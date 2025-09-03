Трамп обіцяє Польщі допомогу, Додік йде на загострення, нова робота Дуди: новини дня

Президент США вважає, що РФ, Китай і КНДР "готують змову" проти Сполучених Штатів.

Лідери країн Північної Європи і Балтії у заяві за результатами сьогоднішнього саміту у Данії попередили, що зростаюча співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном і все тісніші зв’язки, зокрема військові, з Китаєм має ширші наслідки для глобальної безпеки.

Лідери восьми країн закликали прискорити поставку зброї для України, а також посилити санкції проти агресора та пов'язаних країн.

Після саміту у Данії Зеленський прибув до Парижа, де має зустрітися з французьким президентом напередодні завтрашнього саміту "коаліції рішучих".

А ще до Києва прибув міністр оборони Британії, щоб скоординувати "ключові питання" майбутнього засідання у форматі "Рамштайн", яке заплановане на наступний тиждень.

Все важливе і цікаве за середу, 3 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Трамп: "ви готуєте змову проти США"

Вчора президент США Дональд Трамп заявив про своє розчарування правителем Росії Владіміром Путіним і анонсував "певні дії".

"Подивимося, що буде, але я дуже розчарований у президентові Путіні, я можу це сказати. І я буду робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України, це щоб люди жили", – зазначив він в телефонному коментарі радіоведучому Скоту Дженнінгсу.

А перед цим коментарем, під час спілкування з журналістами у Білому домі і у відповідь на питання щодо контактів з Путіним, Дональд Трамп заявив, що дізнався цікаві речі і, гадає, "в наступні кілька днів ви про все дізнаєтесь".

Вже сьогодні вранці американський президент у своїй соцмережі Truth Social побажав лідеру Китаю Сі Цзіньпіню "та чудовому китайському народу чудового і незабутнього дня святкування".

"Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки", – написав Дональд Трамп.

До речі, він здивувався чуткам про свою смерть.

Президент США назвав ці повідомлення "фейковими новинами" і зауважив, що це вказує на те, чому "ЗМІ мають так мало довіри".

Каллас про "автократичний союз"

Головна дипломатка Європейського Союзу попередила про "автократичний союз".

Кая Каллас заявила, що лідери Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї, які разом з'явилися на військовому параді в Пекіні, представляють "автократичний союз", що "шукає швидкий шлях до нового світового порядку".

"Дивлячись на президента Сі, який сьогодні стоїть у Пекіні поруч із лідерами Росії, Ірану та Північної Кореї, це не просто антизахідна риторика: це прямий виклик міжнародній системі, побудованій на правилах", – зазначила вона.

Нагадаємо, з-поміж чинних європейських топпосадовців до Пекіна поїхали лише словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич. Також був присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

На заходи, організовані Китаєм до 80-річчя завершення Другої світової війни, поїхали також колишні посадовці Румунії.

В Міністерстві закордонних справ країни розкритикували цей візит: "Румунію не можуть представляти політики, яким сьогодні надали честь бути на фото поруч з Путіним".

Тим часом, у Європарламенті чекають на першу за понад сім років делегацію з Китаю.

Песимізм Мерца щодо перемовин

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія не виявляє жодного бажання припинити розв’язану проти України війну й ігнорує мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

"У відповідь від російського міністра закордонних справ він отримав лише новий набір старих ультиматумів", – наголосив очільник МЗС України.

За його словами, Росія не змінила своїх агресивних цілей і не виявляє жодних ознак готовності до конструктивних переговорів.

"Навпаки, її ультиматуми стають дедалі божевільнішими", – підкреслив Сибіга.

На його думку, це є доказом того, що "апетит агресора лише зростає, коли він не стикається з тиском і силою".

Крім того, український міністр закордонних справ відкинув "неприйнятну" пропозицію правителя РФ зустрітись із Зеленським у Москві.

"Путін продовжує гратися з усіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції", – додав Сибіга.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не думає, що з Росією вдасться вести конструктивні перемовини про мир, доки вона має ресурси для ведення війни.

До речі, у Кремлі образилися на канцлера Німеччини, який назвав Путіна воєнним злочинцем: "Мерц останнім часом допускав дуже багато нехороших заяв".

Міністр оборони Британії у Києві

Сьогодні до Києва прибув міністр оборони Британії Джон Гілі, щоб скоординувати "ключові питання" майбутнього засідання у форматі "Рамштайн" (Контактна група з питань оборони України), яке збереться у Лондоні.

Британський міністр почав свій візит з відвідування пошкодженої ударом РФ будівлі Британської ради.

За його словами, наступна зустріч у форматі "Рамштайн" у Лондоні відбудеться наступного тижня.

Пізніше Гілі провів зустріч зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

"Наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких Росія не матиме можливості відновити агресію", – зазначив Шмигаль.

Український міністр також розповів, що вони окремо обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль "коаліції рішучих".

Крім того, вони скоординували наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав.

Паралельно із візитом Гілі до України уряд Британії оголосив, що запровадив санкції проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей.

Під час спілкування з журналістами у Києві Джон Гілі також зазначив, що вважає ознакою слабкості лідера РФ Владіміра Путіна використання ним допомоги Китаю і Північної Кореї.

"Він слабший, ніж будь-коли", – заявив міністр оборони Британії.

Саміт у Данії

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Данії з візитом на саміт з лідерами країн Північної Європи і Балтії.

"Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції рішучих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", – написав президент у своєму X перед самітом у Данії.

"Нордично-Балтійська вісімка" за результатами саміту у Данії закликала посилити військову підтримку України.

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії у їхній спільній заяві наголосили на необхідності прискорити поставку для України зброї на тлі того, що Росія затягує мирний процес, а також закликали до посилення санкцій на агресора та пов'язаних країнах.

Також вони попередили, що зростаюча співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном і все тісніші зв’язки, зокрема військові, з Китаєм впливають не лише на війну Росії проти України.

"Це також має ширші наслідки для глобальної безпеки. Якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, інші можуть піти тим самим шляхом військової агресії. Цей момент вимагає більш рішучої колективної реакції", – додали лідери.

На пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен Зеленський закликає до посилення ППО.

До речі, виробник ракет "Фламінго" вироблятиме тверде ракетне паливо в Данії.

Ввечері Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном напередодні саміту "коаліції рішучих".

Деталі щодо саміту "коаліції рішучих"

А завтра у Парижі відбудеться саміт "коаліції рішучих". Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив очікування, що після нього можна буде отримати чіткі відповіді щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву.

Президент України особисто буде присутній на ній.

Премʼєр-міністр Дональд Туск їде до Парижа на зустріч лідерів "коаліції рішучих".

У Німеччині повідомили, що президент США Дональд Трамп може приєднатись до саміту 4 вересня.

Згодом стало відомо, що його учасники зателефонують Трампу вже після зустрічі.

Естонія доєднається до ініціативи НАТО з постачання американської зброї Україні, а також готова до участі в контингенті "коаліції рішучих", якщо таке рішення погодять.

Трамп обіцяє Польщі допомогу

Сьогодні ввечері президент Польщі Кароль Навроцький прибув на зустріч з Дональдом Трампом до Білого дому.

До візиту Навроцького над Вашингтоном пролетіли винищувачі. Це символічний жест, яким американці також вшанували пам'ять трагічно загиблого польського пілота F-16 Мацея Краков'яна.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп пообіцяв, що не виводитиме американські війська з Польщі.

А ще президент США "наїхав" на польського журналіста за докір у бездіяльності щодо РФ.

"Звідки ви знаєте, що не було ніяких дій? Для вас нічого не означає введення вторинних санкцій щодо Індії, найбільшого покупця за межами Китаю ? Вони майже рівні", – зазначив Трамп.

"Коли ви кажете, що не було ніяких дій, я думаю, що вам варто знайти собі нову роботу", – заявив він.

До речі, попередник Навроцького, Анджей Дуда, знайшов собі нову роботу.

Колишній президент Польщі спробує себе у ролі телеведучого та стане автором і ведучим програми на Kanał Zero.

Ізоляція Грузії

В Міністерстві закордонних справ Данії, яка зараз головує у Європейському Союзі, пояснили кореспондентці "Європейської правди", що не запрошують Грузію на міністерські зустрічі як країну-кандидата до ЄС, бо не має сенсу: "28 листопада 2024 року уряд Грузії заявив, що вирішив призупинити процес інтеграції країни до ЄС до 2028 року".

Тим часом у Грузії одночасно засудили до вʼязниці 11 проєвропейських протестувальників.

Решта новин

Уряд Чехії вирішив щороку виділяти на відновлення України понад 40 млн євро.

В Італії відклали рішення про екстрадицію українця у справі про підрив "Північних потоків".

Літак з президентом Литви не міг сісти у Вільнюсі через повідомлення про дрон. Виявилося, що дрон запускали в рекламних цілях.

У Латвії пропонують з 2028 року призивати жінок на військову службу, а німецькі Ліві хочуть прибрати військову повинність з Основного закону.

Республіка Сербська йде на екскалацію в Боснії і Герцеговині: відмовилась проводити вибори на заміну безмандатному Додіку.

Президент Сербії Вучич поскаржився на "військовий союз" Албанії, Косова і Хорватії проти Сербії.