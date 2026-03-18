Экстрадиция за раскопки в Крыму, Венс едет к Орбану, миллиард на оружие из Испании: новости дня

Україна домовилася з Іспанією про співпрацю ОПК, а Норвегія надасть Україні $200 млн бюджетної підтримки через програму Світового банку.

У Сенаті США заслухають ключових помічників Дональда Трампа щодо війни проти Ірану, а авіакомпанія SAS на тлі війни на Близькому Сході скасує 1000 рейсів у квітні через високі ціни на пальне.

Володимир Зеленський вважає, що через війну на Близькому Сході дефіцит ракет до систем ППО Patriot є неминучим.

Все важливе і цікаве за середу, 18 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо оборонного співробітництва

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква вважає, що вчора підписана Декларація про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості фактично означає створення оборонного альянсу між Україною і Британією.

"Це спільне формування нової архітектури безпеки Європи на основі досвіду, технологій і взаємної довіри… Підписана декларація відкриває новий етап українсько-британської співпраці: глибокий, технологічний і довгостроковий. Фактично – справжній оборонний альянс!" – резюмував Жовква.

Після Великої Британії президент України прибув до Іспанії.

Володимир Зеленський заявив про підписання серії угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.

"Сьогодні наші виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких – саме із Sener Aerospace & Defence. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Це те, що посилить захист українського неба. Говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони", – зазначив президент.

У межах візиту він зустрівся з низкою іспанських топпосадовців.

Прем’єр Іспанії Педро Санчез запевнив, що Близький Схід не відверне увагу від України, а також оголосив про виділення мільярда євро на 2026 рік на військову підтримку України.

А ще Іспанія профінансує проєкт з переходу на нові колії для Укрзалізниці.

Слід також додати, що Євросоюз підпише оборонну угоду з Ісландією, яка думає над можливим вступом в ЄС.

Слухання в США щодо війни проти Ірану

У Сенаті США заслухають ключових помічників президента США Дональда Трампа, зокрема щодо війни проти Ірану.

Колишній радник з нацбезпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон наголосив, що той не міг не усвідомлювати ризиків для глобального ринку енергоресурсів у разі воєнної кампанії проти Ірану.

Наслідки війни в Ірані

Турецьке Міністерство оборони повідомило, що НАТО відправляє на південь Туреччини ще одну систему Patriot на тлі війни на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський вважає, що через війну на Близькому Сході дефіцит ракет до систем ППО Patriot є неминучим, і це стане викликом для України.

Тим часом Росія, за даними WSJ, розширила обмін розвідданими та військову співпрацю з Іраном для його підтримки на тлі операції США та Ізраїлю.

У тому числі йдеться про новітні модифікації до "Шахедів", напрацьовані росіянами за роки застосування цих ударних БпЛА проти України, які забезпечують їм надійнішу керованість і цілевказання. Надаються також консультації щодо того, скільки апаратів запускати в одній "хвилі" та на яких висотах.

Видання The Washington Post пише, що Державний департамент Сполучених Штатів доручив усім дипломатичним представництвам США по всьому світу негайно провести оцінку стану безпеки, посилаючись на поточну ситуацію на Близькому Сході.

Авіакомпанія SAS скасує 1000 рейсів у квітні через високі ціни на пальне.

Витрати на пальне складають значну частину вартості квитка. За даними газети Dagens Industri, до 30% палива, що використовується в європейській авіації, надходить з країн Перської затоки.

Уряд Італії шукає способи здешевити пальне через енергетичну кризу, а у Німеччині вважають, що ескалація на Близькому Сході може спричинити світову кризу.

Міністерство фінансів США пом’якшило нафтові санкції проти Венесуели на тлі намагань адміністрації президента Дональда Трампа збільшити світові поставки нафти, які скоротилися через конфлікт з Іраном.

Екстрадиція за розкопки в Криму

Суд у Польщі дав згоду на екстрадицію в Україну російського археолога Александра Бутягіна, якого Україна розшукує за проведення розкопок в окупованому РФ Криму – проте на рішення ще можуть подати апеляцію.

З Естонії видворили росіянина, пов’язаного зі спецслужбами РФ, а шведські спецслужби очікують зростання загрози з боку Росії.

Різне щодо України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та РФ зараз на паузі через ситуацію на Близькому Сході, але команди спілкуються між собою щодня.

Норвегія надасть Україні $200 млн бюджетної підтримки через програму Світового банку.

У Міністерстві закордонних справ України не знають про місію ЄС для перевірки нафтопроводу "Дружба" 18 березня, а Словаччина не вірить обіцянці України відновити "Дружбу" за шість тижнів.

У польській Гдині вандали викрали стовпчик з написом "Площа Вільної України".

Решта новин

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує найближчими днями відвідати Віктора Орбана напередодні виборів

Суд США визнав майже повне закриття "Голосу Америки" незаконним.

У Німеччині побільшало зацікавлених службою у Бундесвері.

Бельгійський ексдипломат постане перед судом через вбивство лідера Конго в 1961 році.

Польща з 1 вересня заборонить мобільні телефони в школі дітям до 16 років.

Сьогодні вранці Іран, за словами міністерки закордонних справ Швеції Марії Стенергард, стратив громадянина Швеції. Через це шведське МЗС викликало іранського посла.