Трамп обвинил G7 в войне, Фицо за Украину в ЕС, дело против президента Польши: новости дня

У Канаді офіційно стартував саміт "Групи семи". Конфлікт між Ізраїлем та Іраном, ймовірно, стане ключовим питанням. Безумовно, не оминуть і питання України. Трамп після прибуття на саміт вже відзначився заявою, якою фактично звинуватив G7 у війні.

Одночасно відчувається якась безпорадність Євросоюзу у питанні посилення енергетичних санкцій проти Росії. Добре, що хоч наважились ще на рік продовжити санкції за анексію Росією Криму та Севастополя.

Все важливе і цікаве за понеділок, 16 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп звинуватив G7 у війні

Сьогодні у Канаді офіційно розпочався саміт лідерів "Групи семи".

Напередодні відбулася довга неформальна розмова між прем’єр-міністрами Італії, Британії і Канади, а також президентом Франції і канцлером Німеччини.

Очікують, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном стане ключовим питанням на саміті світових лідерів.

Ввечері до Канади прибув президент США Дональд Трамп.

За даними телеканалу CNN, він не підпише заяву G7 із закликом до деескалації між Ізраїлем та Іраном.

До речі, Іран нібито сигналізував, що готовий повернутись до переговорів зі США про ядерну угоду.

Після прибуття на саміт Трамп заявив, що в Україні не було б війни, якби Росію не вигнали з G8.

При цьому у Росії повідомили, що США скасували черговий раунд консультацій між країнами щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах.

На полях саміту G7 переговори проведуть президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський.

Український президент планує обговорити з Трампом купівлю нового пакета зброї.

Відомо, що Зеленський відвідає саміт 17 червня. На завтра запланована робоча сесія на тему "Сильна та суверенна Україна".

Телеканал CBC також інформує, що Канада на саміті G7 оголосить про додаткову підтримку України.

Щодо стелі цін на нафту і інших санкцій

Глава МЗС Андрій Сибіга напередодні саміту "Групи семи" в Канаді закликав посилити енергетичні санкції проти Росії – знизити стелю цін на нафту в $30.

"Обмеження ціни на нафту в 30 доларів, нові обмеження на "тіньовий флот" та його капітанів, інші енергетичні санкції. Бити Путіна в найболючіше місце – це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", – наголосив Сибіга.

Джерело "Європейської правди" у Євросоюзі повідомило, що "на саміті в Канаді G7 не підтримає зниження стелі ціни з 60 до 45 доларів за барель"

"У такому разі ЄС не буде вносити цей захід у 18-й пакет санкцій", – заявив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Разом з тим Європейська комісія, за даними джерел "ЄвроПравди", запропонувала додати до проєкту 18-го пакета санкцій проти РФ додаткові заходи проти Білорусі та санкції щодо програмного забезпечення, яке використовують російські банки – відповідний оновлений проєкт буде готовий до кінця тижня.

16 червня у Люксембурзі пройшло засідання Ради ЄС з енергетичних питань.

За словами речника Стефана де Кеерсмакера, на порядку денному було обговорення планів поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв, які все ще продовжують купувати країни-члени.

Словаччина та Угорщина виявились двома країнами Європейського Союзу, які не підтримали висновок Ради ЄС, в якому містився заклик далі працювати над забороною на газ і нафту з Росії.

До речі, словацький прем’єр Роберт Фіцо висловив підтримку членству України в ЄС, а його угорський колега – навпаки. От і сьогодні Віктор Орбан опублікував відео, у якому натякає на те, що якщо угорці оберуть опозиційну партію, то нібито вплутають Угорщину у війну в Україні. Крім того, соратниця прем’єра Угорщини запостила антиукраїнське відео з чоловіком у багажнику, у якому стверджують, що вступ України у ЄС нібито загрожує поширенням контрабанди людських органів.

Євросоюз зіткнувся з перешкодами і в питання виходу з орбіти російського "атома".

З огляду на зазначений вище контекст, добре, що хоч наважились ще на рік продовжити санкції за анексію Росією Криму та Севастополя.

Загрози для Європи і світу

Шведський мовник отримав знімки, що показують розбудову ядерної бази РФ у Калінінграді.

У SIPRI (Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру) попереджають про небезпечну гонку озброєнь між ядерними державами.

Дослідники в галузі миру пишуть, що майже всі держави, що володіють ядерною зброєю, у 2024 році були залучені в інтенсивні програми модернізації, оновлюючи існуючу зброю та додаючи нові версії.

"Ера скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з кінця холодної війни, добігає кінця", – зазначає експерт SIPRI Ганс Крістенсен.

У Литві розслідують повідомлення про низку мінувань у Вільнюсі, зокрема в аеропорту, а у Польщі евакуювали пасажирів через підозрілий багаж в аеропорту.

Підготовка до оборони

Країни Балтії готують свої лікарні до сценарію війни з РФ, а в Естонії запустили курси військового застосування дронів з українськими інструкторами.

Нордичні країни уклали стратегічну угоду з Nammo щодо постачання боєприпасів. Euractiv пише, що у ЄС можуть збільшити до 1 млрд євро фінансування виробництва снарядів.

Данія розгорнула морські дрони для патрулювання Балтійського та Північного морів.

Співпраця з Австрією

Сьогодні президент України здійснив перший за час повномасштабної війни візит до Австрії.

О 14:00 за київським часом Володимира Зеленського і першу леді Олену Зеленську з церемоніями зустріли президент Австрії Александр Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер.

Пізніше вони провели спільну пресконференцію, на якій президент України заявив, що розраховує на підтримку Австрії у питаннях експосадовців та олігархів-утікачів.

Австрійські ультраправі побачили "загрозу нейтралітету" у візиті Володимира Зеленського.

Зокрема, Австрійська партія свободи вимагає пояснень щодо того, як відбувалася підготовка візиту, хто був залучений до цього та які фінансові витрати очікуються.

До речі, на пресконференції у нетральній Австрії у Зеленського запитали його думку стосовно потенційного нейтрального статусу для України.

Він зазначив, що Україна не може бути нейтральною державою і нагадав, що відбулося у 2014 році, коли в України був позаблоковий статус.

Український президент також провів зустріч із канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Основну увагу переговорів було приділено посиленню санкцій проти Росії та можливій посередницькій ролі Австрії.

Австрія під час візиту української делегації запропонувала Відень як потенційний майданчик для перемовин про завершення війни, а також запропонувала провести наступну конференцію з відновлення України.

Глави МЗС України й Австрії домовились про співпрацю у відбудові та поверненні дітей.

Решта новин

Президент Словаччини прийняв дітей з України на урочистому обіді.

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