США изменят помощь ВСУ, баллистические ракеты из КНДР, пожар отеля с украинцами: новости дня

США скликає Радбез ООН через постачання Північною Кореєю ракет Росії, якими потім б’ють по Україні.

У Британії наголошують, що ця діяльність порушує чисельні резолюції Ради безпеки ООН.

На Заході змінюють тактику надання озброєнь Україні на тлі переходу війни "від спринту до марафону".

Україна розширює співпрацю з Латвією щодо "коаліції дронів", а Швеція змінює зовнішню політику щодо недемократичних держав.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 5 січня 2024 року, – у дайджесті "Європейської правди".

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Ракети КНДР проти Україні

За інформацією США, Північна Корея нещодавно надала РФ пускові установки та кілька десятків балістичних ракет, після чого 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з них по території України, а 2 січня – вже кілька балістичних ракет КНДР.

Питання постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії та їх використання Москвою проти України стане предметом дискусії в Радбезі ООН 10 січня.

Нагадаємо, що на 10 січня також заплановане надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Його ініціатором стала Україна, після російських масованих повітряних атак, які відбулись у новорічний період.

Велика Британія засудила рішення Росії використовувати балістичні ракети, отримані з Північної Кореї, в нещодавніх атаках по Україні.

"Росія звертається за зброєю до Північної Кореї, переслідуючи свої цинічні та непродумані військові цілі в Україні. Це є симптомом її ізоляції на світовій арені та ознакою її відчаю. Крім того, ця діяльність порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, які РФ підтримала як постійний член організації", – йдеться в заяві речника британського МЗС.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звертає увагу на те, що світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна піти на приниження і піти з простягнутою рукою до Північної Кореї.

"Це має припинитися негайно. Разом з нашими партнерами ми забезпечимо, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії", – підкреслив глава британського Міноборони.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що Росія використовувала для ударів по Україні балістичні ракети, але чиїми саме вони були – "треба розбиратись".

"Поки що у нас даних немає про те, що використані такі (північнокорейські. – Ред.) ракети", – додав Ігнат.

Тим часом, Північна Корея продовжує підтримувати напругу у регіоні Північно-Східної Азії. КНДР випустила 200 артилерійських снарядів у буферну зону, утворену для зниження напруги з Південною Кореєю.

Від спринту до марафону

Протягом останнього тижня, як повідомляє британська розвідка, наземні бойові дії в Україні продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим, локальним просуванням російських військ на ключових ділянках.

У Генштабі Естонії розповіли, що за останній тиждень російським окупаційним військам вдалося відвоювати на території України невеликі ділянки й утримати ініціативу, а ЗСУ мали успіхи в Донецькій області.

За словами глави оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії полковника Тармо Кундли, кількість бойових зіткнень скорочується.

На південному фронті українцям вдалося звільнити території в населених пунктах поблизу Великої Новосілки, підкреслив Кундла.

На Заході змінюють тактику надання озброєнь Україні на тлі переходу війни "від спринту до марафону". Вже очевидно, що війна буде затяжною.

Раніше посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомляв, що французька підтримка України поступово змінюватиме свій характер, оскільки метою є виробництво більшої кількості зброї в Україні, а не просто пожертви чи закупівлі.

Сполучені Штати також збираються допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.

Це означає, що і рівень прямої військової допомоги ЗСУ, ймовірно, зменшиться.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати її на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", – зазначив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Хоча речник українського МЗС Олег Ніколенко пояснив, що заяву Міллера не слід сприймати як намір США зменшити підтримку України.

Ніколенко додав, що Міллер говорив про "трансформацію допомоги лише тоді, коли Україна самостійно справлятиметься із своїми потребами".

"А допоки нам потрібна підтримка, надзвичайно важливо, щоб Конгрес США якнайшвидше ухвалив рішення про подальше фінансування допомоги Україні в заявленому обсязі. Підтримка України – не благодійність. Насамперед це – інвестиція в американську національну безпеку та захист світової демократії", – підкреслив він.

В адміністрації президента Сполучених Штатів назвали посилення протиповітряної оборони (ППО) України пріоритетом у майбутніх пакетах військової допомоги, яку Вашингтон готовий надавати Києву.

А стосовно загальних результатів війни, то в Державному департаменті США вважають, що Україна вийде з неї незалежною та сильною державою.

Тим часом, Україна розширює співпрацю з Латвією щодо "коаліції дронів", повідомив міністр оборони Умєров.

Швеція змінює зовнішню політику і не буде допомагати державам, які є недемократичними або протидіють "світовому порядку, заснованому на правилах" і, таким чином, "підривають шведські інтереси".

Зокрема, уряд Швеції вирішив припинити надавати допомогу з метою розвитку Малі через позицію африканської країни щодо Росії.

Малі голосувала проти резолюцій ООН, які вимагали від Росії вивести свої війська з України.

Слід додати, що також посилилося загострення між Стокгольмом і Мінськом.

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