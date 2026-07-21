Глава ФБР отправляется в Москву, обыски у Орбана, ЕС наказал Биеннале: новости дня

Алієв заявив про таємну зустріч експосадовців Німеччини та Росії в Баку, а директор ФБР збирається до Москви.

У берегів Румунії зазнав атаки танкер з пропаном, а Польща і країни Балтії готуються до провокацій.

Корабель РФ провів артилерійські стрільби біля узбережжя Британії у день зміни прем’єра, а Трамп розпорядився зміцнити ланцюги постачання для оборонної промисловості США.

Все важливе і цікаве за вівторок, 21 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Глава ФБР їде у Москву

За даними Politico, директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель планує відвідати Росію наприкінці цього року, ймовірно, у середині жовтня.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 12–14 липня у Баку відбулася зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії.

Як пише агентство Bloomberg, до складу російської делегації входили Валєрій Фадєєв, який є головою російської Ради з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який колись був віцепрем’єром при Путіні, а зараз очолює правління державного енергетичного конгломерату "Газпром".

Атака на танкер біля Румунії

Президент Румунії повідомив про ураження танкера біля берегів країни.

Минулої ночі танкер для перевезення пропану Gas Lisbon під ліберійським прапором зазнав ураження приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя.

В екіпажі танкера кажуть про три ударних дрони.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який залишається на посаді у статусі виконувача обов’язків, засудив дії РФ та подякував Румунії за порятунок моряків з цивільного танкера, що потрапив під удар неподалік румунських берегів.

"Вдячні Румунії за швидку рятувальну операцію, непохитну солідарність з Україною та чітке розуміння, що безвідповідальні дії РФ загрожують безпеці у всьому Чорноморському регіоні. Україна прагне і надалі поглиблювати співпрацю з Румунією та всіма нашими партнерами для посилення безпеки у Чорному морі", – зазначив він.

Польща і країни Балтії в очікуванні провокацій

Комітет уряду Польщі з питань національної безпеки обговорив у вівторок сценарії російської операції під "чужим прапором", серед яких – потенційне використання дронів, замаскованих під українські.

"Ми вже стикалися з провокаціями із застосуванням дронів, тож бачили, на що здатна Російська Федерація. Тому наша пильність та інформація про те, що такі дії можуть відбутися, є важливим елементом", – сказав міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції у вівторок.

Армія Литви посилить охорону СПГ-термінала на тлі загрози провокацій з боку Росії.

У Литві екіпажі вертольотів Black Hawk вперше провели навчання з бойовою стрільбою, а також очікують підсилення від НАТО у разі критичних російських провокацій.

В Латвії хочуть до кінця вересня розмістити на кордоні з РФ системи виявлення дронів.

Тим часом старший радник президента Литви Дейвідас Матульоніс попередив, що всередині ЄС слабшає ентузіазм стосовно впровадження нових санкцій проти Росії.

Інциденти у Польщі

У Познані затримали підозрюваних у побитті 60-річного чоловіка, який захистив українського хлопця.

Крім того, польська поліція почала розслідування інциденту з 13-річними українськими дівчатами, до яких нібито причепилась з проявами агресії місцева жінка, почувши їхню мову.

Новий міністр оборони Британії

Міністром оборони Великої Британії в уряді під керівництвом Енді Бернема став колишній міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг.

У день зміни британського прем’єр-міністра російський фрегат "Неустрашимый" провів артилерійські стрільби біля узбережжя Британії. Новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг вважає, що проведення Росією навчань біля британського узбережжя було "показовим та безвідповідальним".

Крім того, новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем призначив Канішку Нараяна міністром з питань штучного інтелекту, тим самим вперше піднісши цю посаду до рівня члена кабінету міністрів.

"Це не вперше, коли Росія поводиться таким чином, і, відверто кажучи, це лише верхівка айсберга щоденних загроз, з якими стикається ця країна та наші союзники", – додав Стрітінг.

Видання The Telegraph пише, що призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном.

До речі, новий міністр закордонних справ провів свою першу розмову на посаді з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

Політика Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився зміцнити ланцюги постачання для оборонної промисловості США.

А ще він підписав додаткові 50% мита на низку товарів з Канади.

Іран попередив Болгарію про недопустимість надання США дозволу на використання її території для військових операцій проти Ірану. За словами речника іранського Міністерства закордонних справ, будь-яка діяльність, що сприяє атакам США на Іран, буде рівнозначна співучасті в тому, що він назвав "агресією та воєнними злочинами".

Згодом парламент Болгарії дозволив розміщення літаків-заправників США.

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