В ЕС и НАТО за 2 года, десятки тысяч снарядов на Gepard, Болгария забрала порт РФ: новости дня

Проривів у питанні деблокади українського зерна поки не сталося.

В українському уряді оптимістичні щодо підготовки України до євроатлантичної інтеграції.

Президент Литви вважає, що українська корупція впливає на постачання зброї Україні. Тим часом, Німеччина вже поставила нам щойно вироблені на новому виробництві снаряди на зенітні установки Gepard. А ще профінансувала 100 військових вантажівок Zetros від Mercedes.

Всі важливі і цікаві новини вівторка 5 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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Проблеми українського зерна

4 вересня у російському місті Сочі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, попри багатообіцяючі заяви перед початком переговорів, не зміг переконати Путіна відновити Чорноморську зернову ініціативу, або "зернову угоду". Її запровадили за посередництва ООН та Туреччини. Угоди передбачають можливість експорту українського зерна Чорним морем. У липні Росія припинила участь у зазначеній ініціативі.

Путін ані на крок не поступився позицією щодо відновлення так званої "зернової угоди", вимагаючи скасування частини санкцій, та ще й без гарантії того, що його вимоги цим вичерпаються.

Київ вже відповів відмовою на нові пропозиції чи то на ультиматуми, які Путін передав через Ердогана. При цьому позиція України має прибічників також серед західних лідерів.

Докладніше про результати переговорів – у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка.

Паралельно виходу із "зернової угоди" РФ поновила удари по зерновій інфраструктурі України.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня Росія завдала ударів безпілотниками типу Shahed по Одещині. Деякі безпілотники вибухнули на території Румунії.

Румунська сторона фактично заперечила інцидент і заявила, що "використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії".

Особисто президент Румунії також заперечує дані про падіння Shahed на території країни.

МЗС Франції засудило російські удари, спрямовані проти зернової інфраструктури в Ізмаїльському порту, що поряд з Румунією.

Але припинення дії Чорноморської зернової ініціативи – не єдина перешкода для продажу українського зерна. З іншого боку, Євросоюз запровадив заборону на продаж українського зерна на внутрішніх ринках Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини до 15 вересня.

Комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, 31 серпня підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт української агропродукції в п’ятьох країн Євросоюзу.

Зараз п’ять країн обговорюють умови можливого продовження заборони.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив про проблеми з Болгарією у контексті підтримки продовження заборони ЄС на агроімпорт з України після 15 вересня.

Заступник міністра економіки України Тарас Качка заявив, що Україна подасть позов проти Євросоюзу та країн-членів ЄС до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо ті не скасують заборону на експорт її сільськогосподарської продукції.

До ЄС і НАТО за два роки?

В уряді кажуть, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до НАТО ще раніше.

"Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення", – сказала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, вступ до НАТО для України може виглядати ближчим.

"Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору", – наголосила Стефанішина.

Тим часом, Верховна Рада відновила е-декларування для посадовців, необхідне для руху до ЄС.

Але, головна правка 371 про відкриття реєстру декларацій негайно після ухвалення закону, а не через рік, не набрала необхідної кількості голосів, додав нардеп.

Допомога Німеччини і не тільки

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що корупція в Україні чинить значний вплив на країни Заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї Києву.

"Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців", – заявив Науседа.

"Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", – додав він.

Свої коментарі Науседа озвучив після того, як президент України Володимир Зеленський у неділю ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Рєзнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року очолював Фонд держмайна.

Тим часом, продовжують надходити новини щодо постачання Україні зброї.

Німеччина поставила Україні п'ятизначну кількість снарядів до зенітних установок Gepard. Це перша партію вироблених снарядів на новому виробництві. Крім того, уряд Німеччини закупив в Mercedes для України понад 100 військових вантажівок Zetros.

За даними "Радіо Азатутюн", Вірменія вперше з початку війни відправила Україні допомогу, а в Естонії пожертвували понад 150 тисяч євро на бомбосховища для шкіл України.

Литва передала Україні ще один потужний автотрансформатор.

Росіяни у Європі

Більшість росіян у Латвії, які намагалися скласти мовний іспит, не впоралися з ним.

В ЄС стурбовані наданням Сербією громадянства росіянам за спрощеними правилами.

Посольство РФ у Данії призупиняє консульські послуги через скорочення персоналу.

"У зв’язку з безпрецедентним рішенням данської влади щодо скорочення чисельності російських дипломатичних співробітників у Данії консульський відділ посольства РФ у Данії вимушений призупинити роботу. Наразі ведеться робота, спрямована на збереження консульського обслуговування російських громадян", – заявили у російському посольстві.

А Болгарія забрала важливий порт з-під контролю РФ.

Продукцію Pepsi не продаватимуть у фінському парламенті через роботу компанії в РФ.

Візити на тлі війни

За даними Zn.ua, держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня, прибуде з візитом до України, а, як повідомляє New York Times, до Путіна готується приїхати лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Тим часом, Bloomberg пише, що у ЄС планують скористатися відсутністю на саміті "Групи двадцяти" лідерів Китаю і Росії та налагодити контакти з лідерами країн Глобального Півдня.

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Новий інцидент на польсько-білоруському кордоні: білоруський прикордонник зайшов на територію Польщі і спилював паркан.

Лукашенко заборонив видавати паспорти білорусам за кордоном.

У Латвії починаються масштабні військові навчання, які триватимуть місяць.

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Прем’єрка Естонії розкрила депутатам деталі позики для бізнесу чоловіка. А ще вона відповіла на заяву президента щодо своєї відставки.

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