Компромисс по правительству Словакии, Туск идет в премьеры, "президент Турции Орбан": новости дня

Символічний парламентський саміт "Кримської платформи", позитивні оцінки Єврокомісії для України і претензії Угорщини.

До речі, Трамп, який нібито у захваті від політики Орбана, допустив черговий ляп і оголосив угорського прем’єра лідером Туреччини, а також знайшов у нього кордон з Росією.

Зеленський у Києві обговорив з міністром оборони Данії посилення українського неба сучасними винищувачами та новими системами ППО, а німецький канцлер пообіцяв працювати для забезпечення стабільної підтримки Євросоюзом України на наступні роки.

Все важливе і цікаве за вівторок 24 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Символічний саміт у Празі

Сьогодні у Празі відбувся другий парламентський саміт міжнародної Кримської платформи.

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, парламентський вимір саміту Кримської платформи створили як форуму з координації спільних зусиль та віднайдення ефективних засобів відповіді на дії агресора.

Окрім Стефанчука, на саміті виступив, але онлайн, і президент Україний Володимир Зеленський. Він заявив, що повний вогневий контроль над Кримом – питання часу і що Україна битиме по російському флоту в окупованій Абхазії.

Голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл закликав не піддаватись на російську брехню про можливість домовитись з Путіним щодо миру в Україні, оскільки це стане смертним вироком для всієї демократії.

Як раніше пояснювала спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова, основна мета саміту – зібрати всіх спікерів парламентів і представників їхніх країн.

"Я вважаю, що це має велике символічне значення як для Росії, так і для українців. Для Росії – що ми залишаємося єдиними. І водночас для українців – що ми з Україною і наша підтримка непохитна", – сказала Пекарова Адамова декілька днів тому.

Тож, якихось доленосних рішень для України на цій події годі й було очікувати.

Цікаво, що у Чехії сайти Міністерства внутрішніх справ, поліції та пожежників були недоступні близько двох годин у вівторок вранці через кібератаку, за якою стоїть проросійська група хакерів NoName057.

Ці атаки, скоріш за все, стали відповіддю на парламентський саміт "Кримської платформи". Сайт саміту також був недоступний сьогодні вранці через хакерську атаку.

Євроінтеграція України і Угорщина

Зеленський сьогодні звертався онлайн не тільки до учасників парламентського саміту "Кримської платформи", але й до колегії єврокомісарів, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.

"Україна максимально швидко рухалася шляхом виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які були надані, щоб уможливити політичне рішення вже цього року для відкриття переговорів щодо членства.

Ми зробили чимало, і я сказав би, що набагато більше, ніж можна було очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії", – сказав український президент.

Крім того, він закликав ЄС поширити досвід Бельгії з використання заморожених активів РФ.

За даними Reuters, Європейська комісія має намір представити 8 листопада позитивну оцінку прогресу, досягнутого Україною у поданні заявки на членство в ЄС, однак ця оцінка може містити додаткові умови.

"Очікується, що Київ отримає позитивну рекомендацію, можливо, за додаткових умов, пов'язаних із боротьбою з хабарництвом та правами меншин, причому останнє питання було порушене Угорщиною", – йдеться у публікації агентства.

До речі, ексглава МЗС Литви натякнув, що Угорщині Орбана вже не місце у ЄС.

У своєму Twitter (X) Лінас Лінкявічюс зауважив, що реальне життя показало недосконалість багатьох міжнародних механізмів, зокрема у ЄС та ООН. Він проілюстрував допис фото з рукостисканням прем’єра Угорщини Віктора Орбана та президента Росії Владіміра Путіна, натякаючи, які держави має на увазі у тексті.

"Договори ЄС не передбачають чіткого механізму, як вигнати країну-члена. І немає способів усунути країну-спонсора тероризму із Ради безпеки ООН. Тим, хто прагне лідерства, напевно варто звернути увагу на цю проблему", – зауважив Лінкявічюс.

А колишній президент США Дональд Трамп переплутав імена своїх міжнародних друзів під час передвиборчої промови в понеділок, неправильно назвавши Віктора Орбана лідером Туреччини.

"Весь світ вибухає. Ви знаєте, для мене велика честь – є така людина, Віктор Орбан, хтось коли-небудь чув про нього?" – сказав Трамп, маючи на увазі прем'єр-міністра Угорщини.

"Він, напевно, один із найсильніших лідерів у світі. Він лідер Туреччини", – додав колишній президент США.

ППО, німецьке підприємство

У вівторок президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном у Києві.

Основну увагу під час зустрічі приділили питанням посилення українського неба сучасними винищувачами та новими системами ППО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про намір домогтися постійних фінансових зобов'язань для України від ЄС до кінця 2023 року.

Федеральний канцлер пообіцяв працювати над тим, щоб до кінця року в Євросоюзі ухвалили конкретні рішення для забезпечення стабільної підтримки України на наступні роки, маючи на увазі грудневий саміт ЄС.

Тим часом, Україна вже зареєструвала спільне з Rheinmetall підприємство.

"ТОВ "Рейнметал – Українська оборонна промисловість" було зареєстровано 18 жовтня. Радий оголосити про це під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні", – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Підприємство буде займатися обслуговуванням і ремонтом західної техніки, яку передали Україні.

Крім того, на ньому локалізують виробництво провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

А в США республіканці обрали проукраїнського кандидата на посаду спікера Палати представників.

Еммер вважається мейнстримним республіканцем, наближеним до колишнього спікера Кевіна Маккарті. Він також голосував за затвердження результати виборів президента США 2020 року, який Дональд Трамп і самі трампісти відкидають.

Організація "Республіканці за Україну" оцінила підтримку Києва з боку Тома Еммера максимально позитивним балом А. Він голосував за всі ініціативи Конгресу щодо підтримки України й проти її скорочення.

Швеція на шляху до НАТО

Як повідомляє Bloomberg, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав схвалити членство Швеції в Альянсі до кінця листопада.

Туреччина разом з Угорщиною – останні члени НАТО, які досі не схвалили шведську заявку на вступ в Альянс.

Парламент Туреччини вже найближчим часом може розглянути питання про схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО.

Угорська опозиція вимагає терміново зібрати парламент для ратифікації вступу Швеції у НАТО.

Щодо взаємодії з Росією

У Молдові заблокують понад 20 російських порталів, а Вірменія викликала посла РФ через брехню про Пашиняна на "Первом канале".

ЄС та країни Центральної Азії домовилися взаємодіяти проти спроб РФ обійти санкції.

Найвищий представник Росії при ЄС ймовірно є шпигуном.

Нові уряди у Європі

Президентка Словаччини погодилася із запропонованими кандидатами в уряд. Новий уряд президентка ймовірно призначить завтра.

Раніше Зузана Чапутова заявляла, що готова схвалити уряд на чолі з проросійським експрем'єр-міністром Робертом Фіцо лише в тому випадку, якщо він змінить свою кандидатуру на посаду міністра з питань довкілля.

Після цього стало відомо, що одіозний словацький політик Рудольф Гуляк, чию кандидатуру на посаду міністра з питань довкілля відмовилась підтримувати президентка, вирішив не претендувати на посаду в уряді.

У Польщі опозиція узгодила кандидатуру лідера "Громадянської платформи" ДональдаТуска на посаду прем'єра.

А у Іспанії соціалісти та крайні ліві уклали угоду про урядову коаліцію.

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