Байден обіцяє ATACMS, зелене світло переговорам про вступ у ЄС, Канада дає танки: новини дня

Результати візиту до США і допомога з Канади, черговий транш фінансової допомоги з ЄС, Київ та Варшава дещо знижують градус, Єврокомісія готує рекомендацію для переговорів щодо членства України, реакція Євросоюзу на події у Карабаху.

Розвідка Естонії вважає, що найближчим часом ні Україна, ні РФ не досягнуть значних успіхів. А в Держдепі вважають, що вплив РФ на експорт зерна з України Чорним морем в найближчі тижні зменшиться.

Всі важливі і цікаві новини п’ятниці 22 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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Результати візиту до США

Сьогодні завершився візит Зеленського до Сполучених Штатів, який тривав з вечора 18 вересня.

Після опівночі за Києвом президенти України та США завершили переговори.

Які новини надійшли із Сполучених Штатів після цього?

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $325 млн: системи ППО, ракети, боєприпаси, тощо.

Президент Джо Байден анонсував доставку перших Abrams до України наступного тижня, а також пообіцяв президенту України, за даними NBC, невелику партію ATACMS.

Крім того, за словами Зеленського, Україна домовилась зі США про спільне виробництво зброї, у тому числі виробництво систем протиповітряної оборони. Він додав, що Київ готується створити нову оборонну екосистему разом з Вашингтоном, щоб виробляти зброю та ще більше посилити свободу й захист життя.

Адміністрація президента США переконана в твердій підтримці надання допомоги Україні з боку Конгресу. А в Держдепі заявили, що вплив РФ на експорт зерна з України Чорним морем в найближчі тижні зменшиться.

За словами керівника Управління з координації санкцій Держдепу США Джеймса О'Браєна, все більше суден зможуть виходити з українських портів, а зростання витрат може змусити Москву переглянути свою відмову від "зернової угоди".

Потім Володимир Зеленський вирушив до Канади.

Це був, вочевидь, далеко не найкращий момент для візиту президента України до США, але він не міг змарнувати нагоду.

Як пише директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, у Вашингтоні Володимир Зеленський, серед іншого, мав пояснити американцям, який реальний план перемоги України.

Логіка досить проста: не може Білий дім періодично надсилати в Конгрес чек на оплату, не бажаючи пояснити суть цієї оплати. Понад те, не пояснюючи, яким чином наблизили перемогу України попередні транші.

Американських політиків найбільше лякає не розмір допомоги України, а її можлива беззмістовність.

Зустріч Зеленського у Вашингтоні з Байденом мала й інше важливе значення: у контексті виборів, які наближаються, в українського президента, можливо, була остання повноцінна нагода поспілкуватися зі своїм американським візаві як 46-м президентом США, а не кандидатом від Демократичної партії на 47-го.

Про те, що Україна має враховувати в умовах чергової вкрай поляризованої передвиборчої кампанії в США читайте в статті Візит до Байдена у складні часи: що ховає поїздка Зеленського до США за рік до виборів.

Отже, у п’ятницю президент України прибув до Канади, де зустрівся з прем’єр-міністром країни.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги для України, у рамках якого, серед іншого, протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин.

"Також ми надсилаємо інструкторів щодо винищувачів F-16, для навчання пілотів і техніків, щоб українці могли максимально ефективно використовувати подаровані літаки", – додав прем’єр Канади.

Як повідомляє CTV News, до нового пакета військової допомоги увійдуть додаткові танки Leopard 2, але їхня кількість не уточнюється. Досі прем'єр Канади про танки нічого офіційно не оголошував.

Готові до діалогу щодо зерна?

Українсько-польська зернова криза триває щонайменше з травня, проте саме цей тиждень став часом її безпрецедентного загострення.

Обмін звинуваченнями від президентів двох країн, причому прямо з високої трибуни ООН, заява польського прем’єра Матеуша Моравецького, яку сприйняли як сигнал, що Польща може припинити передачу зброї Україні – лише найбільш яскраві моменти цієї ескалації.

На щастя, ближче до кінця тижня стали з’являтися сигнали, що сторони розуміють небезпеку такого загострення та готові до діалогу.

Зокрема, було заявлено, що згадана заява Моравецького була "інтерпретована найгіршим чином" і що про зупинення військової допомоги не йдеться. Та і Берлін очікує подальших поставок зброї з Польщі в Україну.

А ще – польська сторона готова до обговорення запропонованого Києвом компромісного механізму контролю за торгівлею зернових, який має замінити скасований Єврокомісією мораторій на імпорт української агропродукції.

Польський уряд готовий обговорювати імпорт зерна з Україною, однак наполягає на захисті інтересів місцевих фермерів.

За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, він готовий до переговорів з Україною, якщо "інтереси польського фермера будуть захищені, а українське зерно не потрапить до Польщі".

"Я радий, що Україна почала говорити з нами, а не через наші голови з Європейським Союзом або окремо з різними країнами поза нами, тому що це було безглуздо", – сказав польський міністр.

І взагалі – у Польщі заявили, що суперечка щодо імпорту агропродукції не здатна суттєво вплинути на відносини між Варшавою і Києвом.

Глава Міноборони Чехії Яна Чернохова застерегла Україну та Польщу від підвищення напруги у відносинах та закликала попросити вибачення одне в одного: якщо країни не помиряться, ми всі програємо.

У Польщі ображаються на Україну, але вірять в її перемогу. А в нашому уряді прогнозують все більше економічних суперечок на шляху України до ЄС.

З Румунією ситуація дещо краща. Прем’єр країни приїде до Києва, щоб фіналізувати домовленість щодо зерна.

Тим часом лідер опозиції Польщі повідомив про роботу над планом нормалізації відносин з Україною. Нагадаємо, в середині жовтні в Польщі парламентські вибори.

До речі, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що більше не має наміру балотуватись на жодних виборах.

Зелене світло переговорам з ЄС і допомога

Як повідомляє Bloomberg, Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про її членство в ЄС.

Голова Єврокомісії заявила, що Україна буде в ЄС, а коли саме – залежить від реформ.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель впевнений, що членство України покладе край "сонній сієсті" у розширенні ЄС.

А ще він визнав, що Євросоюз – травоїдний у світі хижаків. І закликав рішучіше реагувати на виклики.

Тим часом, ЄС виплатив Україні черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро в рамках пакету на 18 млрд євро.

Але в питанні допомоги не без проблем. Так, за даними TV2, у 12 з 20 танків Leopard 1A5, які були передані Україні, виявили дефекти, йдеться у пояснювальній записці міністра оборони Данії Трольса Лунда Поульсена.

А Euractiv повідомляє, що в Чехії виникли проблеми з фінансуванням зброї для України. Але, країна має намір продовжувати надавати військову підтримку.

Реакція ЄС на події у Карабаху

Глава МЗС Вірменії закликав розгорнути в Карабаху миротворчі сили ООН, а Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив прохання країни та застосував щодо Азербайджану тимчасовий захід.

ЄСПЛ зобов'язав Азербайджан утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до порушення прав, гарантованих статтями 2 (право на життя) і 3 (заборона тортур) Конвенції з прав людини.

Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Нагірного Карабаху і пригрозив заходами у разі погіршення ситуації.

Разом з тим Євросоюзу не вдалося погодити заяву щодо Карабаху через Угорщину. У ній ЄС, від імені всіх членів блоку, хотів попередити Азербайджан про заходи у разі порушення прав карабаських вірмен.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, Угорщина та кілька інших країн-членів ЄС "зробили зауваження та пропозиції щодо спільної заяви".

"Але консенсусу не було досягнуто, тому високий представник ЄС (Жозеп Боррель – ред.) виступив із заявою від свого імені", – зазначив він.

Сьогодні спецпредставник Євросоюзу з питань Південного Кавказу Тойво Клаар прибув до Єревана та вже зустрівся з прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Як зазначили у комюніке вірменської сторони, йшлося про необхідність гарантій безпеки і захисту прав місцевих мешканців, а також по ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Азербайджан обіцяє амністію для вірмен Карабаху, які складуть зброю.

Тим часом, у Єревані сьогодні тривали протести під будівлею уряду через повернення Карабаху під контроль Азербайджану. На них затримали понад 80 осіб.

Також у столиці Вірменії вхід до посольства РФ облили червоною фарбою.

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