Штурм кордонів ЄС, $63 за вакцинацію, Саакашвілі у лікарні: головне за 8 листопада

В понеділок у центрі уваги - ескалація на кордоні Польщі. А ще:

ЄС, НАТО і США спільно просять Україну схвалити закон про СБУ та узгоджений з ним "сателітний" закон; США відправили до України два патрульні катери Island; Україна офіційно обурилася через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні; МЗС обіцяє не залишити напризволяще туристів з України; Путін говорив з директором ЦРУ телефоном, коли той був у Москві; у Вірменії масове отруєння.

Більше новин 8 листопада у нашому дайджесті.

Про шлях до ЄС та НАТО

ЄС, НАТО і США спільно просять Україну схвалити закон про СБУ та узгоджений з ним "сателітний" закон.

Відповідний заклик міститься у статті на сайті "Європейської правди", яка вийшла у понеділок, 8 листопада.

У матеріалі наголошується: якщо законопроєкт у поточній редакції буде ухвалений та повноцінно втілений, він стане фундаментом для комплексного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів та провідної практики.

Також схвалити закон про СБУ, як критично важливий для початку реформи, закликали посли Групи семи.

Посольство США підкреслило, що цей документ є "кроком на шляху України до ЄС і НАТО".

Тим часом Чехія може підтримати членство України в Євросоюзі. Посол Чехії в Україні Радек Матула переконаний, що новий уряд Чехії буде готовий підписати меморандум щодо європейських прагнень України.

Посол також нагадав, що Україна є не тільки важливим партнером для двосторонньої співпраці, але й стратегічним партнером для ЄС.

Про "нормандську" зустріч

РФ відмовилась від "нормандської" зустрічі глав МЗС 11 листопада, запропоновану Францією і Німеччиною.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров пояснив це розпланованим графіком і тим, що Росія не отримала відповіді на свої пропозиції щодо підсумкового документа такої потенційної зустрічі, які передали 29 жовтня. За його словами, йдеться про тристорінковий документ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зауважив, що пропозиції Росії щодо заключного документа можливої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств чотирьох країн у Нормандському форматі лише підтверджують, що вона продовжує уникати цієї зустрічі.

Про спробу силового вторгнення в Польщу

Міграційна криза на кордонах ЄС посилюється. 8 листопада сотні мігрантів у Білорусі прибули до паркану на кордоні з Польщею. На знятих з вертольота кадрах видно близько тисячі мігрантів, які перебувають у лісі на території Білорусі.

Сьогодні польська сторона також повідомила про першу спробу великої групи нелегальних мігрантів незаконно пройти на територію країни. Намагалися прорізати кусачками огорожу на кордоні. Надвечір з’явилося відео, зняте з повітря, на якому видно табір, облаштований великою групою мігрантів, поруч з кордоном.

Ще пізніше з польсько-білоруського кордону з'явилися повідомлення про постріли. Державний прикордонний комітет Білорусі заявляє, що стріляють на території Польщі, тоді як опозиційний білоруський журналіст пише, що це білоруські силовики.

Через міграційну кризу у Польщі скликають війська територіальної оборони на допомогу прикордоникам.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна готова захищати власні кордони та кордони Євросоюзу в умовах посилення гібридної атаки мігрантами з боку режиму Лукашенка.

Польща звинуватила Білорусь у підготовці найбільшого штурму кордону нелегалами.

За словами речника міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина, у групі, яку сформували білоруси, переважають молоді люди. Він назвав це "найбільшою спробою силового вторгнення до Польщі", яку координує білоруська сторона.

А от у прикордонному відомстві Білорусі заявили, що величезна група мігрантів, яка наблизилась до польського кордону, самоорганізувалась, щоб "виключити насильницьке витіснення польською стороною".

У НАТО висловили висловили стурбованість ескалацією на кордоні Польщі.

Литва та Естонія закликали прискорити роботу над санкціями.

Нові санкції ЄС проти Білорусі за "шантаж мігрантами" ймовірно будуть готові до понеділка.

Про посилення карантинних обмежень

У Європі не стихає пандемія. У Німеччині найвищий рівень захворюваності на COVID-19.

Через сплески заражень у країнах посилюють обмеження. Зокрема, в Словенії та Австрії.

Грузія з 1 грудня вводить ковідні паспорти для громадян і туристів, а також мотивує вакцинуватися: виплачуватиме пенсіонерам $63 надбавки до пенсії за вакцинацію.

А є й такі, хто намагаються купляти сертифікати. У Болгарії продавали сертифікати про вакцинацію за $265.

А от в США, навпаки, деякі послаблення. Країна відкриває в'їзд туристам з Європи після 20 місяців заборони на подорожі.

Інше: коаліційна угода у Чехії та ножовий напад у Каннах

США відправили до України два патрульні катери Island - нову частину безпекової допомоги.

Експрезидента Михеїла Саакашвілі перевели до Глданської лікарні. Україна офіційно обурилася через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні.

МЗС обіцяє не залишити напризволяще туристів з України, які застрягли в Анталії через смерть учасника групи.

Кремль: Путін говорив з директором ЦРУ телефоном, коли той був у Москві.

Білорусь на 25 років продовжила перебування в країні двох військових об’єктів РФ.

У Чехії ліберальні партії підписали коаліційну угоду.

У Каннах чоловік напав з ножем на поліцейських.

У Вірменії масове отруєння у мережі піцерій: госпіталізовано понад 170 осіб.

Це лише частина цікавих новин 8 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.