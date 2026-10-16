Понимание с Венгрией, пакет помощи из Швеции, Бабиш критикует Трампа: новости дня

Цими днями у Брюсселі відбулося засідання Євроради, на якому одноголосно засудили нову політику Дональда Трампа щодо Росії.

Зеленський просить у ЄС ще 70 млрд євро на оборону в 2027 році, ЄС визнав потребу України в цих коштах.

Папа Римський поговорив з Путіним щодо ситуації в Олешках, а у коаліційній Соціал-демократичній партії Німеччини хочуть переговорів між Європою і РФ.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 16 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Не та людина, з якою нам варто мати справу"

Сполучені Штати продовжили дію винятку з санкцій для закордонних АЗС "Лукойлу" до квітня.

Крім того, США хочуть послабити санкції проти "тіньового флоту".

А 9 жовтня президент Дональд Трамп заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував домовленість американського президента Дональда Трампа з правителем РФ Владіміром Путіним щодо дизельного пального.

"Трамп, уклавши цю угоду з Путіним, фактично підставив нас, і ми мусимо щось робити", – сказав чеський прем’єр.

Президент США Дональд Трамп також продовжує захищати російські нафтопереробні заводи.

За його словами, у Росії, окрім нафтопереробних заводів, є "безліч цілей", які могла би вражати Україна, та назвав українську кампанію по російських НПЗ ганьбою.

Напередодні в інтерв’ю FT український президент зазначив, що Україна призупинила удари по енергетичних об’єктах РФ на три дні, щоб задовольнити побажання США, тоді як Москва продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі. У зв’язку з цим Зеленський сказав, що тепер заборона на удари по НПЗ РФ знята.

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський "не та людина", з якою Штатам варто мати справу, оскільки він нібито не хоче домовлятися про завершення війни.

"Він (Зеленський. – Ред.) не та людина, з якою нам варто мати справу", – заявив Трамп.

Тим часом рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа сягнув нового дна в опитуванні Fox News.

А лідерка німецьких ультраправих Аліс Вайдель, яких підтримував Ілон Маск на парламентських виборах у Німеччині, заявила, що Україна вже програла, Берлін має тиснути на Зеленського.

До речі, транзит російського зерна через Латвію за 9 місяців зріс у 2,3 раза.

Відповідь Європи Трампу

Цими днями у Брюсселі відбулося засідання Євроради.

Видання Politico пише, що на саміті лідерів країн-членів ЄС у четвер глава Євроради Антоніу Кошта зазнав найгострішої критики з часу свого призначення на посаду майже два роки тому.

За словами трьох дипломатів ЄС, дискусії перетворилися на "хаос".

На саміті Євросоюз одноголосно засудив нову політику Дональда Трампа щодо Росії.

Лідери ЄС в один голос стверджували, що Європа під час нинішнього погіршення відносин зі США лишається на українському боці, а стратегія Трампа – неприйнятна.

А ще у ЄС наполягають: послаблення санкцій проти Росії неможливе. Передумовою для цього кроку є зупинка війни, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Дії та заяви американського лідера Дональда Трампа, його неприховані спроби продати (у прямому сенсі) Путіну українські та європейські інтереси стали сигналом тривоги, що змусив декого усвідомити, наскільки серйозною є ситуація.

Докладно про результати саміту ЄС в Брюсселі – в статті Сергія Сидоренка та Тетяни Висоцької (з Брюсселя) Між Польщею, Мадяром і Трампом: що змінив для України саміт ЄС та хто підтримав Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський заявив лідерам країн-членів ЄС, що Україні потрібно щонайменше 70 млрд євро на захист від агресії Росії наступного року.

"Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас – на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати Росію", – сказав Зеленський під час звернення до учасників саміту Європейської ради 16 жовтня.

Згодом стало відомо, що ЄС визнав потребу України у 70 млрд євро зовнішньої допомоги в 2027 році.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта після дводенного саміту ЄС запевнив, що Україна залишається пріоритетом для Європи.

"Підтримка України ніколи не була настільки актуальною, як зараз, коли Москва посилює свої гібридні кампанії по всій Європі. Ми спостерігаємо акти саботажу та неодноразові порушення повітряного простору та територіальних вод держав-членів", – акцентував президент Євроради.

Україна та ЄС домовилися створити робочу групу з просування антикорупційних реформ.

Загалом, за словами Зеленського, на саміті він говорив з лідерами інституцій Євросоюзу про потреби в протиповітряній обороні, енергетиці, про євроінтеграційний трек.

Порозуміння із Угорщиною

На полях саміту ЄС в Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром без свідків і помічників.

За словами одного з джерел, спілкування тривало близько 30 хвилин – що суттєво перевищує задекларовані Угорщиною плани.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що мав "дуже хорошу" зустріч з Мадяром.

"Україна завжди за добросусідство та взаємне посилення. Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами", – додав Зеленський.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав зустріч Зеленського та Мадяра історичною, а також новою сторінкою відносин між Україною та Угорщиною.

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що домовився з президентом України про те, що "ми продовжимо консультації між двома країнами на міністерському рівні та приділятимемо особливу увагу подальшому покращенню становища меншин, які проживають у наших країнах".

"Ми погодилися, що в інтересах обох країн – поставити політичні та економічні відносини на нову основу", – зазначив угорський прем’єр.

Президент України отримав запрошення в Будапешт наступного тижня.

Пакет допомоги зі Швеції

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорили потреби України для захисту від постійних атак, передусім посилення ППО. Зокрема, Швеція пообіцяла надати винищувачі Gripen.

"Дякую Швеції за наші домовленості щодо винищувачів Gripen. Очікуємо на їхні поставки найближчим часом. Вони доповнять наші F-16, зокрема, у збитті реактивних шахедів", – написав Зеленський на своєму каналі у Telegram.

Крім того, Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні на майже 45 млн євро на підтримку української енергетичної інфраструктури перед зимою.

Загрози для Європи

Російські дрони протягом ночі 5 разів порушували повітряний простір Молдови.

У п’ятницю, 16 жовтня, дрон розбився та вибухнув поблизу села Скаяни, Дондюшанського району країни. Згодом у Молдові показали уламки безпілотника, який впав і вибухнув.

Тим часом в Румунії продовжують шукати 7 зниклих моряків після атаки дронів на танкер.

Болгарія попросила НАТО надати "весь можливий спектр" систем для протидії дронам.

А на українсько-польському кордоні збільшилися черги через повітряні тривоги.

Крім того, стало відомо, що Польща затримала третього підозрюваного у підпалі об’єкта Starlink; ЗМІ кажуть, що він українець.

Посилену охорону кордону Литви з Калінінградською областю продовжать до середини листопада, а в Естонії вперше відбудуться німецько-естонські навчання Brave Blue 26.

Щодо переговорів

Папа Римський поговорив з Путіним щодо ситуації в Олешках, а у коаліційній Соціал-демократичній партії Німеччини хочуть переговорів між Європою і РФ.

Рольф Мютценіх хоче, щоб Європа була готова до переговорів.

Водночас він визнав, що не бачить особливої готовності до переговорів з боку правителя Росії Владіміра Путіна: "Наразі, ймовірно, немає реального вікна для дипломатії".

Решта новин

Україна збільшить скидання води з Дністровського водосховища, щоб допомогти Молдові.

Президент Чехії заплатив 15 тисяч євро, щоб повернутись з відпустки для голосування на виборах.