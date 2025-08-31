Гарантии в небе и на море, Трамп угрожает миру, Венгрия готовит вето: все за выходные

ЗМІ з’ясували загальні обриси гарантій безпеки для України.

Трамп нібито звинуватив Європу у непоступливості України в територіальних питаннях і навіть задумується про тимчасову паузу в переговорах. За словами джерел Axios, європейці застерігають Київ від більших поступок задля мирної угоди.

Канцлер Мерц каже, що проти завершення війни ціною капітуляції України і вважає Росію реальною загрозою для Німеччини. Він не виключає запровадження обов’язкового призову, у тому числі для жінок.

Тим часом посол США при НАТО повідомив, що адміністрація Дональда Трампа посилює військову підтримку України.

Все важливе і цікаве за вихідні, 30 та 31 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Обриси гарантій безпеки

Британське видання The Telegraph з’ясувало загальні обриси "гарантій безпеки" для України, які готові запропонувати "коаліція рішучих" та США у рамках потенційної мирної угоди для запобігання новій агресії Росії.

Остаточні деталі плану, що включає повітряне патрулювання, навчання та морську місію у Чорному морі, можуть розкрити вже найближчими днями.

Європейські посадовці кажуть, що головним завданням для запобігання новій "гарячій" війні вбачають посилення української армії – вона має бути основним фактором стримування для Росії. Передбачається, що саме українські сили будуть стояти "на посиленому кордоні на лінії фронту", погодженої у рамках потенційної мирної угоди.

Для зміцнення ліній оборони поблизу фронту і будівництва баз обговорюють залучення американських приватних військових контрактників і ця пропозиція нібито вже лунала від президента США Дональда Трампа.

Розміщення стримуючих сил європейців розглядається на віддалі від фронту, умовною "третьою лінією оборони".

За словами одного зі співрозмовників, основна мета цього контингенту – "продемонструвати українцям, що ми будемо у битві разом з ними, якщо Росія нападе знову".

В обговореннях лунає ідея про створення "безпольотної зони" – що дозволило би Україні нарешті відновити рейси цивільної авіації.

Також обговорюють патрульну місію у Чорному морі, яку очолить Туреччина – для зміцнення безпеки для судноплавства.

Нагадаємо, міністри оборони ЄС домовились розмістити військових інструкторів на території України у рамках гарантій безпеки.

Європа проти умиротворення агресора?

За даними Axios, в оточенні президента США Дональда Трампа роздратовані відсутністю прогресу після його зустрічі з правителем РФ на Алясці, та вбачають провину Європи у тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.

В оточенні Трампа вважають, що саме європейські лідери підштовхують Україну до непоступливості у територіальних питаннях і закликають Зеленського чекати часу для "кращої угоди", а без їхньої ролі позиція Києва була б іншою.

Axios також пише, що президент США нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими".

"Ми просто посидимо і поспостерігаємо. Треба дати їм ще повоювати і подивитися, що з того вийде", – прокоментував він.

Мерц про війну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа "намагається закінчити війну якомога швидше, але точно не ціною капітуляції України".

За його словами, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює, здасться, і країна втратить свою незалежність.

"Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант", – заявив Мерц.

Про зброю для України

Сполучені Штати схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн, а також схвалили потенційний продаж Україні послуг Starlink на $150 млн.

Посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військову підтримку України, зокрема забезпечуючи можливості для здійснення "більш глибоких ударів" по території Росії.

Вітакер заявив, що нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів вже прямує до України.

Звернемо увагу, що нещодавно Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж для України ракет ERAM класу "повітря-земля" та супутнього обладнання на орієнтовну суму $825 млн.

Заклики до конфіскації активів РФ

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки Кая Каллас перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 30 серпня заявила, що заморожені активи Центрального банку Росії не можна повертати РФ до виплати нею репарацій Україні.

Вона додала, що "існують певні чутливі аспекти" щодо заморожених активів РФ, але "нам дійсно потрібно мати аргументовану дискусію про це", щоб мати "стратегію виходу" з ситуації.

"Ми не можемо навіть уявити, що у випадку перемир’я чи мирної угоди ці активи будуть повернуті Росії, якщо вона не сплатила репарацій", – наголосила висока представниця ЄС.

Литва і Естонія наполягають на конфіскації заморожених активів РФ та передачі коштів Україні.

У Швеції розчаровані, що ЄС не може домовитись про передачу заморожених активів РФ Україні.

Зустріч міністрів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на неформальній зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу у суботу закликав шукати реалістичні стратегії примусу Росії до миру.

Він повідомив партнерам про подальші агресивні плани Росії та підкреслив, що Москва поки ніяк не демонструє готовності до реального мирного процесу та продовжує висувати ультиматуми.

"Росія залишається екзистенційною загрозою для всієї Європи та трансатлантичного простору… Стратегії щодо Росії та мирного процесу мають бути реалістичними, вони не можуть спиратися на хибні припущення", – наголосив він.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після неформальної зустрічі міністрів заявив, що Єврокомісія досі не відповіла на лист Словаччини та Угорщини щодо українських атак на нафтопровід "Дружба".

Крім того, угорський міністр Сійярто заявив, що Угорщина не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.

За його словами, угорська влада не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", тому що це знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і "дозволить українській мафії проникнути в Угорщину".

Загроза для Європи

Інспектор Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак, попередив про "зростаючу агресію" російських підрозділів та її можливі наслідки.

Він розповів про польоти дронів, а також спроби саботажу.

За його словами, все це також несе ризик "випадкової ескалації". Точні правила застосування зброї повинні протидіяти цьому, і військово-морські сили також значно посилили свої заходи безпеки.

Також Каак оцінив загальну ситуацію з безпекою як критичну.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає Росію реальною загрозою для країни.

"Він (правитель РФ) прагне відновити колишній СРСР. А це включає і частину моєї країни", – зазначив канцлер.

Мерц зазначив, що "йдеться про дестабілізацію нашої демократії – і ми маємо протистояти цьому".

Очільник німецького уряду також висловив скепсис щодо "відновлення діалогу" з сучасною Росією в осяжній перспективі.

А ще Мерц не виключає запровадження обов’язкового призову, у тому числі для жінок.

Тим часом Литва посилює охорону кордону з РФ та Білоруссю бар’єрами на дорогах.

Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідали кордон з Білоруссю попри застереження спецслужб.

На кордоні Польщі і Білорусі під час спільного візиту туди з президенткою Єврокомісії Дональд Туск закликав до рішучості і солідарності Європи і всього Заходу перед агресивною Росією.

Він підкреслив, що останні дні і тижні війни в Україні дуже чітко показують, що "ніякі поступки, ніяка тонка гра з російським лідером Владіміром Путіним і агресивною Росією не веде до успіху, не гарантує нашої безпеки".

Реакція на вбивство Парубія

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на вбивство у Львові нардепа Андрія Парубія.

Вона написала у соцмережі X, що шокована й глибоко засмучена вбивством Парубія.

"Це колишній спікер Верховної Ради та борець за українську демократію. Винні мають постати перед правосуддям. Мої співчуття його родині та друзям", – зазначила посол ЄС.

Міністри закордонних справ Польщі та Литви також відреагували на вбивство у Львові депутата.

"Новини про його вбивство у Львові шокують. Мої щирі співчуття близьким та усьому українському народові, який сьогодні втратив одного зі своїх кращих синів", – написав у Facebook польський міністр Радослав Сікорський.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис назвав звістки про вбивство Парубія жахливими та охарактеризував його як борця за європейське майбутнє України.

"Мої щирі співчуття його родині та близьким", – написав він в X.

Решта новин

Апеляційний суд США визнав тарифи президента Дональда Трампа незаконними.

З 1 вересня Латвія посилює правила в'їзду іноземців, зокрема й українців.

Польща вислала 15 українців, які "становили загрозу громадській безпеці", а Естонія передала США естонського росіянина, який допомагав РФ купувати електроніку.

Туреччина закрила порти та повітряний простір для Ізраїлю, а Німеччина відкидає пропозицію Єврокомісії щодо санкцій проти Ізраїлю.

У Франції водій "навмисно" наїхав на людей: є загиблий та поранені.

За місяць до виборів у Чехії партія експрем’єра-популіста продовжує лідирувати.

У Франції меморіал Голокосту сплюндрували написом "Свободу Газі".