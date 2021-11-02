Иск Януковича, гарантия Словакии, "газовая" авария в Болгарии: главное за 2 ноября

Шведська делегація відвідала Авдіївку; Кремль назвав "неякісними вкидами" публікації про перекидання військ РФ до кордону України; експрезидент Франції Саркозі відмовився свідчити проти своїх колишніх помічників; Боснія за крок від поновлення конфлікту; у Болгарії новий максимум смертей від ковіду; у Норвегії чоловіка звинуватили у завданні тяжких тілесних ушкоджень 300-річним муміям у церкві.

Більше новин 2 листопада у нашому дайджесті.

Про скаргу Януковича

Суд у Страсбурзі почав розгляд скарги Януковича проти України. Колишній президент Віктор Янукович скаржиться, що українські суди і правоохоронці були упереджені до нього.

Його скарга була подана ще 9 жовтня 2015 року. Зокрема, Віктор Янукович скаржиться, що українські органи влади не провели ефективного розслідування того, що він називає замахами на нього.

Йдеться про події після підписання угоди 21 лютого 2014 року, коли невстановлені особи намагалися силоміць затримати автомобілі, що входили до складу його кортежу, який прямував у бік Харкова.

Самого Віктора Януковича не було в автомобілях, проте він вважає, що це був замах на нього, і Україна його належно не розслідувала.

Восени 2021-го суд почав розгляд і звернувся до українського уряду із проханням письмово прокоментувати обставини справи.

Про Донбас

Сьогодні пройшов другий день кліматичної конференції ООН у Глазго (Велика Британія). На полях конференції президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей із лідерами країн та організацій. Одна з основних тем обговорень - ситуація на Донбасі.

Серед іншого, про розвиток безпекової ситуації на Донбасі Зеленський поговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з президентом США Джозефом Байденом. Крім того, напружену ситуацію на Донбасі президент України обговорив з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Володимир Зеленський у Глазго зустрічався також з низкою інших лідерів, у тому числі прем’єром Британії Борисом Джонсоном і прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

Тим часом, військові зі Швеції відвідали Донбас. Делегація на чолі з директоркою департаменту планування, політики та фінансування Головного штабу оборони Збройних сил Швеції генерал-майором Леною Перссон-Херлітц відвідала район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Шведська делегація відвідала Авдіївку на Донеччині.

Про реакцію РФ на знімки російських військ

Politico оприлюднило знімки російських військ на кордоні з Україною.

Нові зображення, зроблені Maxar Technologies, показують скупчення бронетанкових підрозділів, танків і самохідної артилерії разом із сухопутними військами, які скупчуються біля російського міста Єльня поблизу кордону з Білоруссю. Підрозділи, які почали рухатися наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються, включають елітну 1-у гвардійську танкову армію.

Також згідно нового аналізу британського видання Jane’s, техніка 4-ї танкової дивізії Росії була переміщена в райони Брянська та Курська поблизу північного кордону України. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерією.

Також повідомлялося що розгортання "знаменує собою явне відхилення від стандартної схеми навчання 1-ї гвардійської танкової армії", яка зазвичай проводиться під Москвою.

У Пентагоні заявили, що уважно стежать за Україною на тлі повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні.

А от Кремль назвав "неякісними вкидами" публікації про перекидання військ РФ до кордону з Україною.

За словами прессекретара президента Росії Дмитрія Пєскова, до статей щодо ситуації на кордоні з Україною було прикріплено карти з білоруськими кордонами.

Крім того, Пєсков сказав, що пересування російської військової техніки на її території є виключно внутрішньою справою Росії.

Про підтримку вступу в ЄС

Словаччина зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.

Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України.

Президенти обговорили також підтримку членства України в НАТО, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на Донбасі.

Раніше чотири країни ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України - Литва, Латвія, Естонія та Польща.

Про COVID-19

У країнах Європи продовжують фіксувати стрибки заражень на COVID-19. Зокрема, максимуми щоденних випадків коронавірусу у Чехії, Греції та Данії.

У Болгарії повідомляють про новий максимум смертей від ковіду.

Країни продовжують заходи з захисту населення. COVID-обмеження повертають Нідерланди, а у Греції запровадили нові обмеження для невакцинованих.

У Британії першу дозу вакцини отримали понад 50 млн людей.

У Польщі та Австрії відкрили щеплення третьою дозою для всіх дорослих.

Проте, є й люди, які проти вакцинації. Такі намагаються купити COVID-сертифікати. Цифровий сертифікат Європейського Союзу дозволяє подорожувати між країнами, які визнають його дію, без додаткових перевірок.

Відомо про випадки торгівлі європейськими COVID-сертифікатами на російськомовних майданчиках у даркнеті.

У представництві ЄС в Москві очікують, що Росія розслідує випадки підробки європейських сертифікатів вакцинації та вживе необхідних заходів.

Про аварію на газопроводі в Болгарії

Вчора на газопроводі біля Ветрино у Болгарії стався сильний вибух. Через аварію призупинений транзит газу до Румунії, Угорщини, Сербії.

Станом на сьогоднішній ранок роботи з відновлення тривали.

Після аварії газопроводу Сербія імпортувала 5 мільйонів кубометрів природного газу з Угорщини.

Трубопровід "Балканський потік" транспортує російський газ та проходить близько 400 кілометрів через Сербію від кордону з Болгарією до Угорщини.

Директор сербської державної газової компанії Srbijagas Душан Баятович підтвердив, що подачу природного газу було перервано через порушення гідравлічних параметрів.

Про риболовецьку суперечку

Франція тимчасово відмовилась від своїх погроз у суперечці щодо риби з Британією.

У понеділок французька сторона вирішила поки не втілювати в життя свої наміри щодо заборони британським рибальським судам заходити до деяких її портів та посилення перевірок товарів із Британії, британських човнів, а також вантажівок, що прямують до Британії та назад.

У вівторок Велика Британія заявила, що Франція звільнила британський траулер, який вона затримала минулого тижня у французьких водах.

Проте, власник британського траулера заперечує його звільнення владою Франції.

Суперечки після Brexit через рибу вилилися минулої середи у захоплення французами британського траулера Cornelis Gert Jan у французьких водах поблизу Гавра.

Франція вдалася до посилення контролю човнів в контексті обговорень щодо ліцензій з Великою Британією та Європейською комісією. Країна була обурена рішенням Великої Британії та острова Джерсі минулого місяця відмовити у видачі ліцензій на риболовлю десяткам французьких човнів і заявила, що Лондон порушив угоду щодо Brexit.

Інше: ушкодження мумій, напад з ножем у Парижі

Денісова чекає від Грузії пояснень з низки питань після візиту до Саакашвілі.

На саміті в Глазго домовились вирішити проблему вирубування лісів до 2030 року.

Експрезидент Франції Саркозі відмовився свідчити у справі проти своїх колишніх помічників.

У Норвегії чоловіка звинуватили у завданні тяжких тілесних ушкоджень 300-річним муміям у церкві.

У Парижі підстрелили чоловіка, який з криками "Аллах акбар!" кинувся з ножем на офіцерів.

Міжнародний представник у Боснії застеріг, що країна - за крок від поновлення конфлікту.

Це лише частина цікавих новин 2 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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