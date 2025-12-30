Війська США в Україні, прогноз Туска щодо миру, протести фермерів Польщі: новини дня

Польський прем’єр повідомив про готовність США відправити в Україну військових і вважає, що мир в Україні може бути досягнутий протягом найближчих тижнів.

У Німеччині розглядають іноземні диверсії і кібератаки як підготовку до війни, а Латвія добудувала 280-кілометровий паркан на кордоні з Росією.

Все важливе і цікаве за вівторок, 30 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Заяви РФ про атаку на резиденцію Путіна

У МЗС України вважають російські заяви про нібито українську атаку на одну з резиденцій господаря Кремля Владіміра Путіна спробою знайти причину для відмови від мирних зусиль.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдала удару по резиденції лідера Росії, через що буде "переглянута переговорна позиція" РФ.

"Все, що їм було потрібно – це створити хибне (і досить неохайне) виправдання для відмови Росії від мирних зусиль, які останнім часом активізувалися завдяки наполегливій роботі України та Сполучених Штатів", – пояснив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

У Міністерстві закордонних справ Литви також заявили, що Росія намагається саботувати досягнуті в Мар-а-Лаго домовленості між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, поширюючи брехливі заяви про українську атаку на резиденцію господаря Кремля Владіміра Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже розлючений" через заяви Росії про те, що Україна спробувала атакувати президентську резиденцію в Новгородській області вночі за допомогою 91 безпілотника дальньої дії.

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон розкритикував президента Трампа за його реакцію і наголосив, що Путін – "відомий брехун".

"Президент Трамп і його команда повинні спочатку з'ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін відомий як відвертий брехун", – зазначив він.

Гарантії безпеки: щодо військ США в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Сполучені Штати погодились у рамках гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.

"Ці досить однозначні заяви з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики", – зазначив глава польського уряду.

Президент України Володимир Зеленський не став підтверджувати готовність США до такого кроку, наголосивши, що таку інформацію повинні озвучувати самі американці.

"Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками коаліції (рішучих), ми хотіли би цього. Це сильна позиція була б в гарантіях безпеки", – наголосив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв йому допомогу з протиповітряною обороною.

За словами українського президента, 3 січня в Україні збереться "коаліція рішучих" на рівні радників.

"Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів – зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції", – додав Володимир Зеленський.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон каже, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Президент України повідомив, що після зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 6 січня у Франції відбудеться ще одна зустріч коаліції на рівні радників, після чого будуть готувати зустріч лідерів європейських держав та президента США.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що частина документів для врегулювання війни, які були напрацьовані в рамках переговорного процесу, будуть готові до підписання у січні.

Україна в рамках переговорного процесу, серед іншого, наполягає, щоб моніторингова місія під керівництвом партнерів почала діяти одночасно з припиненням вогню.

Така місія, за словами Зеленського, могла б ідентифікувати у тому числі і російські операції "під чужим прапором". "Вони технічно можуть це зробити. У них є супутник. У них є інфраструктура. У них є вся дронова інфраструктура для цього", – сказав Зеленський.

Реагування на такі інциденти, додав президент, є прописаним у безпекових гарантіях.

Туск: "Мир на горизонті"

Сьогодні європейські лідери провели чергову розмову стосовно України і триваючих "мирних перемовин"; вона відбулася з ініціативи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Мерц охарактеризував розмову як "подальші консультації у берлінському форматі з нашими європейськими і канадськими партнерами".

"Ми рухаємо вперед мирний процес. Зараз від усіх потрібні прозорість і чесність – це стосується також і Росії", – зазначив канцлер.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала розмову "хорошим обговоренням" і зазначила, що йшлося про підтримку України, її безпеку та майбутню відбудову.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що мир в Україні може бути досягнутий протягом найближчих тижнів.

"Мир на горизонті, немає сумнівів, що відбулися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може закінчитися, і досить швидко, але це все ще сподівання, далеко не 100% впевненість", – сказав Туск на засіданні уряду.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що апетити Росії на переговорах про мир в Україні занадто великі, а відсутність реакції Кремля на обговорення, що відбуваються, може свідчити про їхню неготовність припинити війну.

Загрози з РФ і оборона Європи

Німецькі військові планувальники попереджають, що кібератаки, акти саботажу та кампанії з дезінформації можуть знаменувати початок нової війни.

Документ – Оперативний план для Німеччини (OPLAN) – визначає, як Берлін організовуватиме оборону території країни у разі масштабного конфлікту.

OPLAN передбачає п’ятифазну модель ескалації – від раннього виявлення загроз і стримування до національної оборони, колективної оборони НАТО та післяконфліктного відновлення.

Зазначається, що нині Німеччина перебуває на першій фазі, зосереджуючись на формуванні спільного бачення загроз, міжвідомчій координації, а також підготовці логістичних і захисних заходів.

Латвія добудувала 280-кілометровий паркан на кордоні з Росією, а Іспанія розгорнула антидронові системи Crow в Литві.

Туреччина та Іспанія підписали угоду про постачання навчальних літаків на 2,6 млрд євро, а Польща вироблятиме на своїй території ракети до південнокорейських РСЗВ.

Президент Сербії, яке не є членом НАТО і ЄС, анонсував відновлення обов'язкової військової служби.

Протести фермерів в Польщі

У Польщі невдоволені торговельною угодою Євросоюзу з країнами МЕРКОСУР фермери сьогодні вивели на дороги країни трактори, висловлюючи таким чином свій протест.

Різне щодо Росії

Фінський ексдепутат заявив, що отримав притулок в Росії, а у Німеччині припинять провадження проти росолігарха Усманова.

В Естонії затримали чоловіка, який намалював символ "Z" на будівлі парламенту.

Решта новин

Польські дослідники отримали дозвіл на нові пошуки масових поховань у Пужниках.

Поїзди Eurostar масово затримують і скасовують через проблеми з електрикою.

У Лукашенка заявили про помилування ще 20 політв’язнів.

Туреччина і Вірменія домовились про спрощення візового режиму.

Колишня соратниця Трампа розповіла про свою "наївність" щодо нього.

На півдні Польщі достроково закрили вугільну шахту після понад 100 років роботи.

У Німеччині сталось одне з найбільших пограбувань банку: зламані тисячі сейфів.

У Франції відклали заборону "класичних" одноразових стаканчиків для напоїв.