

Її відвідав і радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки, який закликав українців вірити у США на тлі зусиль з ухвалення критично важливого пакету допомоги Україні.

Тим часом, в Конгресі Сполучених Штатів представили проєкт бюджету, який планують ухвалити у п’ятницю. Після цього обіцяють взятися за розгляд допомоги Україні і іншим партнерам США.

А в Євросоюзі обговорюють можливість використання доходів від російських активів саме на військову допомогу Україні. Але, здається, на дводенному саміті лідерів ЄС, який стартував сьогодні, рішення по цьому питанню не досягнуть.

Все важливе і цікаве за четвер, 21 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Оптимізм НАТО щодо війни

Сьогодні до Києва вперше після початку великої війни прибув найвищий військовий керівник НАТО – голова Військового комітету НАТО Роб Бауер.

Він виступив на Київському безпековому форумі.

Бауер застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва.

Топкерівник НАТО підкреслив: якщо поглянути на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху.

"Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки", – заявив голова Військового комітету НАТО.

А ще він зауважив, що для подальшого ведення війни Україні потрібні не тільки зброя, але й люди.

"Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію", – сказав Бауер.

При цьому Роб Бауер визнав, що у ліберальній демократії непросто проводити мобілізацію.

Також він обговорив з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським головні потреби ЗСУ і ситуацію на полі бою.

Голова Військового комітету НАТО провів зустріч і з президентом Володимиром Зеленським.

Зустріч радників і допомога з США

А вчора ввечері стало відомо, що до Києва завітав радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

В середу в українській столиці вперше відбулася всесвітня зустріч радників щодо "формули миру". Зустрічі радників з питань нацбезпеки, які працюють над втіленням української "формули миру", раніше, за офіційними повідомленнями, в Україні не проходили, а відбувалися за межами держави.

Як відомо, Україна та Швейцарія зараз готують проведення глобального "саміту миру", на якому мають напрацювати шляхи реалізації української "формули миру".

Під час візиту Салліван запевнив, що Сполучені Штати вірять в перемогу України, і закликав українців вірити у США на тлі зусиль з ухвалення критично важливого пакету допомоги Україні.

Тим часом, Конгрес США представив проєкт бюджету на $1,2 трильйона для запобігання шатдауну.

Палата представників, яку контролюють республіканці, проголосує за цей пакет у п'ятницю, і в Сенату, де більшість мають демократи, залишиться лише кілька годин, щоб ухвалити пакет із шести законопроєктів.

"Після того, як Палата представників ухвалить закон, Сенату знадобиться двопартійна співпраця, щоб ухвалити його до п'ятниці та уникнути призупинки роботи уряду", – сказав лідер демократичної більшості у Сенаті Шумер у своєму виступі в Конгресі.

Раніше лідери Конгресу Сполучених Штатів уклали угоду про фінансування уряду США до 30 вересня.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Джонсон заявив, що після того, як питання погодження бюджету уряду Сполучених Штатів вже майже вирішили, до пакета підтримки України та партнерів перейдуть вже найближчим часом.

Він уточнив, що зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України, а мова йде про весь пакет додаткового фінансування для партнерів США.

"Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", – резюмував він.

До речі, йдеться і про допомогу Тайваню. У США кажуть, що Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

За словами спікера Палати представників, зараз також багато обговорюють законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит.

Саміт Євросоюзу перший день

Тим часом, в Євросоюзі обговорюють можливість використання доходів від російських активів на військову допомогу Україні.

Цього тижня Єврокомісія представила відповідну пропозицію. Її мають обговорити на дводенному саміті лідерів Євросоюзу, який стартував сьогодні вранці у Брюсселі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, прибувши на саміт лідерів ЄС, заявив, що підтримує ідею.

"На мою думку, вони (доходи від заморожених російських активів. – Ред.) мають бути використані насамперед для того, щоб можна було придбати ту зброю та боєприпаси, які необхідні Україні для її оборонної боротьби", – сказав Шольц.

Прем'єр Бельгії Александр Де Кроо також підтримав ідею.

За даними ЗМІ, на саміті навряд чи ухвалять остаточне рішення по цьому питанню.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень виступає проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України.

Негаммер сказав, що Відень підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.

"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", – зазначив канцлер Австрії.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90% прибутку від знерухомлених суверенних активів РФ хочуть спрямувати через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решта буде використана на відновлення та реконструкцію.

Як пише Reuters, західні банки занепокоєні ризиками конфіскації прибутків від росактивів.

Вони побоюються, що це може призвести до дорогих судових розглядів.

Лідери Європейського Союзу в четвер обговорюють план використання до 3 мільярдів євро на рік на постачання зброї в Україну.

Щодо Євросоюзу слід додати, Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством.

Зброя з Естонії і автобуси з Литви

Естонія оголосила пакет військової допомоги Україні на 20 млн євро, а Литовське місто Каунас передає Харкову 20 автобусів.

Крім того, Україна отримала від Канади кредит на $1,5 млрд для фінансування соцвиплат.

Орбан привітав Путіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа російському правителю Владіміру Путіну, в якому привітав того з "перемогою на виборах".

Лист був відправлений з нагоди оприлюднення офіційних результатів "виборів" у Росії.

Він запевнив Путіна, що Угорщина готова розширювати співпрацю з РФ в галузях, не обмежених міжнародним правом, пояснив зміст вітального листа речник Орбана Берталан Хаваші.

Раніше президент Сербії Александар Вучич привітав російського лідера Владіміра Путіна з "перемогою на виборах президента" Росії.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи та нагадує, що після його інавгурації нелегітимним стане також уряд РФ. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.

Також сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич приїхав у Москву з візитом та провів зустріч з очільником МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Дачич відзначив, що відносини між Сербією та Росією залишаються "на високому рівні", попри усі виклики, та ґрунтуються "взаємній довірі і стратегічній співпраці".

Тим часом, в самій Сербії доволі спекотно після призначення прем’єрки спікеркою парламенту.

Представник опозиції використав туалетний папір, щоб кинути ним в новопризначену спікерку Ану Брнабич.

"Вони вкрали туалетний папір із приміщення парламенту та хотіли влучити в Ану Брнабич та інших, хто сидів в президії", – заявив президент.

"Колега Йованович взяв туалетний папір, а потім використав його за призначенням", – пояснив лідер опозиційної Партії свободи і справедливості Драган Джилас.

Поки Сербія і Угорщина заграють з путінським режимом, Словенія вирішила вислати російського дипломата через діяльність, яка є несумісною з його дипломатичним статусом.

Молдовани про президентку і Україну

У Молдові понад 50% підтримують замороження війни в Україні з територіальними поступками РФ.

Про це свідчать результати опитування, які провела компанія IMAS впродовж лютого 2024 року.

Крім того, опитування показало, що більшість мешканців Молдови не хотіли б обирати президентку Санду на другий термін, а от думки щодо проведення референдуму про вступ у ЄС одночасно з виборами розділилися.

Політичні процеси в Європі

Президент Португалії доручив лідеру правоцентристів сформувати уряд.

В Ірландії визначився основний кандидат на посаду прем'єра. Про те, чому діючий прем’єр оголосив про відставку, читайте в нашій свіжій статті.

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