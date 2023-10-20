Байден просит миллиарды на ВСУ, запреты для ATACMS, эротические картины Берлускони: новости дня

Вночі американський президент виступив із промовою, мета якої – переконати американську націю та американських конгресменів у необхідності надати для України військову та фінансову допомогу.

Згодом Байден направив запит на фінансування, у тому числі України, до Конгресу, нижня палата якого досі "обезголовлена". І хоча ще вчора проходила обнадійлива новина щодо того, що бюджет зможуть ухвалити і без обрання спікера Палати представників, то сьогодні американські медіа дізналися, що альтернативному плану поки не вистачає підтримки.

Все важливе і цікаве за п’ятницю 20 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Байден просить мільярди на ЗСУ

У ніч на п'ятницю за київським часом президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американців. Офіційна причина промови – "відповідь на терористичні атаки ХАМАСу та на триваючу жорстоку війну проти України".

В реальності мета його виступу – це переконати американську націю та американських конгресменів, у тому числі опозиційних до президента, проголосувати за продовження військової та фінансової допомоги для України (бо щодо Ізраїлю є більше згоди). Через це значна частина промови Байдена присвячена його баченню російської агресії.

Повний текст промови Байдена, яку президент України назвав "потужною", читайте на нашому сайті.

Ввечері стало відомо, що Білий дім нарешті звернувся до Конгресу США із запитом на майже 105 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США.

Понад 61 мільярд доларів з цього пакета – передбачений для України.

Варто зазначити, Палата представників США досі не обрала спікера, тому не взмозі голосувати за будь-які законопроєкти, у тому числі за допомогу для України.

Ультраправий республіканець Джим Джордан, який є противником допомоги Україні, каже, що все ще претендує на посаду спікера Палати представників, але він втрачає підтримку. Згодом повідомили, що республіканці зняли кандидатуру Джордана.

Для ухвалення бюджету є альтернативний варіант – тимчасове розширення повноважень виконувача обов'язків спікера Патріка Макгенрі. Але, його, на жаль, не підтримує ані Джордан (побоюючись прецеденту), ані значна частина республіканців.

Президентка Єврокомісії закликала ЄС та США прискорити допомогу для України.

Обмеження для ATACMS і оцінки розвідок

Тим часом британська розвідка оцінила успішне застосування Україною ракет ATACMS, які напередодні передали Сполучені Штати.

Розвідка зазначає, що 17 жовтня внаслідок ударів цими ракетами по воєнних аеродромах російської армії у Бердянську та Луганську скоріш за все були знищені "декілька" гелікоптерів і систем ППО.

"Хоча масштаби шкоди поки не підтверджені, ймовірно, що були знищені 9 військових гелікоптерів РФ у Бердянську і п’ять – у Луганську. Україна стверджує, що вперше застосувала надану США далекобійну тактичну ракету ATACMS", – зазначають в огляді.

Британці вважають, що якщо втрати росіян підтвердяться, дуже ймовірно, що вони вплинуть на спроможність Росії вести оборону і подальші наступальні операції на цій ділянці фронту.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS Україні на постійній основі.

Наданими Україні ракетами можна завдавати удари на відстані до 165 кілометрів. Ці ракети є касетним боєприпасом, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території.

Міністерство оборони США підтвердило, що Україна може використовувати далекобійні ракети ATACMS тільки в межах своєї суверенної території.

Полковник Сил оборони Естонії у відставці Ханнес Тоомсалу вважає, що далекобійні ракети ATACMS, ймовірно, матимуть істотний ефект на полі бою лише в перші кілька місяців, після чого Росія реорганізує свої сили та виведе їх із-під зони ураження.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії відзначає нарощування тиску проти України на двох напрямках: лініях Авдіївка – Мар'їнка і Куп'янськ – Лиман. Крім того, естонські розвідники попереджають про те, що Росія готується до нового наступу й накопичує артснаряди.

Також естонська розвідка вказала на повідомлення про рейди ЗСУ в Херсонській області та ймовірний плацдарм українців на лівому березі Дніпра. Одночасно з цим є свідчення про перекидання додаткових сил ЗС РФ на цей напрямок. Це може свідчити про те, що росіяни відчувають загрозу.

Допомога від Німеччини і Хорватії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, в рамках якого розповів, серед іншого, про провальний наступ РФ під Авдіївкою та про катастрофічні втрати російських окупантів.

"Наші домовленості в Гранаді успішно реалізуються. Я особливо вдячний за останній великий пакет військової допомоги, який включає системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них", – зазначив Зеленський.

А сьогодні німецький уряд прозвітував про відправлення в Україну чергової партії військової допомоги за останній тиждень, до якої, зокрема, увійшли зенітні самохідні установки Gepard, безпілотники й ваговози.

Міністр оборони Німеччини запевнив, що війна в Ізраїлі не обмежить підтримку України.

За його словами, Україна та Ізраїль, серед іншого, зіштовхуються з дуже різними супротивниками і тому мають різні військові потреби.

Борис Пісторіус підкреслив, що Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї в Україну після США і ця підтримка буде продовжуватися.

Щодо військової допомоги слід додати, що Україна отримала від Хорватії гелікоптери Мі-8.

Новини щодо Близького Сходу

Сполучені Штати, Британія, а також Німеччина і Нідерланди закликали своїх громадян невідкладно виїздити з Лівану.

"На півдні Лівану, біля кордону з Ізраїлем, тривають перестрілки з артилерії і мінометів, повітряні удари. Напруга велика і ескалація може статися дуже швидко", – пояснили в заяві МЗС Британії, яку цитує Reuters.

Як відомо, на території Лівану діє вороже до Ізраїлю угруповання "Хезболла", підтримуване Іраном, тож після ескалації між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем ситуація на кордоні Ізраїлю та Лівану також загострилась.

Тим часом, ХАМАС звільнив двох громадян США, яких тримав у заручниках.

А у Німеччині виявили понад 1100 злочинів, пов'язаних із нападом ХАМАС на Ізраїль.

Реакція на зустріч Орбана з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом РФ Владіміром Путіним у Китаї.

"Сподіваюся, він (Орбан) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним", – коротко відповів Дмитро Кулеба.

Президент Чехії Петр Павел також розкритикував за цю зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Чеський президент наголосив, що Путін зустрічається із лідерами ЄС лише для того, щоб "зруйнувати єдність європейських країн і всього демократичного світу".

"Ми не повинні піддаватися на його тактику", – додав він.

У США також стурбовані відносинами Угорщини з Росією.

Цікаво, що за даними польського видання Polityka, польська правляча партія "Право і справедливість" розробляла передвиборну кампанію під впливом радників Орбана, яких найняла влітку, намагаючись утримати владу після восьми років.

До "зашкварів", хоча і очікуваних, можна віднести подію у Сербії. У Белграді святкували звільнення від нацистів з представниками РФ. Посольство України розчароване.

Різне щодо України

Стала відома дата третьої зустрічі радників щодо "формули миру".

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