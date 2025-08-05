Разговор с Трампом, приговор лидеру Гагаузии, 500 млн на оружие для ВСУ: новости дня

Трамп готує "суттєве" збільшення тарифів для Індії через нафту з РФ, а з Китаєм нібито близькі до торговельної угоди.

За даними Bloomberg, у Кремлі розглядають можливість "повітряного перемир’я" з Україною.

Швеція, Норвегія та Данія дадуть кошти на закупівлю зброї в США для України, а Хорватія готова надати на посилення ЗСУ частки коштів, які отримає в межах механізму SAFE з фінансування оборонних проєктів.

Все важливе і цікаве за вівторок, 5 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп готує посилення тарифів для Індії

Трамп обіцяє в найближчу добу "суттєві" тарифи для Індії через нафту з РФ

"Індія не була хорошим торговим партнером, тому що вони ведуть багато бізнесу з нами, а ми не ведемо бізнес з ними. Тому ми зупинилися на 25 відсотках, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я збираюся підняти цей показник дуже суттєво, тому що вони купують російську нафту", – заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю на CNBC.

Міністерство закордонних справ Індії різко розкритикувало Сполучені Штати та Європейський Союз, зазначивши, що "саме ті країни, які критикують Індію, самі ведуть торгівлю з Росією".

"Несправедливо виділяти Індію", – повідомили в міністерстві.

Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом.

Росія звинуватила США в торговельному тиску на Індію.

"Ми не вважаємо такі заяви законними", – лицемірно зазначив речник очільника Кремля Дмитрій Пєсков.

Трамп про інструмент зупинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.

"Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані", – вважає американський президент.

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм американським візаві Дональдом Трампом щодо припинення російсько-української війни.

Як повідомив український президент, під час розмови лідери країн скоординували позиції та обмінялися оцінками ситуації.

"Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити", – повідомив Зеленський.

Окремо вони обговорили двосторонню оборонну взаємодію з Америкою.

"Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів", – зазначив український президент.

До речі, Україна пропонує США розширити мандат інвестфонду відбудови на проєкти оборони.

Путін думає про "повітряне перемир’я"?

За даними Bloomberg, Кремль розглядає кілька варіантів поступок президенту США Дональду Трампу, які стосуються його спроб завершити російську повномасштабну агресію проти України.

"Однією з можливих пропозицій може бути призупинення повітряних ударів із застосуванням безпілотників і ракет як жест деескалації – за умови, що Україна також підпише угоду", – пише агентство з посиланням на одне з джерел.

Співрозмовники Bloomberg вважають, що анонсований візит спецпосланника президента США Стівена Віткоффа до Москви "дає останній шанс для угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі".

Вони ж додають, що цілі Владіміра Путіна у війні проти України не змінились, і на повне припинення вогню Росія й досі не погоджується.

Впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії.

Санкції від ЄС

Цього тижня вступить в силу багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії – семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

До речі, вебсайти заборонених російських ЗМІ, попри санкції, все ще можуть бути легко доступні в ЄС у "переважній більшості" випадків.

А ще, як пише Politico, Євросоюз має намір домогтися запровадження санкцій проти Китаю за його підтримку Росії у розв’язаній нею війні проти України.

В ЄС вирішили піти на такий крок після липневої публікації агентства Reuters, яке з’ясувало, що Росія таємно отримала китайські двигуни для безпілотників.

"Після серпня ми будемо наполягати на запровадженні санкцій", – сказав Politico один з дипломатів ЄС.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна близька до укладення торговельної угоди з Китаєм і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута.

Трамп попередив ЄС

Президент США Дональд Трамп попередив, що якщо Євросоюз не виконає свої інвестиційні обіцянки на 600 мільярдів доларів в рамках угоди між ЄС і США, Євросоюз зіткнеться з тарифами в розмірі 35%.

"Вони заплатили 600 мільярдів доларів, і через це я знизив їхні тарифи з тридцяти до п'ятнадцяти відсотків", – сказав Трамп.

Докладніше про цю угоду і про те, чому вона може мати позитивні наслідки для України, читайте в статті Вероніки Мовчан з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Поступки ЄС на користь України: які наслідки матиме торговельна угода Євросоюзу та США.

Загальноприйнятою є оцінка, що угода дозволила ЄС уникнути гіршого.

Європейська комісія у вівторок відклала застосування контрзаходів проти американських товарів на суму 93 мільярди євро, які підготувала після рішення США накласти тарифи на європейський імпорт.

"Ми поклали їх (контрзаходи. – Ред.) назад у морозилку і завжди можемо дістати, якщо буде потрібно, тож ми завжди можемо скасувати призупинення", – заявило джерело AFP.

Тим часом керівництво Швейцарії поїхало у США терміново домовлятись про тарифи.

Трамп зустрінеться з Сі, якщо буде укладено торговельну угоду.

Про те, як змінилася зовнішня політика Сполучених Штатів за президентства Дональда Трампа і що в таких умовах робити Євросоюзу, читайте в статті наукових співробітників європейських інститутів Морено Бертольді і Марко Буті Хижа Америка: як Дональд Трамп змінює зовнішній курс США і як тепер діяти їхнім союзникам.

Допомога Україні

Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько $500 млн на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.

Допомога буде надана в рамках нової ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Вона покликана забезпечити швидке надходження до України американської зброї та обладнання і посилити українську ППО, зокрема завдяки додатковим ракетам для системи протиповітряної оборони Patriot.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував трьом країнам за швидке рішення щодо фінансування пакета військової допомоги для України.

Фінляндія поки не братиме участі в оплаті американської зброї Україні через НАТО: "Зараз зосереджуємося на обладнанні, що виробляється вітчизняними підприємствами".

Хорватія готова виділити свою частку коштів, які отримає в межах механізму SAFE з фінансування оборонних проєктів, на підтримку українських захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з хорватським премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем.

Щодо оборони Європи

У Литві заявили, що у безпілотнику, який залетів з Білорусі, була вибухівка. Країна закликає НАТО посилити захист свого неба.

Тим часом в Латвії оголосили тендер на закупівлю засобів для зміцнення кордону з РФ.

А Німеччина перекинула до Польщі винищувачі Eurofighter перед навчаннями "Запад-2025".

Італійських виробників зброї просять розпланувати, як краще витратити кошти ЄС.

Вирок лідерці Гагаузії

У Молдові одіозну главу Гагаузії Євгенію Гуцул засудили до семи років в'язниці у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

У Кишиневі почубились прихильники і противники башкана Гагаузії після оголошення вироку.

28 вересня – день парламентських виборів у Молдові.

Молдовські комуністи підуть на вибори з блоком експрезидента Ігоря Додона.

5 серпня лідер соціалістів Ігор Додон заявив, що їхній новостворений "Патріотичний передвиборчий блок" поповнився ще однією політсилою – Партією комуністів. Тепер у ньому сукупно чотири партії: соціалісти, комуністи, "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".

Тим часом у Молдові почалися спільні з Румунією і США військові навчання.

Щодо біженців і мігрантів

Молоді українські біженці "врятували" демографічну ситуацію в Німеччині.

Набула чинності угода Британії і Франції щодо повернення мігрантів.

Решта новин

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У керівній партії Литви заявили, що експрем'єр вирішив піти з політики після низки скандалів.

У Румунії оголосили надзвичайний стан через забруднену азербайджанську нафту.

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