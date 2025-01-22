Зеленский хочет 200.000 миротворцев, резня в Баварии, Трамп угрожает ЕС: новости дня

Трамп пригрозив Росії і допускає можливість посилення санкцій проти Москви.

У той же час один із найближчих соратників Дональда Трампа у Європі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти санкцій щодо Росії. А євродепутат з групи Орбана послав Трампа на засіданні Європарламенту.

Також 47 президент США пригрозив Євросоюзу митами. Канцлер Німеччини і президент Франції хочуть закликати до швидкої відповіді, якщо США все ж запровадять мита на європейський експорт.

Єврокомісія пообіцяла Україні 35 млрд євро у 2025 році.

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Більше важливого і цікавого за середу, 22 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо війни в Україні і гарантій безпеки

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова війна.

"Ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", – заявив Рубіо.

Частиною гарантій безпеки для України, на думку українського президента Володимира Зеленського, можуть стати миротворчі сили. При цьому він зауважив, що їх має бути не менше 200 тисяч.

"Інакше – це ніщо. Інакше – це щось на зразок того, як у нас була ОБСЄ, і ніхто не знав, чим вони можуть допомогти. У них просто були офіси, і це все", – додав Зеленський.

Причому він вважає, що потенційний контингент союзників в Україні неможливий без США.

"Це неможливо без Сполучених Штатів… Навіть якщо деякі наші європейські друзі думають, що це реально – ні. Ніхто не ризикуватиме без США", – сказав український президент.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає доцільною можливість відправити військовослужбовців Бундесверу до забезпечення режиму припинення вогню в Україні після закінчення війни.

Німецький канцлер Олаф Шольц каже, що Німеччина скоро обговорить гарантії безпеки для України із союзниками.

Президент США Дональд Трамп допустив у вівторок, що може розглянути запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо та не піде на переговори про завершення війни.

"Ми говоримо із Зеленським. Ми будемо говорити з президентом Путіним дуже скоро, і ми подивимося, що і як буде відбуватися", – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що якщо кремлівський лідер Владімір Путін не захоче вести переговори про завершення війни, президенту США Дональду Трампу треба застосувати тотальні санкції і передати Україні всю зброю, яку вона попросить.

Тим часом, Трамп звинуватив Європейський Союз у тому, що той витрачає недостатньо коштів на захист України, і сказав, що "розгляне" питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну.

47 президент США також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

А ще республіканець сказав, що президент Зеленський хотів би миру: "Але для танго потрібні двоє. Подивимося, що з цього вийде".

Президент США Дональд Трамп закликав Росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.

Американський президент заявив, що "не хоче нашкодити Росії", "любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним". Принагідно він згадав, як "Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів".

"З огляду на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику ПОСЛУГУ. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ", – наголосив Трамп.

У Росії побачили "невелике вікно можливостей" для переговорів зі США.

Щодо ситуації на фронті, то у НАТО вважають, що Росія наразі не має потенціалу для великого прориву в Україні.

Орбан протистоїть санкціям

У той же час один із найближчих соратників Дональда Трампа у Європі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти санкцій щодо Росії.

Орбан вчергове закликав переглянути санкційну політику ЄС щодо Росії.

"Санкції, сконструйовані брюссельськими бюрократами, досягли одного: вони знищили конкурентоспроможність європейської економіки. Настав час змін!", – заявив глава уряду Угорщини.

Як пише агентство Bloomberg, Євросоюз сподівається продовжити санкції проти РФ, але Орбан все ще може їх ветувати.

А сьогодні євродепутат з групи Орбана послав Трампа на засіданні Європарламенту.

"Шановний президенте Трамп, слухайте уважно: Гренландія є данською вже 800 років. Це невід'ємна частина нашої країни. Вона не продається. Дозвольте мені пояснити це реченням, яке ви зрозумієте: пане Трамп, від***ться (в оригіналі – fuck off)", – сказав данський євродепутат Андерс Вістісен, який належить до єврогрупи "Патріоти за Європу".

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

Трамп погрожує ЄС митами

Президент США Дональд Трамп пообіцяв вдарити по Європейському Союзу тарифами.

Трамп заявив, що ЄС та інші країни також мають тривожний торговельний профіцит зі Сполученими Штатами.

"Європейський Союз дуже, дуже погано поводиться з нами. Тож на них чекають тарифи. Це єдиний спосіб домогтися справедливості", – сказав американський президент.

А ще Дональд Трамп погрожує 10% митом на китайський імпорт.

Він сказав, що занадто багато фентанілу надходить до США з Китаю через Мексику і Канаду, і що загроза тарифів може змусити Китай посилити боротьбу зі смертельним наркотиком.

ЄС готує відповідь

Агентство Bloomberg пише, що президент Франції і канцлер Німеччини хочуть єдиної стратегії спілкування з Трампом.

Агентство пише, що Емманюель Макрон і Олаф Шольц проведуть зустріч у середу, щоб спробувати виробити новий курс для Європи в умовах президентства Дональда Трампа.

Як зазначили джерела агентства, Шольц і Макрон спробують продемонструвати силу і закличуть до швидкої відповіді, якщо США все ж запровадять мита на європейський експорт.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має бути сильною, щоб захистити свої інтереси перед Трампом.

Президентка Європейського центробанку Крістін Лагард заявила, що Європа повинна "бути готовою" і передбачити потенційні торговельні тарифи новообраного президента США Дональда Трампа.

The Guardian пише, що ЄС готує "батіг і пряник", щоб протистояти митам Трампа.

"Батогом" є власні тарифи ЄС у відповідь, а "пряником" – пропозиції купувати більше американських товарів.

У 2023 році ЄС та США торгували товарами та послугами на рекордну суму 1,54 трлн євро.

Посадовці Єврокомісії називають цю торгівлю "збалансованою", вказуючи на те, що ЄС купує більше послуг у США, ніж продає натомість. Але Трамп схильний зосереджуватися на торгівлі товарами, де США мають дефіцит.

Навіть 10-відсотковий тариф США зашкодить європейським експортерам, особливо європейській автомобільній промисловості, зокрема, німецькій.

Зіткнувшись з непередбачуваною поведінкою США, ЄС шукатиме спільні підходи до торгівлі з розвиненими країнами-однодумцями, такими як Японія та Велика Британія.

Всього через кілька днів після перемоги Трампа 27 лідерів ЄС прийняли декларацію, в якій пообіцяли проводити торговельну політику, яка "захищає і просуває інтереси ЄС".

А заступник міністра закордонних справ країни Едмондо Чіріеллі назвав тісні стосунки прем’єрки Італії Джорджі Мелоні та Дональда Трампа "корисними для ЄС".

"Це корисно для Італії, а також буде корисно для ЄС", – додав представник італійського МЗС.

Трамп і Мелоні засипали одне одного похвалами відтоді, як президент оформив своє повернення до Білого дому.

Європа "повинна бути озброєна"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Європейський Союз повинен озброїтися, щоб "вижити" в умовах дедалі більш невизначеного світового порядку.

"Якщо Європа хоче вижити, вона повинна бути озброєна", – заявив він.

Польський прем’єр нагадав, що Польща головує в ЄС на ротаційній основі впродовж шести місяців, до червня, під час яких її головним пріоритетом є зміцнення безпеки блоку, що складається з 27 країн.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що якщо Європейський Союз зараз не буде реагувати на гібридні атаки – за ними можуть послідувати військові.

"Нас вже атакують. На суші, на морі, в повітрі і в кіберпросторі. Гібридні атаки зростають. Випробовують нашу готовність, нашу рішучість, нашу реакцію", – сказав він.

До речі, російський корабель-шпигун удруге за пів року забрів у води Британії.

Єврокомісар з оборони наголосив, що пропаганда, диверсії та реальна військова агресія – це різні форми однієї і тієї ж війни, "тотальної війни".

"Якщо ми нічого не зробимо, за цими гібридними атаками можуть послідувати військові атаки", – впевнений він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що досі бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна – "надійний партнер" НАТО, після того, як американський президент Дональд Трамп розкритикував Мадрид за недостатні фінансові внески до оборонного альянсу.

Як передає агентство Reuters, за даними НАТО, Іспанія витратила 22,27 млрд доларів на оборону в 2024 році, що є десятим найбільшим внеском в абсолютному вираженні серед 31 члена НАТО, але це становить приблизно 1,28% її ВВП, що є найнижчим показником у відносному вираженні.

За попередніми даними НАТО, минулого року США витратили 3,38% ВВП на оборону.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

В Італії кажуть, що не готові підвищити оборонні витрати до 5% ВВП.

Щодо допомоги Україні і українцям

Президент Фінляндії Александр Стубб запевнив, що їхня країна продовжить підтримку України.

"Немає жодних питань щодо цього. Це все – про вашу незалежність, ваш суверенітет і вашу територіальну цілісність. Ми захоплюємося тим, що ви робите", – заявив Стубб під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

В МЗС України анонсували розширення цифрових консульських послуг для українців за кордоном.

Щодо ситуації у Словаччині

Словацькі опозиційні партії "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність" і Християнсько-демократичний рух повторно внесли пропозицію щодо вотуму недовіри уряду на чолі з прем’єром Робертом Фіцо.

Як зазначили представники словацької опозиції на пресконференції, їм вдалось зібрати понад 50 підписів опозиційних депутатів для внесення відповідної пропозиції.

Лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка заявив, що урядова коаліція у вівторок, 21 січня, зірвала засідання, на якому мали розглядати питання про вотум недовіри, вирішивши проводити його в закритому режимі.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер, 23 січня, збере засідання Ради безпеки через інформацію Словацької інформаційної служби (SIS) про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

Прем’єр стверджує, що на території Словаччини діє "експертна група", яка займалася "подіями в Грузії", а також протестами на українському Майдані.

Різанина у Баварії

У німецькій Баварії – двоє загиблих внаслідок нападу з ножем. Загинули 41-річний чоловік і дворічний хлопчик. Ще двоє постраждалих – у лікарні з серйозними пораненнями.

Підозрюваний у нападі, за даними журналістів – 28-річний чоловік з Афганістану. За інформацією Spiegel, його звати Енамулла О., він проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив співчуття постраждалим внаслідок нападу з ножем у Баварії і заявив, що настав час покласти край подібним інцидентам за участі людей, які приїхали до Німеччини просити притулку.

"Я втомився від того, що у нашій країні кожні кілька тижнів стаються такі акти насильства, скоєні особами, які приїхали сюди шукати прихистку. Тут не має бути місця недоречній толерантності. Відповідні органи мають добре попрацювати і розібратись, чому нападник взагалі досі перебував у Німеччині", – заявив Олаф Шольц.

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