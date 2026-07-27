Технологии Британии для ВСУ, Румыния идет на конфликт с РФ, новые нападения в Польше: новости дня

Зеленський на шляху до Сполучених Штатів завітав до Великої Британії, де зустрівся з новим прем’єр-міністром.

У Києві відреагували на повідомлення про напад на українців у Вроцлаві, а в найбільшій правій партії Польщі стався розкол.

У Молдові – дефіцит дизпалива, а Чорногорія введе візи для росіян з 1 листопада.

Все важливе і цікаве за понеділок, 27 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Військові технології від Британії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Велику Британію, звідки направляється до Сполучених Штатів на зустріч з Дональдом Трампом і на похорони сенатора Ліндсі Грема. До речі, президент Фінляндії Александр Стубб також відвідає похорон сенатора Грема.

У Британії Зеленський зустрівся з новим прем’єром Енді Бернемом.

Вони провели першу зустріч на авіаносці, що стоїть на британській базі Військово-морських сил у Портстмуті.

Президент України оголосив, що Лондон передасть Україні технологію для захисту українських безпілотників.

"Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій", – зазначив президент.

Він не навів додаткових деталей щодо технології, у тому числі не вказав її назву.

Перед візитом неофіційно повідомляли, що новий британський прем’єр Енді Бернем планує оголосити про передачу Україні технології Stone Cloak, спрямованої на виведення з ладу російських засобів ППО.

До речі, новий уряд Британії хоче рухатись до тісніших зв’язків з ЄС.

Напад на українців у Вроцлаві

У Польщі напали на українську пару "через акцент".

Як повідомило Radio Wrocław, інцидент стався у районі Закшув у неділю, 26 липня, із парою українців, які вийшли в магазин.

Зазначається, що пара зайшла до магазину неподалік від свого будинку, а після того, як вони вийшли на вулицю, кілька чоловіків почали переслідувати їх. Причиною нападу, як стверджується, став "їхній акцент".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже доручив генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування, а воно своєю чергою вже направило офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на офіційну інформацію.

Консульство закликало українців, які могли постраждати від цього інциденту або володіють інформацією, звернутися до нього.

Посол України в Польщі Василь Боднар констатував, що останнім часом у Польщі дедалі частіше трапляються акти насильства та агресії, спрямовані проти громадян України.

"Будь-які прояви насильства, ксенофобії та ненависті є неприйнятними та не мають місця в демократичному суспільстві", – додав він.

Мер Вроцлава Яцек Сутрик у понеділок опублікував заяву, у якій висловив занепокоєння у зв’язку з інформацією про жорстокі напади у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності.

"Кожна людина, незалежно від того, якою мовою вона розмовляє, звідки походить і у що вірить, має право почуватися у Вроцлаві в безпеці. Напад на конкретну особу через її походження – це завжди напад на всю спільноту, яку ми разом створюємо, і саме так ми маємо до нього ставитися. Це вже не поодинокий інцидент, а тривожний сигнал, на який спільнота Вроцлава має відреагувати з усією рішучістю", – заявив мер Вроцлава.

Тим часом міністр оборони Польщі знову застеріг Україну від "культу Бандери" на шляху до ЄС.

Розкол в партії Качинського

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував розкол у головній опозиційній партії "Право і справедливість" ("ПіС"), зізнавшись, що не вірив у такий розвиток подій попри тривалі міжусобиці у цій політичній силі.

"Розкольниками" стала дійсно велика група топпартійців, що орієнтується на експрем’єра Матеуша Моравецького.

"Я не буду плакати за "ПіС". Але, безперечно, немає чому радіти, коли бачимо, що відбувається з найважливішою, найбільшою опозиційною партією, адже всі ми хотіли б, щоб політика виглядала трохи інакше", – сказав Туск.

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі, голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його мало хвилює розкол у головній опозиційній партії Польщі "Право і справедливість": "Хай собі голови повідривають, це їхня справа".

"Матеуш Моравецький хоче стати головою "ПіС", а не вийти з "ПіС". І, на мою думку, рано чи пізно він цього досягне, навіть якщо не зараз", – сказав Косіняк-Камиш.

24 липня Ярослав Качинський, президент польської опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС"), оголосив про відставку 30 членів їхньої партії.

Докладніше про те, що відбувається у найбільшій правій партії Польщі, а також про можливі наслідки розколу, у тому числі й для України, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка і експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.

Румунія відкликає посла з РФ

Після низки порушень повітряного простору російськими дронами Румунія відкликає свого посла в РФ для консультацій та вишле російського дипломата.

"Румунія продовжить тісно координувати свою відповідь із союзниками й партнерами у НАТО і ЄС та рішуче налаштована вживати усіх необхідних заходів для захисту своєї національної безпеки і своїх громадян", – зазначили в МЗС Румунії.

Видання Euractiv пише, що Євросоюз зняв санкції з російського соболиного хутра, а, за даними Financial Times, в ЄС можуть відмовитись від пакетів санкцій проти РФ – розглядають новий підхід.

Викриття схеми розкрадань в МЗС

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованої злочинної групи, що заволоділа коштами від іноземних донорів на початку повномасштабного вторгнення Росії.

За даними слідства, учасники злочинної групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізували їх через конвертаційні центри.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно $1,28 млн США на момент вчинення злочину).

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що неправомірні дії з боку колишнього держсекретаря виявили під час внутрішнього аудиту.

В Центрі протидії корупції повідомили, що підозри у справі про заволодіння коштів іноземних донорів отримали колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков, екскерівник його апарату та чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміз Рамазанов, очільник підконтрольної громадської організації "Центр сприяння міжнародному співробітництву" Владислав Резніков та бухгалтер громадської організації, через яку здійснювали виведення коштів.

Пожежі в Європі

У Франції внаслідок лісових пожеж вигоріло 115 тисяч гектарів цьогоріч. У Прогнозують, що лісові пожежі біля Бордо можуть тривати до осені.

Лісові пожежі в Іспанії знищили понад 172 тисячі гектарів з початку року. Поширення лісових пожеж біля Мадрида сповільнилось.

У Бельгії спека спричинила найвищу у Європі надмірну смертність.

Решта новин

У Молдові – дефіцит дизпалива. У Кабміні зауважили, що причиною дефіциту стало зниження рівня води в Дунаї та ескалація конфлікту на Близькому Сході. Ці фактори призвели до збоїв у логістичних ланцюгах і ускладнили постачання палива.

Чорногорія введе візи для росіян з 1 листопада.

Центр польської Гдині внесли до списку спадщини ЮНЕСКО. Крім того, ЮНЕСКО внесла до Списку всесвітньої спадщини пляжі висадки союзників в Нормандії та гору Олімп.

Поліція застрелила нападника на ЛГБТ-прайд у Берліні.

У Парижі чоловік скоїв напад з ножем, ймовірно з ісламістських мотивів: троє поранених.

Прем’єр Вірменії Пашинян у розмові з Путіним просив про скасування обмежень на імпорт вірменських товарів.