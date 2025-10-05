Смена власти в Чехии, дрон под Варшавой, штурм дворца президента Грузии: все за выходные

У Польщі знайшли залишки невідомого дрона, а аеропорт Мюнхена вдруге за останній час закривали через невідомі дрони. Міністр оборони Німеччини закликав до спокою.

У Чехії популісти отримали перемогу на парламентських виборах, а в Грузії обіцяють зробити все для "повної нейтралізації" партії Саакашвілі.

У США можуть розмістити зображення Трампа на монетах в $1.

Все важливе і цікаве за вихідні, 4 та 5 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

"РФ маскує невдалий літній наступ"

На вихідних російські загарбники продовжили бомбардувати Україну.

У суботу вранці РФ завдала ударів по Сумщині. Перший поцілив у локомотив електрички, наступний – в електровоз потяга Київ-Шостка. Постраждали десятки людей, один з вагонів загорівся.

Президентка Єврокомісії назвала шокуючими кадри із залізничного вокзалу Шостки, де російські удари поцілили у пасажирські поїзди.

"Шокуючі кадри з залізничного вокзалу Шостки підкреслюють недбалість Росії і готовність бити по цивільних. ЄС і міжнародні партнери мають посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті задумається про справедливий і сталий мир", – написала Урсула фон дер Ляєн в Х.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи останні атаки РФ, зазначила, що так Росія маскує свій невдалий літній наступ.

"Росія не зупиниться, доки її не примусять", – заявила Каллас.

За її словами, ЄС продовжує підтримувати Україну: доопрацьовує наступний пакет санкцій, забезпечує фінансування, надає зброю.

Дрон під Варшавою

У суботу стало відомо, що у селі Заремби Вархоли в Островському повіті знайшли "залишки об'єкта, схожого на безпілотник".

Польські служби попередньо виключили, що це був безпілотник, який міг впасти на території Польщі внаслідок нещодавніх російських атак в Україні.

Як з'ясував репортер RMF FM, об'єкт був розбитий на шматки і знаходився в полі в багатьох частинах. Неподалік від місця, де його знайшли, був лише порожній будинок.

Нагадаємо, польський повітряний простір неодноразово порушувався безпілотниками в ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки Російської Федерації на Україну. Начальник генерального штабу генерал Веслав Кукула визнав, що на територію Польщі залетів 21 безпілотник.

Дрони у Німеччині

Аеропорт німецького Мюнхена у п’ятницю увечері вдруге за останній час закривали через невідомі дрони.

А в районі аеропорту Берліна, за даними німецької служби управління повітряним рухом (DFS), дрони шість разів цього року порушували повітряний рух.

Міністр оборони Німеччини закликав до спокою після інцидентів з дронами.

З точки зору Бориса Пісторіуса, Росія має на меті посіяти невизначеність за допомогою порушень повітряного простору і прольотів безпілотників.

"Йдеться про провокацію, нагнітання страху і спровокування суперечливих дебатів. Путін дуже, дуже добре знає Німеччину, як ми всі знаємо. Він також знає німецькі інстинкти і рефлекси", – сказав Пісторіус.

А Данія повідомила про систематичні провокації флоту РФ у своїх протоках.

До речі, за даними Politico, у Бельгії затримали співробітника служби безпеки за звинуваченням у шпигунстві.

Зміна влади у Чехії

За результатами парламентських виборів у Чехії, які тривали 3-4 жовтня, опозиційна популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO отримала 34,5% голосів, що забезпечує їй 80 мандатів у Палаті депутатів з 200.

Владна коаліція SPOLU здобула 23,4% голосів і може отримати 52 місця.

На вечірній пресконференції у суботу Андрей Бабіш заявив, що хоче формувати однопартійний уряд з підтримкою "Автомобілістів" та SPD.

"Автомобілісти" отримали 13 місць, а популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD) – 15 місць.

Лідер чеської ультраправої партії SPD Томіо Окамура хоче бути в уряді Чехії і зазіхає на МВС чи Міноборони.

Прем'єр-міністр Чехії і лідер коаліції SPOLU ("Разом": ODS, TOP 09 KDU-ČSL) Петр Фіала привітав рух ANO Андрея Бабіша з перемогою на виборах.

На пресконференції у виборчому штабі він заявив, що поважає результат голосування. Він подякував усім виборцям і особливо тим, хто підтримав SPOLU.

Президент Чехії поки не буде доручати формування уряду жодній з політсил.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо очікує, що відносини між Чехією та Словаччиною заспокояться після парламентських виборів у Чехії.

"Я знаю пана Бабіша. Його стосунки зі Словаччиною є природними. Я думаю, що все заспокоїться. Епоха, коли чеські політики, які занадто часто показували нам, що вони були батьками, які повинні викладати нам уроки, закінчилася", – зазначив Фіцо в телевізійній дискусійній програмі на громадському мовнику STVR.

В тій же програмі словацький прем’єр заявив, що метою словацького уряду є не поразка Росії, а якнайскоріший кінець війни в Україні.

Штурм палацу президента Грузії

А у Грузії Центральна виборча комісія повідомила про те, що впевнену перемогу на місцевих виборах отримала "Грузинська мрія".

Зазначається, що кандидати керівної партії перемогли у всіх містах і муніципалітетах, зокрема в Тбілісі, де Каха Каладзе обійме посаду мера на третій термін. У 26 муніципалітетах у кандидатів "Грузинської мрії" не було суперників. Значна частина прозахідної опозиції голосування бойкотувала.

Лідери керівної партії, зокрема мільярдер Бідзіна Іванішвілі, після цього оголосили про перемогу і привітали прихильників.

Водночас частина опозиції у суботу проводила мітинг у центрі столиці, заявляючи про плани "мирного повалення влади". Протестувальники, зокрема, спробували зайняти президентський палац.

Мітингарів розганяли водометом.

МВС Грузії повідомило про затримання 5 організаторів акції протесту в Тбілісі.

Прем'єр країни Іраклій Кобахідзе пообіцяв зробити все для "повної нейтралізації" партії Саакашвілі.

"Буде зроблено все, щоб повністю нейтралізувати антидержавну політичну силу, яка називається колективним "Національним рухом". Наступним кроком у цьому напрямку стали вчорашні вибори. Звичайно, ми продовжимо дбати про все це в майбутньому", – заявив Кобахідзе.

Пропалестинські протести

Четвертий день пропалестинських протестів в Італії позначився сутичками з поліцією.

Протестує і Іспанія. На пропалестинських протестах у Барселоні поранені 20 поліцейських, 8 осіб затримали.

А британська поліція отримає нові повноваження після останнього пропалестинського протесту.

До 250 тисяч людей вийшли на пропалестинську демонстрацію в неділю в Амстердамі.

Негода у Європі

У Норвегії через шторм знеструмлені 100 тисяч домівок, у Данії скасували марафон.

У Нідерландах через шторм скасували десятки рейсів в аеропорту Амстердама, а у Румунії через негоду знеструмлені гірські курорти, у Бухаресті пошкоджені понад 100 авто.

Решта новин

У Європарламенті вимагають негайно відкрити переговори ЄС з Молдовою, без згадки України.

Президент Литви підписав указ про звільнення скандального міністра культури, а опозиція країни звернулась до спецслужб через заяви міністра культури про Крим.

У США можуть розмістити зображення Трампа на монетах в $1.