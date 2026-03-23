"Прослушка" міністра Орбана, поразка Мелоні, Трамп дав Ірану 5 днів: новини дня

Німеччина профінансує виробництво 15 тисяч дронів-перехоплювачів для Нацгвардії, а Норвегія виділить 8 млн євро компаніям, які інвестують в Україну.

Неформальна лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен похвалила Орбана за блокування кредиту ЄС для України.

Все важливе і цікаве за понеділок, 23 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо переговорів в США

Другий день переговорів США та України, який відбувся у неділю 22 березня у Флориді був зосереджений на обговоренні гарантій безпеки для Києва та гуманітарного компоненту завершення війни.

Глава української переговорної групи секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про прогрес в узгодженні позицій України та США, який, за його словами, дозволить сторонам "перейти до наступного етапу зустрічей".

"Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань. За підсумками зустрічей сьогодні доповіли Президентові України Володимиру Зеленському про результати роботи. Детальну доповідь представимо після повернення в Україну", – написав Умєров на платформі X.

Спецпредставник американського президента Віткофф також відзначив прогрес, досягнутий в ході зустрічей.

"Конструктивні переговори продовжили вчорашній прогрес і зосередилися на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні", – написав він в X.

15 тисяч дронів завдяки Німеччині

На 2026 рік військова підготовка українців запланована у трьох країнах ЄС.

Естонія приєдналася до угоди щодо Спецтрибуналу проти агресії РФ, а Молдова готова долучитись до "коаліції рішучих".

Україна представила у Брюсселі план енергетичної стійкості на 5,4 млрд євро.

Наслідки послаблення санкцій для РФ

Міністр фінансів США заявив, що послаблення санкцій Вашингтоном принесе Москві близько 2 мільярдів доларів.

"Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія могла б отримати, становить $2 мільярди, що дорівнює одному дню бюджету Російської Федерації", – сказав Скотт Бессент.

Міністр висловив переконання, що послаблення нафтових санкцій сприяє зменшенню прибутків Росії, оскільки цей крок стабілізує світові ціни на нафту, а отже обмежує потенційні доходи Москви.

Він також заявив, що основним каналом експорту російської нафти залишається Китай, який купує понад 90%.

Група підтримки Орбана

Напередодні парламентських виборів, які заплановані в Угорщині на 12 квітня, до Будапешта для підтримки Віктора Орбана прибули представники партій країн ЄС, які входять до групи "Патріоти за Європу" в Європарламенті.

Під час візиту до угорської столиці неформальна лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен похвалила угорського прем’єра Віктора Орбана за те, що він заблокував виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

Лідерка французького "Національного об'єднання" надала Орбану свою тверду підтримку, заявивши, що для неї "велика честь" підтримувати його.

Також в Угорщині на зустрічі перебувають лідер голландських ультраправих Герт Вілдерс і віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила після засідання Європейської ради, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках, попри блокування з боку Угорщини.

Нагадаємо, в уряді Віктора Орбана заявили, що будуть блокувати виділення Україні кредиту до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба", який пошкодили росіяни наприкінці січня 2026 року.

За даними джерел "Європейської правди", Україна досі не допустила експертів ЄС на нафтопровід "Дружба".

Крім того, сьогодні до Будапешта на підтримку Орбана прибув президент Польщі Кароль Навроцький. За даними RMF24, вони спілкувалися близько години за зачиненими дверима.

"Прослушка" міністра Орбана

Опозиційний угорський журналіст Саболч Пані опублікував стенограму про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто нібито просив свого російського колегу Сергєя Лаврова допомогти партії Роберта Фіцо виграти вибори у Словаччині.

Зазначається, що розмова відбулася у лютому 2020 року.

Журналіст опублікував стенограму розмови двох міністрів після того, як вийшла публікація у проурядовому виданні Mandiner, де стверджують, що до телефонних розмов міністра нібито отримали доступ іноземні розвідки за допомогою опозиційного журналіста Саболча Пані, що працює у Direkt36 та VSquare. "Співучасницею" назвали також Аніту Орбан, яка у разі перемоги опозиційної "Тиси" може очолити МЗС Угорщини.

Як повідомляла "Європейська правда", видання The Washington Post раніше повідомило, що Сійярто регулярно надавав Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

ЄС очікує пояснень від Угорщини щодо звинувачень Сійярто в передачі інформації РФ.

Голова парламентської фракції угорської опозиційної партії "Йоббік" Ласло Дьордь Лукач зняв свою кандидатуру в одномандатному окрузі №3.

Лукач став третім політиком партії "Йоббік", що оголосили про такий крок. Раніше про зняття з виборів оголосили Габор Штаудт та Іштван Фьольді, який заявив, що знімається "на користь найсильнішої опозиційної партії та її кандидата" – тобто партії "Тиса".

Щодо голосувань в Європі

За попередніми результатами парламентських виборів у Словенії дві провідні політичні партії – ліберальний "Рух за свободу" та права Словенська демократична партія (СДП) – отримали майже однакову кількість голосів.

Це означає, що жодна з партій не здатна сформувати уряд самостійно, а отже буде змушена шукати коаліційних партнерів.

Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вперше за 35 років переміг на місцевих виборах у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

За підсумками другого туру місцевих виборів у Франції у трьох найбільших містах країни, включно з Парижем, мерами стануть кандидати від лівих сил.

Також у понеділок в Італії завершилося голосування на референдумі стосовно погодженої урядом судової реформи, який вважають важливим "тестом" для прем’єрки Джорджі Мелоні перед парламентськими виборами 2027 року.

За даними екзит-полів, італійці на референдумі не підтримали судову реформу. Італійська прем’єрка визнала поразку на референдумі щодо судової системи.

Трамп дав Ірану 5 днів

Президент США Дональд Трамп оголосив про зупинку ударів по енергетиці Ірану на п’ять днів.

Американський президент заявив, що протягом останніх двох днів США та Іран провели "хороші та продуктивні" переговори щодо двосторонніх відносин. За його словами, подальші розмови та зустрічі триватимуть протягом цього тижня.

Після цієї заяви Міністерство закордонних справ Ірану оголосило, що діалог між США та Тегераном відсутній, а заяви президента США "зроблені в рамках зусиль щодо зниження цін на енергоносії та виграшу часу для реалізації його військових планів".

У Євросоюзі підтримали паузу в атаках США на енергооб'єкти Ірану.

За даними Reuters, головна дипломатка ЄС Кая Каллас у неділю спілкувалась із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Атака на єврейську організацію

У Лондоні підпалили чотири "швидкі", що належать єврейській організації. Поліція розшукує трьох підозрюваних.

Велика Британія викликала посла Ірану через справу щодо стеження за єврейською громадою.

У Бельгії військові охоронятимуть об’єкти єврейської громади.

Решта новин

Литва денонсує "мертву" угоду з Білоруссю про режим поїздок для мешканців прикордоння.

У Німеччині рятують великого кита, що викинувся на берег Балтійського моря.

На Рівненщині почали пошук жертв Волинської трагедії.

Радбез Греції схвалив багатомільярдну закупівлю системи ППО та модернізацію літаків F-16.