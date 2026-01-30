План вступу України в ЄС, нові контракти на F-16, Трамп починає блокаду Куби: новини дня

Пєсков каже, що РФ не буде завдавати ударів по Україні до 1 лютого, а глава МЗС Литви домагається нових ордерів на арешт росіян у зв’язку зі знищенням енергетичної інфраструктури України.

Ключовий перемовник РФ у суботу летить до США. Трамп бачить шанс на успіх переговорів, а майбутній прем’єр Нідерландів виключив переговори з РФ і наголосив на твердій підтримці України.

У G7 відреагували на формування наглядової ради "Енергоатому", а Єврокомісія почала провадження щодо Словаччини через атаки Фіцо на верховенство права.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 30 січня – в дайджесті "Європейської правди".

РФ погодилася на прохання Трампа

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернувся з листом до прокурорів Міжнародного кримінального суду, щоб вони видали нові ордери на арешт росіян у зв’язку зі знищенням енергетичної інфраструктури України.

"Ці систематичні напади, які явно мають на меті залишити жителів України посеред зимових морозів без електрики, опалення та води, не можна кваліфікувати інакше, як навмисний намір фізично знищити українців як групу", – йдеться у листі Будріса до прокурорів Міжнародного кримінального суду.

Міжнародний кримінальний суд є основною міжнародною організацією кримінального правосуддя, яка розслідує міжнародні злочини, скоєні під час агресії Росії проти України.

Крім того, Литва вручила Росії ноту протесту через останні удари по Україні.

Прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков стверджує, що Росія погодилася на прохання президента США Дональда Трампа не завдавати ударів по Україні до 1 лютого.

За словами прессекретаря Путіна, це потрібно для того, щоб створити "сприятливі умови для перемовин".

Трамп: "є гарний шанс на угоду"

За даними Reuters, спецпосланець правителя РФ Кірілл Дмітрієв у суботу має зустрітися у Флориді з представниками команди президента США Дональда Трампа перед очікуваним раундом перемовин в ОАЕ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ненависть між лідерами України і РФ все ускладнює, але він бачить шанс на успіх переговорів.

"Гадаю, в нас є гарний шанс на угоду", – сказав Трамп.

1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами розповів, що Київ знає про російську "формулу Анкориджа" щодо статусу територій Донбасу.

"Зрештою всі все дізнаються, це питання часу. Але у нас (вже зараз) є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання", – пояснив він, посилаючись передусім на питання територій.

На переконання Зеленського, переговори Трампа з Путіним на Алясці зрештою зашкодили Україні й досі заважають Києву відстоювати свою позицію.

"Я вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, є дуже складними саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше (між лідерами Росії та США – ЄП). Якщо зустріч у них була тільки одна, то не складно зрозуміти, що під час зустрічі на Алясці говорили напевно про Донбас, і також про те, що взагалі робити з тимчасово окупованими територіями, і, думаю, про заморожені російські активи", – пояснив він.

А майбутній прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у п'ятницю виключив переговори з Росією щодо війни в Україні, представивши нову програму уряду, що включає тверду підтримку України.

Політик заявив, що не буде вести переговори з Москвою, оскільки наразі "немає ознак" того, що Росія хоче закінчити війну в Україні.

Нові контракти на F-16

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що "наїхав" на Європу у Давосі через дефіцит ракет для протиповітряної оборони.

Причиною дефіциту ракет, за його словами, став брак фінансування для закупівлі в США протиракет PAC-3, здатних перехоплювати балістику.

Посилення української протиповітряної оборони обговорив міністр оборони Михайло Федоров з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

"Окремо обговорили передання Україні літаків МіГ-29 – важливий складник для захисту нашого неба… Спільно працюватимемо над їх модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей", – повідомив Федоров.

Міністерство оборони США уклало контракт вартістю 235 мільйонів доларів на технічне обслуговування винищувачів F-16, включаючи ті, які були передані Україні.

Роботи виконуватимуть у бельгійському місті Волюве-Сен-Ламбер. Згідно з контрактом, роботи будуть завершені до 28 січня 2029 року.

Ну а 12 лютого в штаб-квартирі НАТО збереться Контактна група з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Щодо енергетичної підтримки

Ірландія направляє 25 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України.

До Києва надійшла перша партія генераторів від Варшави, а Естонія анонсувала гуманітарну підтримку для України на близько 400 тисяч євро.

Оборона Європи

У Німеччині обмежують в’їзд автомобілів на територію військових баз.

У Німеччині обмежують в’їзд автомобілів на територію військових баз, а також остаточно схвалили прискорення військових закупівель.

Міністри оборони країн Балтії домовилися про спільний простір військової мобільності, а ще країни Балтії та Німеччина посилюють співпрацю у боротьбі з дезінформацією.

У Польщі дали старт створенню новітньої системи боротьби з дронами San, яку будуть використовувати в рамках системи "Східний щит".

У Нідерландах хочуть тіснішого обміну розвідданими між європейськими країнами, а до Британії прибув американський літак ядерного моніторингу.

План вступу України в ЄС

Президент Володимир Зеленський вважає реальним вступ України до ЄС за "пришвидшеним сценарієм", який передбачає виконання частини завдань після вступу.

Він підкреслив, що має йтися про особливу, пришвидшену процедуру для України, та пояснив, що ця вимога ґрунтується на том, що інші варіанти стикнуться з російським опором.

"Нас цікавить фаст-трек. Інші кандидати – вони не у війні і не мають тієї ворожої сили, яка блокуватиме в майбутньому їхній вступ в Європейський Союз. А Росія буде його блокувати – це ж очевидна річ. Її цікавить, щоб Україна не була ні в НАТО, ні в Євросоюзі... Буде гібридна війна проти українського вступу в Євросоюз", – спрогнозував Зеленський.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що ЄС нібито прагне прийняти Україну до своїх лав у 2027 році, щоб дати їй доступ до семирічного бюджету спільноти, який починається у 2028 році.

"Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році. Це означає, що... ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців", – сказав він.

Понад половина угорців вважають, що Орбан втомлений, аби бути прем'єром.

Трамп починає блокаду Куби

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення надзвичайного стану через Кубу, що дозволить Вашингтону накладати мита на країни, які постачають їй нафту.

В документі зазначається про те, що Куба становить надзвичайну загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Зокрема, вона об'єднується з "численними ворожими країнами, транснаціональними терористичними групами та зловмисними суб'єктами" – Росією, Китаєм, Іраном, угрупованнями ХАМАС та "Хезболла".

"На Кубі розташований найбільший закордонний об'єкт радіоелектронної розвідки Росії, який намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку Сполучених Штатів. Куба продовжує розвивати глибоке співробітництво в галузі розвідки та оборони з КНР", – йдеться в указі.

Трамп пригрозив Канаді

А ще американський президент пригрозив сусідній Канаді 50-відсотковими тарифами на літаки канадського виробництва, якщо Оттава не допустить на свій ринок американські Gulfstream.

Крім того, він заявив про зупинку сертифікації канадських літаків.

"На підставі того, що Канада неправомірно, незаконно та наполегливо відмовлялася сертифікувати Gulfstream 500, 600, 700 та 800 – один з найбільш видатних, технологічно розвинених літаків, будь-коли створених, – ми скасовуємо сертифікацію їхніх Bombardier Global Express та всіх літаків, вироблених у Канаді, доки Gulfstream, велика американська компанія, не буде повністю сертифікована, як це мало статися багато років тому", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

А напередодні стало відомо, що посадовці США зустрічалися з канадськими сепаратистами, які прагнуть незалежності провінції Альберта. Під час зустрічей вони нібито малі узгодити проведення референдуму про від’єднання від Канади.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав президента США Дональда Трампа поважати канадський суверенітет.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Оттаві 100-відсотковим митним тарифом на всі канадські імпортні товари через торговельну угоду з Китаєм.

До того ж американський лідер застеріг Велику Британію від співпраці з Китаєм.

До речі, Пекін скасував санкції щодо шести британських законодавців.

США і напруга довкола Ірану

Reuters повідомляє, що США відправили ще один есмінець на тлі напруги довкола Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що значні військово-морські сили прямують до Ірану, висловлюючи надію на укладення угоди з Тегераном.

"Сподіваємося, що ми укладемо угоду. Якщо ми укладемо угоду, це добре. Якщо ми не укладемо угоду, подивимося, що буде", – додав він.

За даними The New York Times, Трамп розглядає можливість рейду на ядерні об'єкти Ірану.

Решта новин

У G7 відреагували на формування наглядової ради "Енергоатому".

Єврокомісія почала провадження щодо Словаччини через атаки Фіцо на верховенство права.