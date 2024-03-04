Кремль пугает Шольца, Трамп выиграл суд по выборам, Туск хочет запрета зерна из РФ: новости дня

Росія підключила усю пропагандистську машину і "працює" по Німеччині на тлі скандалу із прослуховуванням їхніх генералів. Шольц досі проти надання Україні ракет Taurus.

На тлі підходів у допомозі Україні у нього виникла напруженість з Макроном. Французький президент висловлює більшу рішучість. Нагадаємо, нещодавно він наробив галасу щодо можливої відправки французьких військ в Україну. Сьогодні Макрон уточнив, що йдеться точно не про "найближче майбутнє".

А ще – нові прогнози щодо ухвалення допомоги Україні з США і багато іншого.

Про все важливе і цікаве за понеділок, 4 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Кремль лякає Шольца

Однією з топ-тем лишається скандал із прослуховування німецьких генералів.

У Міноборони Німеччини визнали, що розмова керівництва ВПС країни, яка стосувалася варіантів передачі й параметрів застосування ракет Taurus в Україні – у тому числі з ударами по керченському мосту, справді відбулася та була перехоплена росіянами.

Депутат Бундестагу від опозиційної ХДС та експерт з оборонних питань Родеріх Кізеветтер переконаний, що розмову навмисно злили саме зараз, щоб запобігти поставці Taurus. А крім того, очевидно, що РФ прагне внести ще більше турбулентності й сум’яття в і без того гарячі дебати щодо ракет.

Утім, наслідки публікації можуть виявитися і протилежними задуму.

Флоріан Ган, представник фракції ХДС/ХСС з оборонної політики наголошує, що у злитій розмові керівництво ВПС нібито чітко дійшли висновку, що Україна може використовувати Taurus без участі Німеччини.

Докладніше про це – у матеріалі Христини Бондарєвої Taurus для "Кримського мосту": всі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів.

Сьогодні до МЗС РФ прибув посол Німеччини, але каже, що ходив до МЗС РФ не через перехоплену розмову про Taurus.

Хоча згодом Міністерство закордонних справ Росії видало скупий пресреліз про те, як воно викликало посла Німеччини Александера Графа Ламбсдорффа й оголосило йому "демарш" через злиту розмову.

В Кремлі обурені і лякають наслідками. Речниця МЗС Росії Марія Захарова після злиття російською пропагандою у мережу секретних переговорів керівництва німецьких ВПС заявила, що денацифікацію в Німеччині не завершено і попередила про "страшні наслідки".

Речник російського президента Дмитрій Пєсков сказав, що цей факт показав "ще більш очевидно", що німецькі військові "обговорювали суттєві і конкретні плани завдання удару по російській території".

"Заяви про те, що ця розмова доводить, що Німеччина готує війну проти Росії, є абсурдними, сумнозвісною російською пропагандою", – зазначив заступник речника німецького уряду Вольфганг Бюхнер.

Тим часом, канцлер Німеччини досі проти постачання ракет Taurus Україні.

Свою позицію він пояснює тим, що у такому випадку німецькі солдати мають перебувати на українській території, щоб зберегти контроль над розгортанням такого озброєння.

Напруження через різні підходи

Нагадаємо, хоча Німеччина не така смілива, як Франція та Британія, у питанні надання Україні далекобійних ракет, вона лишається другою після Сполучених Штатів країною за обсягами військової допомоги українцям.

Отже, у німецько-французьких відносинах виникла напруженість щодо підходів допомоги Україні, про що ми писали у вчорашньому дайджесті.

Як писало Bloomberg, у Німеччині вважають, що президент Франції Емманюель Макрон готовий жорстко говорити про Україну, надавши менше допомоги ніж Німеччина. У свою чергу, французькі чиновники заявляють, що країна надає Україні зброю, яка справді має значення, і робить це стабільно.

Ця напруженість викликає занепокоєння серед членів партії Шольца.

"Це небезпечно для України", – заявив Міхаель Рот, голова комітету у закордонних справах.

Глава французької дипломатії Стефан Сежурне повідомив, що завтра планує побачитися з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Тут немає ніякої драми, оскільки у нас однакова мета – підтримати Україну", – також підкреслив він.

Нагадаємо, Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

"Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території", – додав він.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна вважає, що заява президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправки військ до України, показує, що важливість перемоги Києва дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше.

Слід додати, що Україна і Франція поглиблюють співпрацю для відбудови Чернігівщини.

Нові прогнози щодо допомоги Україні з США

Як відомо, в Сполучених Штатах досі буксує ухвалення допомоги Україні на тлі "передвиборчих баталій" напередодні президентських виборів.

На даному етапі Конгрес США хоче вирішити питання із фінансуванням свого уряду.

Bloomberg повідомляє, що лідери Конгресу США оприлюднили детальну угоду про продовження роботи значної частини уряду до 30 вересня, щоб уникнути шатдауну – призупинення роботи установ федерального уряду – наприкінці тижня.

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон каже, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

За даними CNN, Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні з Мексикою.

За інформацією джерел телеканалу, голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол взяв на себе провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію про новий проєкт та досягти консенсусу серед однопартійців, щоб ухвалити пакет до кінця березня або у квітні.

Тим часом, боротьба за висування кандидатом в президенти від Республіканської партії триває. Конкурентка Трампа вперше перемогла на праймериз, але вона навряд чи стане кандидаткою в президенти від Республіканської партії.

А, поки, колишній президент США Дональд Трамп, стабільно рухається до своєї мети – знов очолити країну.

До речі, Верховний суд США ухвалив, що Дональд Трамп може взяти участь у внутрішньопартійних виборах у Колорадо, скасувавши рішення найвищого суду цього штату.

Рішення суддів Верховного суду США – найвищої судової інстанції країни – означає, що республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на президентських виборах цього року на праймериз уже завтра, 5 березня.

На тлі загроз з РФ

На півночі НАТО сьогодні почалися масштабні військові навчання. Масштабні щорічні військові навчання сьогодні почали і США з Південною Кореєю.

Албанія відкрила авіабазу радянських часів для літаків НАТО.

В литовському парламенті наприкінці осінньої сесії пройшов перше читання проєкт реформи призовної кампанії, яка дозволить призвати більше юнаків.

Остання пропозиція, подана урядом, передбачає призов чоловіків у віці від 18 до 21 року після закінчення школи і не дозволяє відстрочку від служби студентам університетів.

Реформа також дозволить призовникам обирати шестимісячний або дев'ятимісячний термін обов'язкової військової служби.

Тим часом, у Литві поглиблюється проблема із призовниками.

Минулого року призовників в країні оштрафували 14 тисяч разів за ухиляння від військової служби, а влада відкрила понад 450 досудових розслідувань за фактами повторного ухиляння.

За словами керівника Служби призову до війська Арунаса Бальчюнаса, 14 тисяч – це "дуже велика" цифра для ухилення від військової служби, але вона включає призовників, які "були покарані двічі або навіть тричі".

А у Молдові закликали не турбуватися через повістки "для звірки даних".

Слід додати, що Литва долучиться до ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України.

Щодо блокади кордону

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через блокаду кордону польськими фермерами Польща зазнає більших збитків, ніж Україна. Він назвав безглуздою таку блокаду.

Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону.

За даними Onet, Польща веде неформальні переговори з головою ЄК щодо роботи агроринку.

Варшава веде неформальні переговори про те, що частина правил "Зеленого курсу" не повинна застосовуватися в Польщі.

Крім того, сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернув увагу свого польського колеги на вплив імпорту зерна з РФ на європейський ринок.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який перебував в понеділок з візитом у Литві, пообіцяв звернутися до польського Сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує пропозиції щодо заборони ввезення російського зерна, але з їхнім конкретним змістом він поки що не ознайомлений.

Щодо євроінтеграції

Україна очікує на те, що Європейська комісія представить проєкт переговорної рамки щодо українського вступу до Європейського Союзу не пізніше 12 березня.

У Єврокомісії підтвердили, що готують представити переговорну рамку з Україною цього місяця.

Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС, у січні.

На співпрацю з європейськими партнерами розраховує Україна і в питанні використання української ГТС після 2024 року.

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде вести з Росією перемовин для продовження угоди про транзит природного газу, та розповів, як після цього може використовуватись українська газотранспортна система.

До речі, країни ЄС домовилися продовжити заходи для скорочення споживання газу.

Решта новин

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Латвія фіксує зростання потоку мігрантів на кордоні з Білоруссю.

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