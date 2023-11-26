Проблемы РФ с ракетами, реакция на атаку Шахедов, 2000 заблокированных фур: все за выходные

Рекордна атака "Шахедів" змусила президента Латвії спуститися серед ночі в укриття. Посол США Бріджит Брінк подякувала нашим силам протиповітряної оборони.

Україна отримає 50 млн євро від Німеччини на підтримку економіки, а також 50 мільйонів євро від Єврокомісії – на ремонт портів.

Крім того, Швеція виділить ще понад 8 млн євро на ініціативу "Зерно з України", Швейцарія – понад 3 млн євро, а Литва – 2 мільйони євро.

Лідери та посли країн Європи вшанували пам'ять жертв Голодомору на 90-ті роковини. У цей деньу відбулося спеціальне засідання Верховної Ради України за участі спікерів парламентів країн Європейського Союзу.

У Парижі 13 осіб затримали за малювання свастик на вулиці, а у Німеччині підтримка урядової коаліції впала до нового мінімуму.

Все важливе і цікаве за вихідні, 25 та 26 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на рекордну атаку "Шахедами"

В ніч проти суботи, 25 листопада, РФ випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – близько 75 "Шахедів".

Президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу, який перебував в Україні, вночі довелося спускатися в укриття.

На тлі масованої російської атаки високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підкреслив, що ЄС залишається солідарним з Україною.

"ЄС твердо солідарний з Україною, коли Росія здійснила наймасштабнішу атаку безпілотників на Київ з часу свого незаконного вторгнення в країну, що спричинило масштабні руйнування, посіяло страх серед населення та порушило життя людей", – зазначив він.

Посол США Бріджит Брінк подякувала силам протиповітряної оборони України за відбиття масованої атаки дронів.

Наприкінці жовтня розвідка Британії відзначила тривалу паузу у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів по Україні та пов’язувала це з накопиченням запасу на зиму.

Разом з тим, у розвідувальній спільноті Міністерства оборони Великої Британії стверджують, що логістичні проблеми РФ у Новоросійську впливають на її здатність бити по Україні крилатими ракетами.

Одночасно, як припускає британська розвідка, Росія посилює протиповітряну оборони на окупованих територіях. Зокрема, РФ протягом листопада перекинула стратегічні систем ППО з Калінінградської області на заміну втраченим у війні з Україною.

Ці переміщення помітили після зростання втрат російських систем ППО С-400 (SA-21 за кодифікацією НАТО) на окупованих територіях України наприкінці жовтня 2023 року.

Мільйони на підтримку

Україна отримає 50 млн євро від Німеччини на підтримку економіки, а також 50 мільйонів євро від Єврокомісії – на ремонт портів України.

Крім того, Швеція виділить ще понад 8 млн євро на ініціативу "Зерно з України", Швейцарія – понад 3 млн євро, а Литва – 2 мільйони євро.

Слід додати, що президент Швейцарії прибув до України і обговорив з Зеленським розмінування в Україні та Формулу миру.

Перемоги Росії

Нагадаємо, минулого тижня країнам-членам ЄС представили пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Група країн-членів ЄС наполягає на послабленні запропонованих Євросоюзом заходів, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни.

Ще одна перемога російської "дипломатії" – уряд Північної Македонії дозволив проліт над своєю територією російських літаків, які перевозитимуть делегацію для участі в міністерській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі пояснив, що як міністр закордонних справ він проти приїзду до Північної Македонії глави МЗС РФ Сергєя Лаврова.

"Але Лавров приїжджає не з двостороннім візитом, а до країни, де відбудеться зустріч ОБСЄ", – зазначив Османі.

Пам’ять про Голодомор і спецзасідання Ради

Лідери та посли країн Європи вшанували пам'ять жертв Голодомору на 90-ті роковини, у тому числі президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

У День пам'яті жертв Голодомору відбулося спеціальне засідання Верховної Ради України за участі спікерів парламентів країн Європейського Союзу.

У ВР у суботу, 25 листопада, виступили голова Сенату Бельгії Стефані Доз, голова Сенату Мілош Вистрчіл і голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова; спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, спікер парламенту Ірландії Джері Баттімер, президент ПА НАТО Міхал Щерба, голова комітету закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон та голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль.

Цікаво, що спікер парламенту Фінляндії виступив у Раді повністю українською.

Відео його виступу дивістья на нашому Telegram-каналі.

Мітинги та протести

Президент Володимир Зеленський пов’язує ситуацію, що склалася на польському кордоні з "деякими політичними кроками наших сусідів".

Нагадаємо, польські перевізники з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок. У четвер вони почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". Їхня блокада може тривати до 3 січня.

"Я вважаю нам треба мати дуже виважену політику. Мати план дій, за яким йти. І у нас є цей план", – сказав український президент.

Він додав, що на польському кордоні з’явився "новий виклик".

"Я думаю, нам треба дати трохи часу нашим сусідам. Усе потеплішає", – резюмував Зеленський.

На трьох пунктах пропуску, які блокують польські перевізники, очікують на в’їзд в Україну близько 2000 транспортних засобів.

Латвія пропонує посередництво у переговорах про розблокування кордону України з Польщею.

Щодо інших протестів, у Лондоні пройшов багатотисячний пропалестинський марш, а у центрі Берліна у суботу кліматичні активісти блокували головну дорогу.

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