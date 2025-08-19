Две недели до встречи с Путиным, гарантии безопасности Украине, новый саммит НАТО: новости дня

У вівторок у центрі уваги Заходу також Україна. Що обговорювали на переговорах у Вашингтоні? Чи про щось домовились? І що обговорювали сьогодні?

Але й було не тільки про переговори. Чотири країни з IT-коаліції передали Україні обладнання на 10 млн євро, а Австралія доєдналася до Реєстру збитків від агресії РФ.

У Фінляндії депутат вчинив самогубство.

Все важливе і цікаве за вівторок, 19 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним

Вчора у Вашингтоні відбулися переговори, які стосувалися в першу чергу проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з господарем Кремля Владіміром Путіним, а також гарантій безпеки для України.

Як ми вже повідомляли у вчорашньому дайджесті, спочатку окремо зустрілися Дональд Трамп і Володимир Зеленський (були разом з делегаціями), а потім переговори провели у розширеному вигляді – за участі лідерів низки європейських держав, генсека НАТО і президентки Єврокомісії.

Схоже, що головною темою переговорів була організація зустрічі президента України з правителем Росії. Принаймні, Дональд Трамп навіть призупиняв переговори у розширеному форматі для дзвінка Владіміру Путіну.

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков повідомив, що їхня телефонна розмова тривала 40 хвилин.

"Було обговорено ідею про те, що варто було б розглянути можливість підвищення рівня представників української та російської сторін, тобто тих представників, які беруть участь у згаданих прямих переговорах", – заявив помічник глави Кремля.

Ушаков у своїх коментарях не уточнив, що саме він має на увазі під підвищенням рівня зустрічей, і не згадав про можливість тристоронньої зустрічі лідерів (Зеленський-Трамп-Путін).

Трамп зазначив, що розмовляв з Владіміром Путіним не у присутності європейських лідерів, оскільки це би зневажило господаря Кремля.

Вже після усіх переговорів президент США у мережі Truth Social повідомив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним.

"Я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі – відбудеться тристороння зустріч, де будуть обидва президенти та я", – розповів Трамп.

Отже, очікується, що зустріч з Владіміром Путіним може відбутися у два етапа.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що президент Володимир Зеленський та очільник Кремля Владімір Путін можуть зустрітися протягом найближчих двох тижнів.

"Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті. Тому потрібні переконання", – сказав Мерц.

Білий дім наполягає, що господар Кремля погодився на зустріч із Зеленським.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.

Разом з тим Лавров сказав, що "будь-які контакти за участю перших осіб треба готувати дуже ретельно".

Переговори без передумов?

Президент США після переговорів у Вашингтоні не згадав про жодні передумови можливих майбутніх переговорів з Путіним та не сказав нічого про припинення вогню.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко у своїй свіжій аналітиці пише, що головною розбіжністю на зустрічі у Білому домі стало питання припинення вогню з боку Росії.

У Європі наполягають на припиненні вогню, тоді як Дональд Трамп вже проти такої вимоги.

Формально – боротьба ще триває. Зокрема, Берлін і далі наполягає на цьому кроці.

Однак на переговорах у Білому домі Зеленський та його соратники були змушені поступитися. Президент України пояснив, що погодився вести переговори з РФ без передумови, щоб не давати росіянам козирі для зустрічних вимог.

Місце зустрічі

Посадовець адміністрації Трампа повідомив агентству Reuters, що хоч Кремль ще офіційно не дав згоду на проведення саміту, зустріч може відбутися в Угорщині.

До речі, головний суперник угорського прем’єра Віктора Орбана Петер Мадяр також пропонує йому запросити Путіна і Зеленського в Будапешт.

Нагадаємо, під час відеоконференції "коаліції рішучих", яка відбулася у неділю, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим, а президент Франції Емманюель Макрон – швейцарське місто Женева.

Швейцарія готова прийняти саміт Україна-РФ, обіцяє Владіміру Путіну імунітет попри ордер Міжнародного кримінального суду.

The New York Times пише, що Путін під час телефонної розмови пропонував Трампу провести наступну зустріч у тристоронньому форматі – з Володимиром Зеленським – у Москві, але американський президент відмовився.

Четверта сторона переговорів

Французький президент Емманюель Макрон вважає, що переговори з російським лідером мають зрештою перейти до чотиристороннього формату за участі Європи.

"Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою… Та я думаю, що в подальшому нам знадобиться чотиристороння зустріч, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту", – пояснив він.

Щодо гарантій безпеки

Про гарантії безпеки для України і Європи, схоже, говорили не настільки завзято на переговорах у Вашингтоні, як про організацію саміту з Владіміром Путіним.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

"Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі США", – заявив Дональд Трамп після переговорів, але без деталей.

За даними The Wall Street Journal , державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

За словами європейських посадовців, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів: військова присутність; протиповітряна оборона; озброєння; моніторинг припинення бойових дій.

Посадовці стверджують, що існує ряд способів, за допомогою яких США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американські війська на територію України.

До речі, Дональд Трамп гарантував журналістам, що військ США не буде в Україні.

Американський президент вважає, що війська європейських країн НАТО в Україні не стануть "проблемою" для Путіна.

Президент Франції Макрон вважає, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки України.

"Критичні" два тижні

Переговори щодо гарантій безпеки для України тривали також у вівторок, 19 серпня.

Bloomberg пише, що пакет гарантій безпеки серед іншого спиратиметься на роботу так званої "коаліції рішучих". Як очікується, в майбутньому він включатиме багатонаціональні сили. За словами джерел, їх формат ще не визначений.

"Під час зустрічі (у Вашингтоні – Ред.) ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі Сполученими Штатами Америки", – йдеться в повідомленні Трампа у Truth Social.

Очікується, що ці гарантії, як пише Bloomberg, будуть зосереджені також на зміцненні українських збройних сил і можливостей без будь-яких обмежень, таких як обмеження чисельності українського війська.

Сьогодні відбулося засідання "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки Україні, в якому брав участь і генсек НАТО Марк Рютте.

Лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

А прем’єр Польщі Дональд Туск зазначив, що лідери держав "коаліції рішучих" реалістично оцінили результати саміту між президентом США і главою Кремля на Алясці 15 серпня.

"Лідери Канади, Японії, Туреччини, Нової Зеландії та європейських країн дуже реалістично оцінили результати зустрічі на Алясці. Ми всі підтвердили необхідність подальшої підтримки України у війні з Росією", – відзначив Туск.

Румунія обіцяє докластись до "надійних гарантій безпеки" для України.

А заатра військове керівництво НАТО 20 серпня обговорить ситуацію в Україні.

До речі, НАТО офіційно оголосив місце і дату наступного саміту. Наступна зустріч лідерів країн Альянсу відбудеться 7-8 липня 2026 року в Анкарі.

Позиція України

Президент Володимир Зеленський анонсував продовження переговорів із союзниками щодо безпекових гарантій для України.

"Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть", – запевнив він.

Український президент подякував партнерам за рішучість і підтримку. За його словами, Україна відчуває цю силу.

Президент України визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України.

Описуючи українське бачення, Зеленський розділив його на дві складові – фінансово-матеріальну та складову безпекових зобов'язань.

А ще британське видання Financial Times повідомило, що Зеленський привіз до США документ, який описує українське бачення мирних домовленостей.

Для того, щоби зацікавити Дональда Трампа цим планом, а також участю США у ньому, Україна пропонує гарантувати, що після досягнення мирних домовленостей європейські партнери закуплять зброю для ЗСУ у американських виробників на суму в $100 млрд.

Також пропонується створити спільний проєкт українських виробників новітніх дронів та американських компаній на суму в $50 млрд.

Пропозиція України передбачає, що переговори почнуться з припинення вогню, при цьому Київ відмовляється від територіальних поступок. Натомість фокусом є система гарантій безпеки, яка має бути розроблена.

За даними Financial Times, Київ також наполягає на отриманні від Росії повної компенсації за збитки, завдані війною.

Європа вимагає припинення вогню

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.

"Путіну не можна довіряти, що він дотримається будь-яких обіцянок чи зобов’язань", – вважає вона.

Президент Франції Емманюель Макрон не думає, що Путін зараз хоче миру і назвав очільника Кремля людожером, якому "треба продовжувати їсти", щоб вижити.

У Європейському Союзі заявили, що будуть продовжувати тиснути на економіку Росії шляхом санкцій, доки в Україні не буде встановлений справедливий і тривалий мир.

А президент Євроради Антоніу Кошта, після сьогоднішньої відеоконференції членів лідер держав-членів ЄС, назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії, інакше ЄС посилить санкційний тиск.

Після засідання Євроради Зеленський і Кошта обговорили підготовку нових санкцій проти РФ. Президент Євроради пообіцяв тиснути на РФ.

Решта новин

Чотири країни з IT-коаліції передали Україні обладнання на 10 млн євро.

До Реєстру збитків від агресії РФ доєдналася Австралія, кількість країн-учасниць зросла до 45.

У Фінляндії 30-річний депутат Еемелі Пелтонен у понеділок помер у будівлі парламенту. ЗМІ пишуть про самогубство.

У Молдові тимчасово обмежили діяльність чотирьох проросійських партій.